Medusa, la nueva serie de Netflix que explora poder e intriga: actores en exclusiva para infobae

Serie Medusa de Netflix

“Medusa” es una de las producciones más esperadas de Netflix para Latinoamérica, una historia llena de intriga, misterio y muchos momentos inesperados. En esta serie, la vida de Bárbara Hidalgo, una exitosa mujer que está por convertirse en la CEO de un poderoso conglomerado en la Costa norte de Colombia, se ve truncada tras un atentado fallido en el mar. Mientras todos la dan por muerta, Hidalgo regresa para descubrir que fue víctima de un intento de asesinato y se une al investigador, Danger Carmelo, para encontrar al culpable.

Previo al lanzamiento de la serie, algunos de sus actores dieron una entrevista exclusiva con infobae. Parte del elenco principal de Medusa son Diego Trujillo, Mábel Moreno y Sebastián Martínez, quienes nos cuentan todos los secretos detrás de sus personajes y el proceso de grabación de esta serie.

Con una producción colombiana que cuenta con un elenco de lujo y una ambientación única, la serie promete cautivar a los espectadores.

Sebastián Martínez describe el reto de interpretar un personaje con múltiples capas en un thriller lleno de giros.

Qué los atrajo de Medusa al momento de recibir la propuesta

Diego Trujillo: “es bien interesante la connotación de Medusa, porque tiene varias interpretaciones. Estábamos hablando de cómo históricamente se ha reducido a la mujer a una imagen negativa, pero en la serie, Medusa es una figura de poder. Es la cabeza de una trama en la que todos somos serpientes, una especie de nido de serpientes. Esa mujer, que es central en la historia, tiene el poder de desatar una serie de eventos, de manera muy simbólica. Para mí, fue muy atractivo el reto de interpretar a alguien tan complejo dentro de esa dinámica”.

Infobae: ¿Qué te atrajo de tu personaje, Úrsula?

Mábel Moreno: “a mí me encantó porque, inicialmente, el personaje estaba pensado para una mujer mucho mayor. Cuando me ofrecieron el papel, lo adaptaron para una mujer más joven, lo cual le dio una dimensión interesante. Es la primera vez que hago un thriller y Úrsula es un personaje denso, lleno de contradicciones. Lo más fascinante fue que, en lugar de juzgarla, traté de entenderla y justificarla, lo que abrió muchas puertas para explorar la humanidad de un personaje tan complejo.

El desafío de interpretar personajes complejos en Medusa

Infobae: Sebastián, tu personaje también juega un papel clave en el desarrollo de la historia. ¿Cuáles fueron los retos principales que enfrentaste al interpretarlo, sobre todo en un thriller con tantos giros?

Sebastián Martínez: “el reto fue entender el guion porque cada personaje está lleno de secretos y sospechas. Lo complicado fue que no solo tenía que interpretar a alguien con muchas capas, sino lograr que el público se enganchara y no pudiera prever lo que iba a pasar. Es difícil cuando estás trabajando en una historia donde todo es un rompecabezas de sospechosos, pero fue muy emocionante”.

Los actores trabajaron con coaches de acento para lograr autenticidad en sus personajes costeños.

Infobae: la serie tiene muchos giros y sorpresas. ¿Cómo preparaste tu actuación para mantener esa tensión constante?

Sebastián Martínez: “lo más importante fue no caer en el cliché de que el personaje es simplemente ‘malo’ o ‘bueno’. Tenía que hacer que el público se preguntara en cada momento qué estaba pensando mi personaje. Fue un trabajo muy sutil, porque cada acción que tomé tenía que generar dudas en el espectador sin ser obvio.

El trabajo de los dialectos: un desafío para los actores de Medusa

Infobae: los tres actores provienen de diferentes regiones de Colombia, lo que debe haber representado un reto adicional en términos de dialecto. Sebastián, sabemos que eres paisa (proveniente de Medellín, Colombia), ¿cómo manejaste el desafío de interpretar un personaje costeño?

Sebastián Martínez: “sí, el costeño fue uno de los retos más grandes, porque yo soy paisa y el acento es muy diferente. Como me mudé a Bogotá desde joven, mi acento se fue neutralizando, pero el costeño tiene mucha musicalidad y un ritmo diferente. Afortunadamente, Netflix nos brindó apoyo con coaches de acento, y fue un proceso largo de aprendizaje. Repasé casi toda la serie con el coach. El trabajo fue constante y muy enfocado”.

Infobae: Diego, tú también trabajaste en cambiar tu acento. ¿Cómo fue ese proceso siendo de Bogotá, la capital de Colombia?

