Spotify bloquea cuentas piratas: cómo disfrutar de la música de manera legal y sin perder datos

Con la eliminación de cuentas piratas, los usuarios de Spotify buscan alternativas legales para escuchar música sin riesgos. Aquí te contamos cómo seguir disfrutando de la plataforma de forma segura - (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration/File Photo)

Spotify se ha consolidado como la plataforma de ‘streaming’ de música más importante de la actualidad, con millones de usuarios que disfrutan de su catálogo musical. En 2024, la compañía reportó una impresionante cifra de 263 millones de suscriptores de pago a nivel mundial, reflejando una enorme aceptación de sus planes premium, que permiten disfrutar de música sin anuncios, descargar canciones y elegir el orden de reproducción de los temas.

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de servicios en línea, la piratería no se hizo esperar, y muchos usuarios han recurrido a métodos ilegales para acceder al servicio Premium sin necesidad de pagar una suscripción, pero desde la plataforma enviaron un contundente golpe a la piratería.

Cómo funcionaban las cuentas piratas de Spotify y qué hizo la plataforma

Spotify bloquea cuentas piratas, explora opciones legales para seguir escuchando música - (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Durante un tiempo, los archivos ejecutables APK (Android Application Package) modificados se convirtieron en la vía principal para que muchos usuarios accedieran a Spotify Premium de forma gratuita.

Estos archivos permitían instalar una versión de Spotify que desbloqueaba las funciones exclusivas de la suscripción de pago, como la reproducción sin anuncios, la descarga de canciones y el control total sobre la lista de reproducción.

Los usuarios simplemente descargaban estos archivos desde fuentes externas, sin tener que pagar la mensualidad establecida por la plataforma.

Sin embargo, este sistema siempre ha sido riesgoso, ya que el uso de APK modificadas puede comprometer la seguridad de los dispositivos. Además, Spotify ha intensificado su lucha contra la piratería y ha bloqueado las modalidades premium de las cuentas que usaban estos archivos.

Cuáles son los riesgos de usar una app pirata

Las APK no están verificadas por Google, por lo que es habitual que sean infestadas por virus que afectan a los incautos usuarios que las descargan - (Imagen ilustrativa Infobae)

A pesar de la aparente facilidad de obtener una cuenta Premium sin pagar, el uso de aplicaciones piratas implica una serie de riesgos que muchos usuarios subestiman.

En primer lugar, los archivos APK de dudosa procedencia pueden contener malware o virus que dañan el dispositivo móvil. Al descargar una aplicación no oficial, se corre el riesgo de infectar el teléfono con software malicioso, lo que puede comprometer la privacidad y seguridad de los datos personales.

Además, al no ser aplicaciones oficiales, estas versiones modificadas de Spotify no cuentan con el soporte adecuado, lo que hace que las actualizaciones de la app no sean automáticas. Esto puede resultar en errores, fallos de funcionamiento o incluso el bloqueo permanente de la cuenta, como ha sucedido recientemente con las cuentas piratas.

Si tus cuentas piratas de Spotify han sido bloqueadas, no te preocupes. Existen formas legales y seguras de seguir disfrutando de la música que te gusta sin comprometer la seguridad de tu dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas legales puedo tener para escuchar música gratuitamente

Si estás entre los usuarios afectados por la interrupción de las cuentas piratas de Spotify, no todo está perdido. Existen varias alternativas legales que te permitirán seguir disfrutando de la música de manera segura y sin comprometer tu dispositivo.

Spotify gratis: La forma más sencilla de seguir utilizando Spotify sin pagar es optar por la versión gratuita de la plataforma. Si bien tendrás que soportar anuncios y tendrás acceso limitado a algunas funciones, como la reproducción aleatoria y la imposibilidad de descargar canciones, sigue siendo una excelente opción para aquellos que no están dispuestos a pagar una suscripción. Unirse a un plan familiar: Si tienes amigos o familiares que ya son suscriptores Premium, puedes preguntarles si te pueden agregar a su plan familiar. Spotify permite que hasta seis personas compartan una cuenta Premium a un costo más bajo, lo que hace que sea una alternativa legal y económica. De esta forma, puedes seguir disfrutando de todas las funciones premium sin pagar la tarifa completa. Explorar otras plataformas de streaming: Si el servicio de Spotify ya no te resulta atractivo o si prefieres probar algo diferente, existen varias plataformas de streaming de música con opciones gratuitas. Servicios como YouTube Music, Amazon Music o Apple Music ofrecen alternativas con diferentes niveles de acceso. YouTube Music, por ejemplo, permite escuchar música de forma gratuita con anuncios y cuenta con un catálogo extenso similar al de Spotify.