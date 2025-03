El día que Steve Jobs le dio las llaves de su Jaguar a su secretaria por llegar tarde

Jobs buscaba que su equipo estuviera en las mejores condiciones para que tuvieran el rendimiento que esperaba. Reuters

Las historias sobre Steve Jobs, cofundador de Apple, suelen estar marcadas por su carácter exigente y su enfoque implacable hacia la innovación. Sin embargo, hay una anécdota particular que recuerda la capacidad del empresario para motivar a su equipo de formas inesperadas.

Ron Givens, exdirector de calidad de Apple entre 1981 y 1986, reveló hace algunos años que Jobs regaló un Jaguar a su secretaria después de que esta llegara tarde al trabajo debido a problemas con su coche, un gesto que, aunque sorprendente, reflejaba su obsesión por la eficiencia y el compromiso laboral.

De acuerdo con el relato de Givens, la secretaria, cuyo nombre no fue revelado, era una madre soltera que desempeñaba su trabajo con gran dedicación. En una ocasión, llegó tarde a la oficina, lo que llamó la atención de Jobs, conocido por su intolerancia hacia los retrasos.

Jobs buscaba que su equipo estuviera en las mejores condiciones para que tuvieran el rendimiento que esperaba. REUTERS/Lucas Jackson//File Photo

En lugar de reaccionar con enojo o tomar medidas disciplinarias, Jobs le preguntó la razón de su tardanza. La secretaria explicó que su coche no había arrancado, y aunque la conversación no pareció tener mayor trascendencia en ese momento, el desenlace fue inesperado. Tiempo después, Jobs apareció con las llaves de un Jaguar y se las entregó a su secretaria con una frase contundente: “Toma, para que no llegues tarde nunca más”.

Este episodio, aunque anecdótico, refleja la complejidad del carácter de Steve Jobs. Si bien era conocido por su temperamento difícil y su perfeccionismo extremo, también tenía una faceta que buscaba inspirar y motivar a su equipo.

Según Givens, este tipo de gestos no eran aislados. Jobs entendía que para alcanzar los niveles de creatividad e innovación que exigía en Apple, era fundamental que su equipo estuviera plenamente enfocado y libre de distracciones externas.

Jobs buscaba que su equipo estuviera en las mejores condiciones para que tuvieran el rendimiento que esperaba. Reuters

El Jaguar, más allá de ser un regalo extravagante, simbolizaba la importancia que Jobs daba a la puntualidad y al compromiso. Quienes lo conocieron aseguran que para él, cada detalle importaba, y cualquier obstáculo que pudiera interferir con el desempeño de su equipo debía ser eliminado. Este enfoque, aunque poco convencional, reflejaba su visión de liderazgo: un equilibrio entre la exigencia y el reconocimiento.

La filosofía de Jobs: motivación y trabajo en equipo

Givens describió a Jobs como un “excelente motivador” y un “buen líder”. A pesar de su reputación como un jefe difícil, el empresario tenía una habilidad única para inspirar a quienes trabajaban con él.

Su estrategia no se limitaba a gestos materiales, sino que también incluía un enfoque constante en el trabajo en equipo y la creatividad. En cada reunión, solía comenzar con una pregunta simple pero reveladora: “¿Qué tienen en mente?”. Esta frase, aparentemente sencilla, buscaba abrir un espacio para que su equipo compartiera ideas, preocupaciones o cualquier tema que pudiera afectar su desempeño.

Jobs creía firmemente en la importancia de rodearse de personas con ideas brillante. Reuters

Para Jobs, la innovación no era solo un objetivo, sino una necesidad constante. Creía firmemente en la importancia de rodearse de personas con ideas brillantes y en crear un entorno donde esas ideas pudieran florecer. Este enfoque lo llevó a tomar decisiones que, aunque a veces parecían extremas, estaban alineadas con su visión de construir productos revolucionarios.

La historia del Jaguar es solo una de las muchas anécdotas que rodean la figura de Steve Jobs. Aunque no aparece en su biografía oficial escrita por Walter Isaacson, el relato de Ron Givens aporta una perspectiva diferente sobre el hombre detrás de la marca de la manzana.

Jobs no solo buscaba la excelencia en los productos de Apple, sino también en las personas que formaban parte de su equipo. Su capacidad para combinar exigencia y motivación lo convirtió en un líder único, cuya influencia sigue siendo objeto de estudio y admiración en el mundo empresarial.