La foto retro que publicó Sol Pérez antes de comenzar un nuevo desafío profesional: “Acá empezó todo”

Sol Pérez y uno de sus increíbles looks en el debate de Gran Hermano

La pantalla de Telefe se prepara para una edición especial de La noche de los ex, uno de los ciclos más seguidos por los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada. Es que el ciclo de debates tendrá una nueva conductora este fin de semana: Sol Pérez debutará como anfitriona en el programa que habitualmente lidera Robertito Funes Ugarte, en una etapa decisiva para el reality y con todos los focos puestos en su desempeño.

El cambio en la conducción responde a la cobertura especial del Mundial que realiza Robertito desde los Estados Unidos, lo que llevó a la producción a confiarle a Sol la responsabilidad de moderar el debate en dos emisiones clave. Con su presencia, el ciclo apuesta por una figura que se consolidó dentro del universo GH y que ahora enfrenta el desafío de liderar uno de los programas satélite más influyentes del formato.

PUBLICIDAD

El debut está previsto para este viernes y sábado. En ambos casos, la expectativa gira en torno a su capacidad para analizar las estrategias de los jugadores, moderar los cruces entre panelistas y acompañar a los espectadores en la antesala de la próxima eliminación. La elección de Sol responde tanto a su trayectoria como a su creciente protagonismo en el entorno de Gran Hermano.

La imagen retro compartida por de Sol Pérez, ante el nuevo proyecto profesional que la presentadora iniciará en Telefe

El viernes, la emisión será a las 22 horas, mientras que el sábado comenzará a las 21. En ambos programas, la influencer tendrá la tarea de encabezar el debate sobre los movimientos dentro de la casa, el clima entre los participantes y las jugadas que marcan el pulso de la competencia.

PUBLICIDAD

Al momento de confirmar la noticia, la porpia panelista y actual conductora compartió una foro retro en que se la pude ver en los estudios de TyC Sports, junto con un texto que reza: “Llegó el día. Acá empezaba todo, creo que tenía 19 años. Hoy estoy por cumplir 33. Los espero en la noche de los ex, 22 hs por Telefe (Lo escribo y no lo creo)”.

Cabe recordar que su carrera en los medios tuvo su primer golpe de impacto en la señal deportiva, donde se desempeñaba como presentadora del clima. Su aparición en ese espacio captó rápidamente la atención del público y la prensa, otorgándole el apodo de “La chica del clima”. Esta etapa marcó el inicio de una trayectoria ascendente, aunque al año siguiente decidió renunciar.

PUBLICIDAD

Sol Perez en momentos de ser parte del Bailando por un sueño

En 2018, su popularidad en redes sociales la llevó a ser convocada como participante de Bailando por un sueño, donde su desempeño la ubicó en el quinto lugar del certamen. Su paso por Showmatch consolidó su presencia en la televisión abierta y la posicionó como una de las personalidades con mayor visibilidad del momento.

El 17 de octubre de 2022, debutó como panelista oficial en Gran Hermano en la pantalla de Telefe, sumándose al panel de El Debate. Desde entonces, su participación fue constante a lo largo de distintas temporadas del reality. Su rol como panelista se caracterizó tanto por sus intervenciones como por su estética, ya que varios de los looks que lució se convirtieron en referencias dentro del ciclo.

PUBLICIDAD

Dentro del universo de Gran Hermano, Sol logró consolidarse como una de las figuras históricas y más reconocidas del panel, sumando experiencia en análisis de estrategias, debates polémicos y acompañamiento a los seguidores del programa en momentos clave.

Para su debut como conductora, Sol estará respaldada por paneles integrados por ex participantes, analistas y referentes históricos del formato. El viernes a las 22, la mesa estará compuesta por Costa, Agus Rey, Tomás Balmaceda, Gustavo Conti, Ulises Apóstolo, Ariel Ansaldo, Romina Uhrig y Juliana Díaz. Esta combinación busca ofrecer diversas miradas sobre lo que ocurre dentro de la casa, incluyendo voces que conocen de cerca las tensiones del juego.

PUBLICIDAD

Roberto Funes se ausentará de La Noche de los Ex en Gran Hermano

El sábado a las 21, el panel estará integrado por Marisa Brel, Agus Rey, Tomás Balmaceda, Gustavo Conti, Ulises Apóstolo, Luchi Patrone, Lulú Ciccarone y Rodrigo Bar. La composición busca mantener el equilibrio entre el análisis profesional y la experiencia personal de quienes pasaron por el reality, garantizando debates intensos en torno a la estrategia y el comportamiento de los jugadores.