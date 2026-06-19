Nueva VTV en CABA: cómo serán los nuevos plazos, dónde podrá realizarse y cuánto costará

La Legislatura porteña sancionó la modificación de las VTV en su jurisdicción. Nuevos plazos, nuevos lugares de inspección y tarifa abierta

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves su adhesión al sistema nacional de Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO) que el Gobierno nacional modificó el 3 de junio a través de la Resolución 32/2026, y por la cual se modifican los plazos y se autoriza a talleres particulares o concesionarias a realizar estas inspecciones técnicas si cumplen con la reglamentación correspondiente.

Apenas 15 días después, tras su trato en comisión, el proyecto de dictamen para modificar la Ley 2.265 referida a Verificación Técnica Vehicular (VTV) en su jurisdicción llegó al recinto -como adelantó Infobae oportunamente- y fue aprobado para su puesta en vigencia.

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De este modo, la ciudad de Buenos Aires modificó el régimen y desde ahora la primera VTV podrá hacerse a los cinco años del patentamiento del vehículo, en lugar de los cuatro actuales. En cuanto a los plazos siguientes, la revisión seguirá teniendo una vigencia de 24 meses (2 años) hasta que se cumplan los 10 años de antigüedad de la unidad, cuando comenzará a exigirse la inspección técnica anualmente. Hasta ahora, ese segundo período de revisiones cada dos años solo era hasta los 8 años de antigüedad de los vehículos.

Pero la gran novedad para los porteños que tengan sus automotores radicados en CABA es que las RTO dejarán de hacerse únicamente en las plantas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad y desde esta modificación también podrán realizarla talleres mecánicos, concesionarios oficiales e importadores autorizados que cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.

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Además de los nuevos plazos de inspección, desde ahora se podrán habilitar talleres particulares y concesionarias para hacer la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

Habilitar un taller particular o un concesionario para efectuar verificaciones técnicas requiere que los prestadores se inscriban en un Registro Único de Talleres habilitados y cumplan con las exigencias de la norma, tanto a nivel de equipamiento como de control, ya que el nuevo sistema incluye instancias de fiscalización que aseguren que cada VTV se realice bajo estándares uniformes de seguridad vial y calidad.

Además, esta desregulación abre la competencia del servicio a nivel tarifario, ya que dejará de existir un precio regulado para las VTV y cada prestador podrá determinar su propia tarifa. De este modo, las concesionarias oficiales podrán incluirla en el costo de un service oficial, por ejemplo.

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Todavía no se dieron a conocer los plazos de implementación, los cuales se sabrán una vez promulgada la ley. Actualmente, hay una gran cantidad de usuarios que deberían realizar la VTV de acuerdo con el esquema de vencimientos actual por número de patente y los plazos se modificaron hacia adelante. La implementación de los talleres particulares demandará 30 días a partir del plazo de inscripción en el registro correspondiente.

Las plantas oficiale seguirán existiendo para hacer la VTV en CABA

“Terminamos con el monopolio de la VTV y desregulamos el sistema: extendimos a 5 años el plazo de la primera revisión y ahora va a haber libertad para hacerlo en el taller o concesionaria que se quiera. Nuestro objetivo es abrir el juego para que el servicio sea más accesible, eficiente y enfocado en facilitarles la vida a los vecinos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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“Modernizamos un sistema que necesitaba actualizarse, incorporamos más oferta y hacemos que cumplir con la VTV sea más fácil, manteniendo las garantías de seguridad vial que todos necesitamos”, afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

Lo que hay que saber de la nueva VTV en CABA

El plazo de la primera verificación pasa de 4 a 5 años.

Las siguientes tres inspecciones se realizaban en los años 4, 6 y 8. Ahora serán al año 5, al 7 y al 9.

La quinta VTV era en el noveno año, ahora será al cumplirse los 10 años de antigüedad del vehículo. Desde entonces será anual.

Se abre el mercado de las plantas verificadoras y la VTV se podrá hacer en concesionarios y talleres habilitados técnicamente. No habrá límite de cantidad de establecimientos habilitados.

La nueva VTV no tendrá precio regulado, sino que el precio lo definirán los prestadores del servicio en un esquema de libre competencia. El valor del trámite incluirá la oblea identificatoria y el certificado correspondiente.

La VTV se podrá seguir haciendo en las plantas oficiales, que mantendrán también su libertad de tarifa como los talleres particulares y concesionarios

Asimismo, se informó que se mantiene la exención del pago de la VTV a jubilados, pensionados o mayores de 65 años y a personas con discapacidad que posean un vehículo con o sin adaptaciones especiales. En caso que la persona con discapacidad sea propietaria de más de un vehículo, el beneficio de exención del pago será sólo para una unidad.

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Los controles del cumplimiento de la exigencia de circular con VTV al día los continuarán haciendo los Agentes de Tránsito de la Ciudad. Quienes no tengan la VTV serán multados por un monto de 400 UF ($379.996). En la ciudad de Buenos Aires, el valor de la UF es actualmente de $949,99.