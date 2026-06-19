Prestadores del PAMI suspendieron nuevos turnos y advirtieron que podrían profundizar las medidas por el atraso en los pagos

Prestadores del PAMI suspendieron nuevos turnos para consultorios externos en clínicas y sanatorios de todo el país por el atraso en los pagos y la actualización de valores

Establecimientos de salud que atienden a beneficiarios de PAMI en todo el país suspendieron la asignación de turnos para consultorios externos en las distintas especialidades. La demanda principal de las clínicas consiste en la recomposición inmediata de los valores y la cancelación de los pagos pendientes. La medida busca presionar por una negociación con la obra social. Las prestaciones ya programadas, las urgencias y las guardias continúan con atención.

Julieta Díaz, dueña de una óptica que trabaja con PAMI, explicó en Infobae Al Mediodía que la atención para afiliados se redujo un 50% y que los cambios en la entrega de anteojos generaron dificultades para los jubilados que llegan con órdenes médicas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Alejandro Rodi, gerente de la Cámara Argentina de la Seguridad Social (CAPRESS), sostuvo que las clínicas decidieron suspender la asignación de turnos externos desde el 16 de junio para continuar el diálogo con el PAMI. Según indicó, el objetivo consiste en alcanzar una solución antes de profundizar las medidas.

La medida de los prestadores del PAMI no afecta las urgencias, las guardias ni las prestaciones ya programadas

Reclamo por atraso en los valores y demoras en los pagos

Rodi afirmó que existe un retraso superior al 100% en los valores prestacionales si se compara la evolución desde diciembre de 2023 con la inflación y las paritarias. “Hay un 102% de retraso en el valor prestacional que paga el PAMI. Hace inviable realmente la continuidad del sistema y de poder prestar atención”, señaló el gerente de CAPRESS.

PUBLICIDAD

El representante de la entidad explicó que las clínicas afrontan gastos de salarios, honorarios, insumos y funcionamiento, mientras los ingresos no acompañan esa evolución. También recordó que los prestadores mantuvieron la atención durante años pese a los valores que consideran insuficientes.

Rodi indicó que la última actualización fue del 1,9% para junio y julio. Además, sostuvo que ese incremento no alcanza para cubrir la diferencia acumulada. “Los prestadores están dispuestos a negociar. Tiene que haber una propuesta razonable que equipare y cubra costos”, expresó.

PUBLICIDAD

El directivo aclaró que la medida no implica un corte total de prestaciones. “Se están atendiendo las prestaciones ya acordadas. Lo que está suspendida es la asignación de consultorios externos”, afirmó.

También advirtió que una falta de acuerdo podría derivar en nuevas restricciones. “De no tener respuesta en los próximos días se profundizarían medidas como suspensión de turnos ya otorgados o de cirugías programadas que no sean urgentes”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Los prestadores del PAMI señalaron que la última actualización de 1,9% para junio y julio no cubre salarios, honorarios, insumos y costos de funcionamiento

El impacto en las ópticas y las dificultades para los afiliados

Julieta Díaz describió los cambios que enfrentan los jubilados que buscan acceder a anteojos mediante el PAMI. Según explicó, muchos afiliados descubren las nuevas condiciones cuando llegan al comercio con una orden médica vigente. “Nos pusieron un cupo de atención que redujo un 50% la atención en las ópticas”, indicó la comerciante.

Al mismo tiempo agregó que los afiliados que antes accedían a nuevos anteojos de manera anual ahora deben esperar dos años para realizar el trámite. “El afiliado que viene con una orden hasta el año que viene no puede adquirir un anteojo nuevo”, afirmó.

PUBLICIDAD

La propietaria sostuvo que la situación genera conflictos en la atención diaria porque muchos jubilados desconocen las modificaciones. “No hubo un comunicado oficial sobre esta problemática que están teniendo los jubilados”, señaló.

La empresaria también mencionó demoras en los pagos que reciben las ópticas. “Nos pagaron diciembre y todavía estamos a la expectativa de poder seguir cobrando”, expresó.

PUBLICIDAD

Además, explicó que el atraso afecta el funcionamiento de los comercios. “Tuve que sacar de otro lado para poder pagarle a los proveedores y seguir atendiendo”, afirmó.

as ópticas que trabajan con el PAMI denunciaron demoras en los pagos y falta de comunicación oficial sobre los cambios que afectan a los afiliados

Prestadores esperan una negociación para evitar nuevas restricciones

Rodi aseguró que las conversaciones con el PAMI continúan y que las entidades esperan una propuesta concreta para reducir el atraso acumulado. “Hay diálogo y lo queremos seguir manteniendo. El tema es que tomen conciencia de la gravedad del sistema”, manifestó.

PUBLICIDAD

El gerente de CAPRESS remarcó que las clínicas buscan garantizar la continuidad del servicio. “Los prestadores quieren continuar prestando servicios y buscar soluciones”, indicó.

También sostuvo que la medida actual intenta evitar un escenario más complejo para el sistema sanitario. “Esta es una medida para evitar el colapso y para que realmente el PAMI tome conciencia de que una solución tiene que dar”, expresó.

PUBLICIDAD

Mientras continúan las negociaciones, la suspensión de nuevos turnos para consultorios externos representa el principal efecto para los afiliados que buscan atenderse con médicos de libre elección. Las entidades mantienen el reclamo por una actualización de los valores y por la regularización de los pagos, mientras esperan una instancia de negociación que permita modificar el escenario actual.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.