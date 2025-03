Cinco señalas que indican que un celular Android ha sido hackeado

Un rendimiento lento o sobrecalentamiento podría indicar que un celular Android ha sido hackeado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin importar que no seamos una figura pública o alguien con mucho dinero en la cuenta, a los ciberdelincuentes les interesan nuestros datos personales y bancarios para realizar diferentes ataques. Una forma de obtenerlos es a través del hackeo del celular y por eso es fundamental conocer ciertos avisos que da el teléfono para saber cuándo estamos siendo víctima de esta situación.

Así que presentamos cinco señales clave que podrían indicar que un celular Android ha sido hackeado, y cómo detectarlas a tiempo para proteger tu información personal y evitar consecuencias mayores.

Señales que indican que un teléfono Android ha sido hackeado

Rendimiento lento y sobrecalentamiento del dispositivo

Uno de los primeros indicios de que un celular Android ha sido hackeado es la disminución en su rendimiento. Si un teléfono comienza a funcionar más lentamente de lo habitual, si las aplicaciones se cierran inesperadamente o si la pantalla se congela con frecuencia, es posible que haya un software malicioso ejecutándose en segundo plano.

Además, si el celular se sobrecalienta sin razón aparente, esto podría ser una señal de que un hacker está controlando el dispositivo a través de un malware que consume grandes cantidades de recursos.

El consumo excesivo de batería puede ser una señal de malware activo en tu dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sobrecalentamiento no siempre se debe a un uso intensivo, como jugar videojuegos o ver contenido en streaming. Si el celular se calienta incluso cuando no se está utilizando, es probable que algún tipo de software esté trabajando en segundo plano sin el conocimiento del usuario.

Para verificar si el problema persiste, es recomendable revisar las aplicaciones que se están ejecutando, especialmente aquellas que consumen muchos recursos, y si no se encuentran explicaciones claras, el dispositivo podría estar comprometido.

Consumo excesivo de batería

Otro de los síntomas más comunes de un celular hackeado es el consumo inusual de batería. Si un dispositivo Android empieza a agotar su batería más rápido de lo normal, y esto ocurre sin que se esté utilizando aplicaciones que requieran un alto consumo energético, podría ser un indicio de que un malware está ejecutándose constantemente.

El software malicioso instalado en el dispositivo puede estar recopilando datos de manera continua o enviándolos a servidores externos, lo que provoca un uso intensivo de la batería.

Aplicaciones desconocidas y pop-ups constantes alertan sobre posibles ataques de hackers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para detectar este problema, es recomendable revisar las aplicaciones que están activas en segundo plano y verificar si alguna de ellas está utilizando recursos de manera anómala. Si no hay una explicación clara para el drenaje rápido de la batería, es importante considerar que el dispositivo podría estar siendo hackeado.

Además, si este consumo excesivo de batería va acompañado de un aumento en la temperatura del teléfono, las posibilidades de que el dispositivo esté comprometido aumentan considerablemente.

Aplicaciones desconocidas o pop-ups constantes

La instalación de aplicaciones desconocidas es una señal clara de que un celular ha sido hackeado. Los hackers suelen instalar malware en los dispositivos sin el consentimiento de los usuarios, y muchas veces, estas aplicaciones no se pueden identificar fácilmente. Si se observa la presencia de aplicaciones que no se recuerdan haber descargado, especialmente aquellas que no tienen una función clara o parecen sospechosas, es recomendable eliminarlas de inmediato.

En muchos casos, estas aplicaciones pueden tener acceso a la información personal del usuario o incluso permitir que los hackers controlen el teléfono a distancia.

Facturas telefónicas más altas sugieren que el dispositivo podría estar siendo utilizado de forma maliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las aplicaciones desconocidas, los pop-ups o ventanas emergentes llenas de publicidad son otra señal común de que un teléfono Android podría estar infectado. Estos anuncios no solo son molestos, sino que también indican la presencia de un adware o malware que está ejecutándose en segundo plano.

El software malicioso puede estar recopilando información personal o controlando el dispositivo sin el conocimiento del propietario. Para evitar que estos pop-ups se sigan generando, se debe eliminar cualquier aplicación sospechosa y realizar un análisis de seguridad en el dispositivo.

Aumento en el consumo de datos y cambios en la factura telefónica

Un incremento inesperado en el consumo de datos es otra señal clara de que un celular Android ha sido hackeado. Los ciberdelincuentes suelen utilizar los teléfonos comprometidos para minar criptomonedas, robar información personal o espiar a los usuarios, lo que requiere un uso intensivo de la red de datos.

Si se nota un aumento en la factura telefónica o en el consumo de datos, es posible que el dispositivo esté siendo utilizado de manera clandestina.

En este caso, es importante revisar el uso de datos de las aplicaciones instaladas y verificar qué programas están consumiendo más de lo habitual. También es recomendable revisar los registros de llamadas y los mensajes enviados para detectar actividades sospechosas.

Hackers instalan malware que permite controlar dispositivos y recopilar datos personales sin consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de observar algún número desconocido en los registros o mensajes que no se han enviado, esto podría ser una señal de que el teléfono ha sido hackeado y utilizado sin el conocimiento del propietario.

Indicadores de la cámara o micrófono encendidos sin motivo aparente

Una de las señales más preocupantes de que un celular Android ha sido hackeado es el encendido del indicador de la cámara o el micrófono sin que el usuario esté utilizando estas funciones. Los hackers pueden controlar remotamente la cámara o el micrófono del dispositivo para espiar al usuario, grabar conversaciones o tomar fotos sin consentimiento

Al ver que el indicador de la cámara o el micrófono se enciende sin razón aparente, es una clara señal de que alguien está utilizando estas herramientas de forma remota.

Además, si se encuentran fotos o grabaciones en la galería del teléfono que no recuerdan haber tomado, esto refuerza la idea de que el dispositivo ha sido hackeado. En este caso, es importante revisar los permisos de las aplicaciones que tienen acceso a la cámara y el micrófono, y eliminar cualquier aplicación sospechosa.

También se debe cambiar las contraseñas de las cuentas en línea y utilizar un gestor de contraseñas para mejorar la seguridad del dispositivo.