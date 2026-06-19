Fiebre mundialista en Noruega: en el parlamento imitaron el festejo vikingo que es furor en la Copa del Mundo

La fiebre mundialista llegó al parlamento noruego

La fiebre del Mundial de Fútbol 2026 se trasladó desde las calles de Estados Unidos hasta la sede del poder legislativo en Noruega, donde el Parlamento protagonizó una escena inusual y simbólica. Los legisladores noruegos, inspirados por la afición que acompaña a la selección nacional en el torneo, realizaron una coreografía de remo vikingo en plena sesión, destacando así el respaldo institucional al equipo que participa en el certamen. Según informó Reuters, el gesto ocurrió tras la victoria de Noruega por 4-1 frente a Irak, encuentro disputado en la ciudad de Boston, Massachusetts.

La escena de los representantes noruegos replicó una imagen que ya se había viralizado en redes sociales: cientos de hinchas, vestidos de rojo y portando cascos de vikingo, ejecutaron la tradicional maniobra de remo en bares, transportes públicos y hasta en las escaleras mecánicas del estadio en Foxborough. Este acto colectivo busca rendir homenaje a la herencia marinera escandinava y ha sido adoptado como símbolo de unidad y orgullo nacional durante la campaña mundialista.

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El festejo vikingo de los hinchas noruegos se hizo viral (Reuters)

Las calles cercanas al estadio en Foxborough se llenaron de seguidores noruegos que, al ritmo de cánticos y movimientos sincronizados, recrearon la escena del remo. El entusiasmo de la hinchada ha tenido eco en el ámbito político. Durante la sesión parlamentaria del jueves, el presidente del Parlamento sugirió a los miembros que imitaran la acción de los aficionados como muestra de apoyo a la selección. La propuesta fue recibida con entusiasmo y ejecutada por representantes de todos los partidos, en un gesto que evidenció el espíritu de unidad nacional en torno al equipo y al evento deportivo.

El festejo vikingo de los hinchas de Noruega en el Mundial

La clasificación de Noruega en el Grupo I del Mundial sigue generando expectativas. El próximo compromiso del equipo será ante Senegal el 22 de junio, donde buscarán asegurar su paso a la fase de eliminación directa. El respaldo social e institucional que rodea a la selección refuerza el ambiente festivo y la identidad nacional que se vive entre los seguidores desplazados a Estados Unidos y quienes siguen la competencia desde Europa.

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El gran entusiasmo que sobrevuela en Noruega por el conjunto nacional está avalado por el buen desempeño del equipo y por las importantes figuras que tiene dentro de su plantel, como el mediocampista Martin Odegaard (Arsenal de Inglaterra) o los delanteros Erling Haaland (Manchester City de Inglaterra) y Alexander Sorloth (Atlético de Madrid de España).

Los hinchas noruegos le ponen color al Mundial 2026 (Reuters)

Los nórdicos sellaron su boleto a la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México con una actuación perfecta dentro del Grupo I de las Eliminatorias de Europa, al quedarse con su zona con puntaje ideal. Superaron tanto de local como de visitante a Italia, cuatro veces campeona del mundo, Israel, Estonia y Moldavia.

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Vale destacar que los dirigidos por Stale Solbakken regresan a una cita máxima tras su participación en Francia 1998, donde quedaron fuera de la competencia en octavos de final. Anteriormente habían participado de Estados Unidos 1994 (fase de grupos) y Francia 1938 (octavos de final). En esta edición comenzaron su camino con el pie derecho, al golear por 4-1 a Irak en Boston. Su camino dentro del Grupo I marca que su próxima presentación será el 22 de junio, cuando enfrente a Senegal en Nueva Jersey. Luego cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de junio ante Francia, en Boston.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO I: