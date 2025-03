Glosario de tecnología: qué significa Quemado de pantalla (Burn-in)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué significa Quemado de pantalla (Burn-in)

Quemado de pantalla o Burn-in es un fenómeno en el que la imagen presentada en un dispositivo de visualización, como un televisor o monitor, queda impresa permanentemente en la pantalla. Esto se produce por el uso prolongado o mal uso de los mismos con una imagen estática que se queda grabada en la pantalla.

¿En algún momento has visto una imagen quedarse grabada en la pantalla de tu televisor o monitor? Si es así, has experimentado el fenómeno del quemado de pantalla o Burn-in. Esto sucede cuando una imagen se mantiene estática en la misma posición durante un periodo prolongado de tiempo. Como resultado, los pixeles del televisor se desgastan, quemándose y creando un «sombreado» permanente que no desaparece incluso después de cambiar la imagen.

En este artículo discutiremos cómo prevenir el quemado de pantalla, soluciones al quemado de pantalla, tipos de pantallas más propensas al problema y el impacto que tiene el quemado en la calidad de imagen.

Cómo prevenir el quemado de pantalla

Prevenir el quemado de pantalla es una forma importante de mantener a salvo la vida útil de la pantalla. A continuación se presentan algunas recomendaciones para evitar el quemado de pantalla:

Configura los ajustes correctos . Configura tu monitor con los niveles correctos de brillo, contraste y temperatura de color acordes a tus necesidades. Esto ayudará a reducir el riesgo de quemado de pantalla.

. Configura tu monitor con los niveles correctos de brillo, contraste y temperatura de color acordes a tus necesidades. Esto ayudará a reducir el riesgo de quemado de pantalla. Utiliza fondos oscuros . Un fondo oscuro puede ayudar a reducir el desgaste en la pantalla. Esto, debido a que no hay brillo para producir imágenes fijas en la pantalla.

. Un fondo oscuro puede ayudar a reducir el desgaste en la pantalla. Esto, debido a que no hay brillo para producir imágenes fijas en la pantalla. Usa programas anti-burn-in . Muchas tarjetas gráficas incluyen herramientas diseñadas para prevenir el quemado de pantalla, como «BurnIn». Estos programas funcionan cambiando periódicamente los patrones y colores mostrados en la pantalla para prevenir que se formen imágenes fijas.

. Muchas tarjetas gráficas incluyen herramientas diseñadas para prevenir el quemado de pantalla, como «BurnIn». Estos programas funcionan cambiando periódicamente los patrones y colores mostrados en la pantalla para prevenir que se formen imágenes fijas. Realiza descansos regulares . Ten en cuenta que un uso prolongado del monitor puede contribuir al desgaste prematuro del mismo, especialmente si siempre estás viendo contenido estático (como videos sin movimiento). Por ello, realiza descansos regulares y aléjate del monitor durante un rato cada vez que sea posible.

. Ten en cuenta que un uso prolongado del monitor puede contribuir al desgaste prematuro del mismo, especialmente si siempre estás viendo contenido estático (como videos sin movimiento). Por ello, realiza descansos regulares y aléjate del monitor durante un rato cada vez que sea posible. Cambia entre canales u opciones similares . Si estás viendo televisión o utilizando un reproductor multimedia, procura cambiar entre canales o opciones similares periódicamente para evitar que se produzcan imágenes fijas en tu pantalla por largos periodos de tiempo.

Siguiendo estas sencillas recomendaciones podrás hacer que tu monitor dure más tiempo sin sufrir daños por quemado de pantallas además podrás disfrutar mejor tus contenidos favoritos sin preocupaciones!

Soluciones al quemado de pantalla

La quemadura de pantalla se produce cuando la pantalla permanece encendida por demasiado tiempo, lo que provoca un envejecimiento prematuro. Si bien no hay forma de revertir la quemadura, existen algunas soluciones prácticas que pueden ayudar a reducir su impacto y prevenir futuros problemas. A continuación, se presentan algunas soluciones eficaces:

Cambia el brillo de la pantalla . El brillo excesivo puede contribuir a la quemadura de pantalla, así que asegúrate de configurarlo en niveles más bajos para evitar daños adicionales.

. El brillo excesivo puede contribuir a la quemadura de pantalla, así que asegúrate de configurarlo en niveles más bajos para evitar daños adicionales. Utiliza el modo nocturno . Muchos dispositivos modernos dan un modo nocturno oscuro que reduce el brillo y mejora considerablmente la vida útil de la pantalla.

. Muchos dispositivos modernos dan un modo nocturno oscuro que reduce el brillo y mejora considerablmente la vida útil de la pantalla. Configura los tiempos de apagado . La mayoría de los dispositivos tienen opciones para establecer un temporizador para apagar automáticamente la pantalla si se ha estado utilizando durante mucho tiempo sin interrupción.

. La mayoría de los dispositivos tienen opciones para establecer un temporizador para apagar automáticamente la pantalla si se ha estado utilizando durante mucho tiempo sin interrupción. Evita juegos y contenido con animaciones intensas . Debido a que estas actividades requieren mucha energía del dispositivo, es mejor mantenerlas al mínimo para reducir el riesgo de quemaduras en la pantalla.

. Debido a que estas actividades requieren mucha energía del dispositivo, es mejor mantenerlas al mínimo para reducir el riesgo de quemaduras en la pantalla. Usa un protector antireflejo . Esta es una excelente manera de reflejar la luz del sol directamente hacia afuera, lo que minimiza significativamente el riesgo de dañar la pantalla con luz excesiva o calor intenso.

Con estos sencillos pasos podrás proteger tu dispositivo electrónico contra el peligroso problema del quemado de pantalla y disfrutar al máximo sus funcionalidades sin preocuparte por futuros daños irreparables.

Pantallas más propensas al quemado

Las pantallas propensas al quemado son aquellas que tienen una imagen permanente en la pantalla. Esto sucede cuando una imagen (comúnmente un logotipo) se muestra durante mucho tiempo sin cambio. Esta forma de quemado en la pantalla puede ser permanentemente visible incluso después de apagar la pantalla.

Las pantallas LCD modernas tienen menos probabilidades de quemar, pero aún así es posible que suceda. Las pantallas LED también son susceptibles al quemado si no se toman las precauciones adecuadas para protegerlas. Por lo general, los paneles OLED son más resistentes al quemado. Puesto que el dispositivo OLED controla individualmente cada píxel y reduce así el riesgo de daño permanente.

Para minimizar el riesgo de quemar la pantalla, hay varias medidas que se pueden tomar:

Configure la configuración del brillo para adaptarse a las condiciones de iluminación del entorno.

Utilice modos como “Ahorro energético” o “Estándar” para reducir el brillo y proteger la pantalla contra el uso prolongado a niveles altos de brillo.

Apague la pantalla cuando no esté en uso o utilice un temporizador para apagar automáticamente la pantalla después de un periodo determinado de tiempo sin actividad (por ejemplo, 10 minutos).

Evite mostrar imágenes estáticas durante mucho tiempo en la misma posición en la pantalla,intente moverla ligeramente si es necesario para evitar el quemado en la misma área por un largo periodo de tiempo.

Si usa su monitor comúnmente para videojuegos u otras actividades intensivas, considere instalar un protector anti-quema para protegerlo contra daños permanentes causados por el uso excesivo y prolongado a elevados niveles de brillantez y contraste.

Impacto del quemado de pantalla en la calidad de imagen

El quemado de pantalla es uno de los principales problemas relacionados con la calidad de imagen en televisores y proyectores. Esto se produce cuando una imagen se mantiene durante demasiado tiempo en la pantalla, lo que provoca que algunos píxeles se quemen y no recuperen su estado original. Se caracteriza por el aparecimiento de bandas oscuras o de líneas negras en la parte inferior o lateral de la imagen. Esto afecta negativamente a la calidad visual del contenido. Puesto que hace que sea difícil para el espectador ver los detalles con claridad.

La forma más eficaz para evitar el quemado de pantalla es cambiar el contenido regularmente, así como reducir al mínimo los tiempos de exposición. También hay disponibles algunos dispositivos comerciales diseñados específicamente para limitar este fenómeno, como protectores de pantallas o filtros antirreflejos. Además, algunas marcas brindan controles integrados para evitar el quemado de pantalla en sus productos.

Es importante destacar que, aunque el quemado de pantalla no produce daños irreversibles en los dispositivos electrónicos, sí reduce significativamente su calidad visual y puede ser extremadamente molesto para los usuarios. Por tanto, debemos tomar precauciones adecuadas e implementar estrategias preventivas para limitar su impacto negativo sobre nuestro equipamiento tecnológico y nuestra experiencia visual.

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.