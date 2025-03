Hace 20 años Steve Jobs revelaba el poder del podcast: “la próxima generación de la radio”

En 2005, Apple integró soporte para podcast en iTunes 4.9, revolucionando el consumo de audio digital. (Reuters)

En el verano de 2005, Apple marcó un antes y un después en la evolución del contenido digital al incorporar soporte para podcast en iTunes 4.9. Aunque en ese momento los podcast eran considerados un formato de nicho, Steve Jobs, entonces consejero delegado de Apple, proyectó su potencial y los definió como “la próxima generación de la radio”.

Su visión anticipó una transformación profunda en la forma en que las personas consumen contenido de audio, una revolución que, casi dos décadas después, ha redefinido las industrias del entretenimiento y la información.

Cómo fue el anuncio que cambió la industria del audio

El 28 de junio de 2005, Apple anunció que los usuarios de iTunes podrían descubrir, suscribirse, gestionar y escuchar podcast directamente desde la plataforma. Esta actualización transformó la experiencia de los oyentes, permitiendo que más de 3.000 podcast gratuitos estuvieran disponibles para suscripción y descarga automática a través de Internet en sus ordenadores y en iPod.

“Apple da protagonismo al podcasting incorporándolo directamente en iTunes. El podcasting es la nueva generación de la radio, y los usuarios pueden ahora suscribirse a más de 3.000 podcast gratuitos y disponer de cada nuevo episodio automáticamente descargado vía Internet en su ordenador y su iPod”, dijo Steve Jobs.

Steve Jobs definió los podcast como "la próxima generación de la radio", anticipando su impacto global. (AP)

La apuesta de Apple no solo simplificó el acceso a este formato, sino que también elevó el perfil del podcasting en el escenario global. El Directorio de Podcast de iTunes 4.9 ofrecía programas de destacados productores de contenido, como ABC News, BBC, ESPN, y emisoras de NPR, además de creadores independientes.

El sistema permitía a los usuarios gestionar múltiples suscripciones de forma sencilla, organizando los episodios por fecha y facilitando la sincronización automática con el iPod. Además, los iPod introdujeron un nuevo menú exclusivo para podcast, que incluía la capacidad de establecer puntos de referencia y visualizar imágenes asociadas a cada episodio.

Cuál era la visión de Jobs sobre los podcast

Jobs percibió en el podcasting una oportunidad única para democratizar el acceso a la información y el entretenimiento. Al integrar esta tecnología en iTunes, Apple eliminó barreras técnicas y facilitó que cualquier persona, sin necesidad de software adicional, pudiera descubrir y disfrutar de contenido variado.

La visión de Jobs impulsó un ecosistema diverso de contenido, combinando grandes corporaciones y productores independientes.(Imagen ilustrativa Infobae)

En ese momento, Jobs intuía que los podcast transformarían la radio tradicional, permitiendo a los usuarios seleccionar contenidos personalizados y consumirlos en cualquier momento y lugar. Esta perspectiva se adelantó a una tendencia que, con el tiempo, se convertiría en una forma dominante de consumo de audio.

El enfoque de Apple iba más allá de facilitar la escucha: también buscaba empoderar a los creadores. La compañía apostó por un modelo abierto, donde tanto grandes corporaciones como productores independientes podían ofrecer sus contenidos en igualdad de condiciones. Así, se sentaron las bases de un ecosistema diverso que hoy en día abarca millones de programas en todo el mundo.

Más de una década después de aquella visión, el tiempo ha dado la razón a Jobs. En 2018, el informe de Edison Research destacaba que más de 80 millones de estadounidenses escuchaban podcast regularmente, y un 26% de la población consumía este formato mensualmente. Este crecimiento no solo validó la perspectiva inicial de Apple, sino que también evidenció el cambio en los hábitos de consumo de audio, donde la personalización y la accesibilidad se volvieron fundamentales.

El mercado de podcasts creció exponencialmente con innovaciones y adquisiciones estratégicas lideradas por gigantes tecnológicos. (Foto: Apple)

El mercado de los podcast experimentó un crecimiento exponencial. La tienda de iTunes llegó a ofrecer más de medio millón de programas, diversificándose en temáticas que abarcan desde el entretenimiento hasta el periodismo especializado. Empresas como Google y Apple realizaron adquisiciones estratégicas para fortalecer su presencia en este segmento, como la compra por parte de Apple del buscador de podcasts Pop Up Archive y la aplicación Swell. Estas operaciones reflejaron el creciente interés de los gigantes tecnológicos por dominar un mercado en expansión.

Por otro lado, nuevas plataformas emergieron con propuestas innovadoras. Startups como Curio buscaron capitalizar la demanda de contenido de calidad, ofreciendo audios de artículos seleccionados de publicaciones reconocidas como The Financial Times, The Guardian y The Economist. La aplicación de Curio, por ejemplo, apostó por contenidos de larga duración y sesiones promedio de hasta 90 minutos, destacando la preferencia del público por experiencias inmersivas y de calidad.