La difícil petición que le hizo Steve Jobs antes de morir al diseñador del iPhone: la cumplió o no

Este teléfono revolucionó la industria tecnológica moderna. (Foto: REUTERS)

Jony Ive, el diseñador detrás de algunos de los productos más emblemáticos de Apple, como el iPhone y el iMac, reveló recientemente una de las conversaciones más impactantes que tuvo con Steve Jobs antes de su fallecimiento en 2011.

Según detalló en el podcast Desert Island Discs de la BBC, Jobs, quien enfrentaba un cáncer de páncreas en sus últimos días, le hizo una solicitud que ha marcado profundamente la vida profesional de Ive: no obsesionarse con lo que él habría hecho en su lugar.

De acuerdo con lo compartido por Ive, Jobs le dijo: “Cuando no esté aquí, no quiero que pienses... ¿Qué habría hecho Steve?”. Sin embargo, el diseñador confesó que, a pesar de esta advertencia, no ha podido evitar hacerse esa misma pregunta en numerosas ocasiones.

El diseñador fue la mente detrás del aspecto físico del teléfono. (Foto: AP Photo/Paul Sakuma, File)

Cada vez que enfrenta un error o una decisión difícil, reflexiona sobre el deseo de Jobs y se cuestiona si, en el fondo, el cofundador de Apple quería que él continuara considerando su perspectiva.

Cómo era la relación entre Steve Jobs y Jony Ive

La relación entre Steve Jobs y Jony Ive fue mucho más que una mera colaboración profesional. Según Ive, ambos compartían una cercanía que iba más allá del trabajo diario. Se reunían en almuerzos, pasaban vacaciones juntos y se sumergían en largas conversaciones sobre el futuro.

Esta relación estrecha fue fundamental para el desarrollo de algunos de los productos más emblemáticos de Apple, como el iPhone, el iPad y el iMac. Esta colaboración los unió profesionalmente y emocionalmente.

Jobs regresó a Apple para salvarlo de la quiebra. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Cuando Jobs regresó a Apple en 1997, en medio de una grave crisis económica, fue Ive quien lideró el diseño de productos que revitalizarían a la compañía. El iMac, lanzado en 1999, fue el primer gran proyecto en el que Ive y Jobs trabajaron juntos después del regreso de Jobs a la empresa.

Este producto, innovador en su diseño y en su conectividad a internet, no solo salvó a Apple, sino que marcó el comienzo de una era dorada para la empresa.

Por qué hizo esta petición Jobs al diseñador del iPhone

La petición que Jobs hizo a Jony Ive antes de su muerte podría reflejar la profunda confianza que tenía en su diseñador. Jobs confiaba en la visión de Ive y quería asegurarse de que este no se sintiera atado por su legado.

Jobs no quería que hayan dudas sobre cada invento. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

Según Ive, esa conversación fue una de las más recuerda en su vida. A pesar de los esfuerzos de Jobs por liberarlo de cualquier sentimiento de obligación, Ive confesó que, a lo largo de los años ha seguido preguntándose si las decisiones que toma están alineadas con lo que Jobs habría querido.

Esto resalta la influencia de Jobs en la toma de decisiones de Ive y el peso emocional que llevaba consigo la relación. La idea de “¿Qué habría hecho Steve?” se convirtió en una especie de guía interna para Ive, que lo acompañó durante muchos momentos difíciles en su carrera posterior a la muerte de Jobs.

Qué opinaba Jony Ive sobre la personalidad de Steve Jobs

La personalidad del empresario fue tema de controversia. (Foto: REUTERS)

A pesar de que muchas veces se ha hablado de Steve Jobs como una persona difícil de tratar, Jony Ive ofrece una perspectiva diferente. Durante la entrevista, Ive destacó que las historias que circulan sobre Jobs suelen ser exageradas.

Aunque Jobs podía ser exigente y tenaz en su búsqueda de la perfección, Ive lo describió como alguien increíblemente inspirador. La “determinación para materializar sus ideas”, según Ive, era lo que lo hacía único, y fue esta fuerza de voluntad la que llevó a Apple a la cima.

Otro punto que el diseñador señaló es que trabajar con Jobs no era complicado, sino muy estimulante. Las constantes discusiones sobre el diseño y la tecnología le ayudaron a crecer como profesional y le dieron la oportunidad de aportar su visión personal a los dispositivos.