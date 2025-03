La sobriedad como nueva tendencia, el estilo de Steve Jobs que adoptó la Generación Z

Jobs prefería mantener su mente clara, lo que lo llevó a evitar el alcohol y a adoptar prácticas como la meditación. Reuters

En los últimos años, el consumo de alcohol ha disminuido entre los jóvenes, especialmente en la Generación Z. Este cambio refleja no solo una preocupación por la salud, sino una elección consciente ligada a una nueva perspectiva sobre la vida social y profesional, similar a la adoptada por Steve Jobs hace décadas.

Aunque los millennials ya mostraban una reducción en el consumo de alcohol en comparación con generaciones anteriores, un informe de World Finance señala que el consumo de alcohol entre la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) ha disminuido un 20% en relación con los millennials. El estudio revela que la proporción de adultos menores de 35 años que consumen alcohol ha disminuido del 72% al 62% en las últimas dos décadas.

Prioridades de salud y productividad

La sobriedad entre los jóvenes de hoy responde a un cambio de mentalidad. Según el informe de World Finance, el 86% de la Generación Z considera que la salud mental es tan importante como la salud física al momento de decidir si consumir alcohol.

El principal motivo de este comportamiento es la búsqueda de productividad y bienestar. La evitación del alcohol permite a los jóvenes aprovechar mejor su tiempo, sin los efectos negativos inmediatos de la resaca.

Este cambio no solo es personal, sino también cultural. Los jóvenes de la Generación Z ven el tiempo como un recurso que debe ser maximizado, y cualquier sacrificio que se haga en favor de la productividad, como el evitar una noche de consumo excesivo de alcohol, se percibe como una inversión a largo plazo.

La sobriedad de Steve Jobs

El estilo de vida sobrio que adopta la Generación Z no es completamente nuevo. Un precursor de esta mentalidad fue Steve Jobs, el cofundador de Apple, quien rara vez consumía alcohol.

Según la biografía escrita por Walter Isaacson, Jobs prefería mantener su mente clara, lo que lo llevó a evitar el alcohol y a adoptar prácticas como la meditación y una dieta mayoritariamente vegetariana.

Su enfoque no solo se limitaba a la salud personal, sino que también influía en su vida profesional. Jobs consideraba que la claridad mental era esencial para alcanzar la excelencia en el ámbito laboral, y esta perspectiva se reflejaba en su estilo de liderazgo.

David Black, exingeniero de Apple, relató cómo los almuerzos con Jobs podían transformarse en sesiones de evaluación, donde las preguntas sobre el trabajo y el rendimiento no eran simples interacciones sociales, sino pruebas para medir la dedicación y el compromiso de sus colaboradores. En este contexto, evitar el alcohol era una manera de garantizar que tanto su mente como la de quienes lo rodeaban estuvieran enfocadas en el éxito.

La “prueba de la cerveza” que hacía Steve Jobs en las entrevistas

A pesar de evitar el consumo de alcohol en su vida personal, Jobs utilizaba situaciones sociales relacionadas con el consumo de alcohol como una herramienta para evaluar a posibles empleados.

El fundador de Apple tenía una estrategia particular para sus entrevistas laborales. El empresario solía preguntarse: “¿tomaría una cerveza con esta persona?, ¿podría charlar tranquilamente durante un paseo?” Para él, las conversaciones más auténticas y honestas ocurrían lejos de las salas de reuniones y oficinas. No le interesaban respuestas a preguntas que estaban en la hoja de vida de los aspirantes. Su objetivo era conocer al candidato real, no a una versión específicamente preparada para la entrevista.

Este enfoque revela una contradicción interesante: Jobs evitaba el alcohol en su vida diaria, pero reconocía su valor como una herramienta para evaluar relaciones humanas, lo que refleja la complejidad de su enfoque sobre el consumo social y profesional.