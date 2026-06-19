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Empieza a definirse el jurado para MasterChef Celebrity: un confirmado, un ausente y un sorpresivo casting

Mientras se acerca la nueva edición de la competencia, el trío de chefs que acompañará a Wanda Nara todavía es un misterio. La producción busca química y carácter antes de cerrar el anuncio oficial

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El jurado se tomó unos minutos para compartir una importante decisión que tomó (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El regreso de Masterchef Celebrity ya tiene fecha en la televisión argentina, pero aún faltan definiciones importantes sobre su jurado que se formará para esta edición. Wanda Nara fue confirmada como conductora y será la encargada de dar la bienvenida a los participantes en una temporada que promete novedades desde el arranque. Las grabaciones comenzarán en septiembre y se extenderán hasta el mes de enero, buscando mantener los niveles de audiencia que lo transformaron en uno de los ciclos elegidos por la audiencia.

El único nombre seguro en el estrado es el de Damián Betular, figura central del universo Masterchef. Su continuidad le otorga una línea de continuidad a un jurado que, por ahora, se presenta como el mayor enigma de la edición. La ausencia de confirmación sobre Germán Martitegui y la incógnita sobre quién ocupará el lugar de Donato de Santis, quien decidió dejar su lugar, alimentan las especulaciones dentro y fuera de la producción.

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La danza de nombres no se detiene. Los productores mantienen conversaciones con Mauricio Asta, quien cuenta con experiencia como jurado en programas como El gran premio de la cocina. Fuentes consultadas por Teleshow aseguraron que su desembarco en Masterchef dependerá de un casting específico para el rol. Esta búsqueda abierta y la indefinición generan expectativa en la audiencia, acostumbrada a la química y los contrapuntos entre los chefs que marcaron las temporadas anteriores.

Un hombre con esmoquin de terciopelo y tres personas con trajes formales posan en un escenario iluminado con un gran logo al fondo
Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui en Masterchef: una foto que no se repetirá

En cada edición, la composición del jurado no solo define el tono del programa, sino que se convierte en uno de los temas más comentados entre seguidores y medios. Con solo Betular confirmado, el resto de los lugares permanece en suspenso y alimenta una narrativa de misterio que ya se instaló en redes sociales y portales especializados.

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El futuro de Germán Martitegui es una de las grandes incógnitas. Sin anuncios oficiales, su continuidad o salida se debate en los pasillos del canal y en los foros de fanáticos. Con su estilo exigente y sus devoluciones tajantes, se consolidó como una de las caras más reconocidas de MasterChef Argentina desde la primera temporada allá en 2014.

como hacer macarons por Mauricio Asta
Mauricio Asta mantiene conversaciones con la producción de Masterchef, pero su ingreso depende de un casting y de la química en pantalla

En paralelo, la vacante que deja Donato de Santis abre la puerta a nuevas dinámicas. Durante la final de la última edición que consagró a Ian Lucas, el italiano se despidió de todos con una profunda emoción. “Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, dos grandes profesionales. A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia. A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta las más altas esferas". Y tuvo palabras especiales para el público: Siempre estuvo presente y me acompañó por todo este tiempo”.

La audiencia, por su parte, espera anuncios oficiales que terminen con las especulaciones. El formato, que supo adaptarse a distintas versiones (celebrity, amateur, junior), consolidó una base de seguidores que exige información y participa activamente en la construcción de rumores y expectativas.

El recorrido de Masterchef en Argentina

Masterchef Argentina
Damián Betular, el único confirmado para la nueva temporada

Desde su desembarco en la televisión argentina, Masterchef logró instalarse como uno de los grandes éxitos de la pantalla. La primera edición reunió a cocineros amateurs bajo la mirada de un jurado que, con el tiempo, se volvió emblemático: Germán Martitegui, Donato de Santis y Christophe Vladimir primero y Damián Betular después, supieron darle identidad a cada etapa del certamen.

El formato se expandió con las ediciones de Masterchef Celebrity, que capitalizaron la popularidad de figuras del espectáculo y renovaron el interés del público. También existieron versiones junior, donde los más chicos demostraron su talento en la cocina y aportaron frescura y espontaneidad a la competencia.

A lo largo de todas las temporadas, la interacción entre jurados y participantes se transformó en uno de los sellos. Las devoluciones, los desafíos y las polémicas marcaron hitos en cada entrega, consolidando a Masterchef como un fenómeno que trasciende la televisión y repercute en redes sociales y medios digitales.

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