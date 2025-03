Esta es la forma más segura de cambiar el número de WhatsApp sin perder toda la información

Cambiar tu número en WhatsApp sin dramas: lo que necesitas saber - (WhatsApp)

Existen diversas razones para cambiar tu número en WhatsApp. Tal vez te mudaste a otro país, obtuviste una nueva línea telefónica o simplemente decidiste cambiar de número por razones personales.

En cualquier caso, lo que más preocupa a los usuarios es la pérdida de datos: chats, contactos y configuraciones. WhatsApp ofrece una función específica para cambiar el número sin perder ninguno de estos elementos esenciales.

Sin embargo, este proceso debe llevarse a cabo correctamente para garantizar que la migración de datos sea segura y sin contratiempos.

Previo a cambiar el número qué debes hacer

Si estás por cambiar de número, no te preocupes por perder tus conversaciones. Con esta guía, mantendrás todos tus recuerdos en WhatsApp - (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Antes de comenzar el proceso de cambio de número en WhatsApp, hay algunos pasos previos que debes tomar en cuenta. Primero, asegúrate de que el número antiguo esté registrado y funcionando en tu cuenta de WhatsApp.

Este paso es esencial para que la migración de los datos se realice de manera segura. Además, verifica que el nuevo número que planeas usar pueda recibir mensajes SMS o llamadas, ya que WhatsApp enviará una verificación a través de uno de estos medios para confirmar la autenticidad del número.

Es fundamental que tu dispositivo tenga la tarjeta SIM con el nuevo número antes de proceder con el cambio. De lo contrario, no podrás completar el proceso.

Cómo cambiar el número en WhatsApp

El cambio de número en WhatsApp se realiza directamente desde la misma aplicación, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas o realizar pasos complicados. Lo primero que debes hacer es insertar la tarjeta SIM con el nuevo número en tu dispositivo. Luego, abre WhatsApp y sigue estos pasos:

Cambiar de número es fácil con WhatsApp, y lo mejor es que tus conversaciones siguen intactas - WHATSAPP OFICIAL

Accede a Ajustes en la aplicación. Dirígete a Cuenta y selecciona Cambiar número. Ingresa ambos números (el antiguo y el nuevo) en formato internacional completo: primero el número antiguo, luego el nuevo. Después de ingresar los números, presiona Siguiente.

Al confirmar esta acción, WhatsApp comenzará a migrar todos tus chats, contactos, grupos y configuraciones a la nueva cuenta. Este proceso asegura que no perderás tus conversaciones ni tu historial de interacciones. De esta manera, podrás continuar usando WhatsApp sin interrupciones, tal como lo hacías con el número anterior.

Cómo puedo notificar a mis contactos del cambio de número de WhatsApp

Todo lo que necesitas saber para cambiar tu número en WhatsApp sin perder nada importante - (WhatsApp)

Uno de los aspectos importantes al cambiar de número es cómo notificar a tus contactos sobre el cambio. WhatsApp ofrece varias opciones de notificación para que puedas personalizar cómo comunicar este cambio.

Puedes elegir entre notificar a todos tus contactos, solo a aquellos con los que tienes un chat abierto o incluso personalizar una lista específica de personas a quienes deseas informar sobre el cambio de número.

Es importante recordar que los chats grupales recibirán automáticamente una notificación de tu cambio de número, independientemente de la opción de notificación que elijas para tus contactos individuales. Esta característica facilita la transición en grupos, evitando posibles confusiones entre los participantes.

Por qué no debo transferir mis datos desde otra app

Aunque WhatsApp ofrece una función sencilla para cambiar de número sin perder datos, muchos usuarios recurren a aplicaciones externas que prometen facilitar la migración de contactos y chats. Sin embargo, esto conlleva riesgos significativos.

Usar aplicaciones de terceros para transferir tus datos puede exponer tu información personal, como contactos y chats, a accesos no deseados. Estas aplicaciones pueden tener permisos para acceder a tus conversaciones privadas, lo cual pone en riesgo tu privacidad y la seguridad de tus datos.

La principal recomendación es evitar descargar aplicaciones de fuentes no oficiales o no verificadas que prometen transferir datos entre números. WhatsApp tiene sus propios mecanismos de seguridad y, al realizar el cambio de número a través de la función nativa de la aplicación, minimizas cualquier riesgo relacionado con el acceso no autorizado a tus datos.