Diego Trujillo: “lo interesante fue que, como soy bogotano, el reto fue que cuanto más ‘rolo’ (como le dicen a las personas de Bogotá) eres más difícil es convertirte en costeño. Pero lo interesante fue descubrir las diferencias dentro del acento costeño, porque no todos los costeños hablan igual. Hay matices entre un barranquillero y alguien de otras partes de la Costa. Fue un proceso interesante de investigación y como estábamos grabando en Barranquilla, estaba rodeado de gente que hablaba de esa manera, lo que me ayudó mucho”.

Mábel Moreno: “Barranquilla fue un gran apoyo para todos. Es increíble cómo la ciudad, con su gente y su música, te contagiaba y te ayudaba a meterte en el personaje. Además, grabar en un lugar tan auténtico le da mucha más realidad al personaje”.

Diego Trujillo resalta las diferencias entre los acentos costeños y el desafío de adaptarse a ellos.

El impacto de Medusa en los personajes femeninos

Infobae: la serie tiene una fuerte carga simbólica en cuanto a la representación de la mujer. ¿Cómo se refleja eso en tu personaje?

Mábel Moreno: “mi personaje, Úrsula, es una mujer que tiene todo el potencial para ser independiente, pero decide ceder su poder por tratar de ganar algo que, al final, la priva de su libertad. Es una reflexión sobre las decisiones que tomamos como mujeres. A veces cedemos tanto en aras de un ‘poder’ que en realidad nos quita todo lo que somos”.

Infobae: Diego, en tu caso, ¿cómo ves la representación de la mujer en Medusa?

Diego Trujillo: “es interesante porque, aunque la historia se centra en el poder de una mujer, ella también es víctima de muchas de las decisiones que toma. Medusa es una serie que invita a reflexionar sobre las elecciones, el poder y la libertad, y sobre cómo la mujer se enfrenta a esos dilemas.

Por qué ver Medusa en Netflix

Infobae: ¿qué mensaje final les gustaría darle a los espectadores sobre Medusa, especialmente en lo que respecta a la representación de los personajes femeninos y las decisiones que toman?

Mábel Moreno: “Medusa es una historia que invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo estas nos definen. Las mujeres, como los hombres, tenemos el poder de elegir pero esas elecciones a veces nos llevan a caminos oscuros o, por el contrario, a liberarnos. Mi mensaje sería que todos se animen a ver la serie porque no solo es una gran producción, sino porque toca temas muy profundos y relevantes. Nos ayuda a entender que no todo lo que parece ser poder es realmente libertad”.

Diego Trujillo: “yo quiero invitarlos a que vean Medusa porque es una serie que no solo entretiene, sino que también, genera mucha reflexión. No es solo un thriller, es una historia de personajes complejos con motivaciones y conflictos internos que van mucho más allá de lo evidente. Además, el elenco, la dirección y todo el trabajo detrás de la serie hacen de Medusa una propuesta única. Para todos los amantes del suspenso, la intriga y los personajes con muchas capas, esta es una serie que no se pueden perder”.

Sebastián Martínez invita a los espectadores a cuestionar cómo las decisiones definen a los personajes y a nosotros mismos.

Sebastián Martínez: “estoy completamente de acuerdo con lo que dicen Diego y Mábel. Medusa no es solo una historia sobre mujeres y poder, sino una historia sobre la vida misma. Es una trama llena de giros, pero que también nos deja mucho para pensar. Y lo mejor es que, a pesar de que está ambientada en un contexto muy específico, los temas que trata son universales. Es una invitación a cuestionarnos sobre lo que realmente nos motiva y cómo nuestras decisiones nos definen”.

Infobae: ¿qué nos pueden contar sobre el rodaje? Sabemos que Medusa fue grabada en la ciudad de Barranquilla, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en esta ciudad y qué aportó a la historia?

Mábel Moreno: “¡Fue increíble! Barranquilla tiene una energía única. La ciudad, con su gente, su música, su color, realmente aportó muchísimo a la atmósfera de la serie. Cuando estás grabando en un lugar tan vibrante, te ayuda a meterte más en el personaje y sentirte parte del contexto de la historia. Barranquilla fue un personaje más en la serie, sin duda”.

Diego Trujillo: “totalmente de acuerdo. La ciudad tiene una identidad muy fuerte que se refleja en todo el rodaje. Además, la conexión con la cultura caribeña nos permitió entender mejor a nuestros personajes.

Sebastián Martínez: “Barranquilla fue fundamental. Nos permitió estar rodeados por la gente local, escuchar sus historias, su manera de hablar, su forma de vivir. Todo eso se plasmó en la serie y nos ayudó a hacer más real cada escena. Sin duda, la ciudad no solo fue un escenario, sino un motor para nuestra interpretación.”