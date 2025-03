Tres lecciones valiosas que dejó Steve Jobs a Bill Gates sobre el diseño de nuevos productos

Los dos referentes tenían similitudes en su forma de gestionar una organización pero tenían una visión diferente del desarrollo de dispositivos. (Foto: captura de la entrevista con AllthingsD5.com en 2007)

La relación entre Steve Jobs, fundador de Apple, y Bill Gates, fundador de Microsoft fue una de las más mediáticas y complejas en la historia de la tecnología. Ambos empresarios, visionarios en sus respectivos campos, definieron el rumbo de la informática personal, y vivieron una rivalidad feroz que duró décadas.

La competencia en el mercado de las computadoras personales fue el motor que los impulsó durante muchos años, junto con la visión de lo que debía ser un producto tecnológico. En ese sentido, Jobs y Gates compartieron ideas, pero también se vieron como enemigos irreconciliables en numerosas ocasiones.

Sin embargo, en medio de esta feroz competencia, hubo lecciones que Jobs, a su manera, dejó a Gates. Aunque el fallecido empresario no solía ser el tipo de persona que ofrecía consejos, sus comentarios directos o indirectos sobre la forma de diseñar productos tecnológicos tuvieron un gran impacto.

Las dos empresas revolucionaron la industria de las computadoras. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Bill Gates, con el paso de los años, reconoció que ciertos aspectos del enfoque de Jobs, en especial en términos de diseño y creatividad, marcaron una diferencia crucial en el destino de sus respectivas empresas.

Cuál era la crítica que hacía Steve Jobs en los productos de Microsoft

En una entrevista de 1996 para el documental Triumph of the Nerds, Steve Jobs dejó claro lo que pensaba de Microsoft: “El único problema con Microsoft es que no tienen gusto. No es que lo diga en un sentido pequeño, lo digo en grande. No tienen ideas originales y no incorporan cultura en sus productos”.

Jobs no solo criticaba la falta de estética en los productos de Microsoft, sino la ausencia de una identidad visual definida que los conectara con el usuario de manera emocional. Jobs le estaba sugiriendo a Gates que la innovación debía ir acompañada de una visión estética clara y coherente, algo que diferenciaba a Apple de su principal competidor.

Jobs creía en la importancia de lo estético en cada invento. (Foto: REUTERS)

Gates, años más tarde, reconoció esta diferencia, y en una entrevista con The Independent, confesó que envidiaba la habilidad de Jobs para combinar diseño y marketing, algo que no era tan evidente en los productos de Microsoft.

En tono con humor, Gates recordó las palabras que le dijo Jobs alguna vez: “Deberías haber probado LSD, así quizá habrías tenido más gusto en el diseño de tus productos”.Pero el fundador de Microsoft replicó: “Me tocó el lote equivocado. Me tocó el de la programación, y a él, el de diseño y marketing”.

Por qué Steve Jobs creía que Bill Gates copiaba muchos productos

Uno de los momentos más tensos entre Apple y Microsoft ocurrió con el lanzamiento de Windows 1.0 en 1985. Jobs estaba convencido de que Microsoft había copiado la interfaz gráfica del Macintosh.

El entonces director de Apple acusaba a Gates de copiar su interfaz. (Foto: REUTERS)

La acusación de Jobs sobre la falta de originalidad de Microsoft fue, en muchos sentidos, una crítica directa a la falta de innovación genuina en el enfoque de Gates. Jobs le estaba diciendo entre líneas que la copia no era suficiente; la clave radicaba en crear algo que tuviera identidad y que trascendiera las ideas de otros.

Con el tiempo, Microsoft se vio obligada a crear sus propios sistemas operativos con una identidad propia, pero aún arrastró la etiqueta de ser una empresa que, al principio, copiaba más de lo que innovaba.

Qué logró Steve Jobs que Bill Gates nunca pudo hacer

En 2007, Apple lanzó el iPhone, un teléfono que cambió por completo la industria tecnológica. Este lanzamiento marcó un antes y un después para Apple, y dejó una lección importante a Microsoft, que no supo reaccionar a tiempo.

Jobs puedo potenciar el mercado de los celulares. (Foto: REUTERS)

Bill Gates, en entrevistas posteriores, admitió que uno de sus mayores errores mientras estuvo a cargo de Microsoft, fue no haber anticipado la importancia del celular y no haber desarrollado un sistema operativo innovador como iOS o Android.

A pesar de los intentos de Microsoft con Windows Phone, el dominio de Apple en este mercado fue indiscutido, y Android se convirtió en la alternativa principal. Jobs nunca le dio un consejo explícito sobre los teléfonos inteligentes, pero el éxito del iPhone dejó claro a Gates lo que había fallado.

En una entrevista reciente, Gates confesó que su incapacidad para anticipar la importancia de este mercado, señalando que le costó a Microsoft cientos de miles de millones de dólares.