La caída de “alias Javi”: Ecuador recibe al hermano de “Fito” y jefe de “Los Choneros” tras su expulsión de Colombia

Alias Javi, uno de los cabecillas de Los Choneros.

La captura en Colombia y posterior llegada a Ecuador de Ronald Javier Macías Villamar, conocido como alias Javi y señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de “Los Choneros”, marca un nuevo capítulo en la ofensiva regional contra la estructura criminal liderada durante años por su hermano, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. El operativo, ejecutado con cooperación entre organismos de seguridad de ambos países, culminó con la expulsión del sospechoso desde territorio colombiano y su arribo a Guayaquil bajo estrictas medidas de seguridad.

Alias Javi aterrizó la noche del 18 de junio en el aeropuerto de Guayaquil procedente de Colombia. A su llegada fue entregado a las autoridades ecuatorianas y trasladado bajo custodia policial para enfrentar los procesos judiciales que mantiene pendientes en el país. El Ministerio del Interior confirmó que el investigado era requerido por la justicia ecuatoriana y que su localización fue posible gracias a un trabajo conjunto de inteligencia desarrollado durante varios meses.

PUBLICIDAD

La captura se produjo el 16 de junio en Bogotá. De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, el sospechoso residía en Colombia utilizando documentación falsa para ocultar su identidad y evitar ser detectado por los organismos de seguridad. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol y varios requerimientos judiciales relacionados con delitos de delincuencia organizada.

Alias Javi, hermano de Fito, fue trasladado a la cárcel de El Encuentro. (Ministerio del Interior)

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la operación como un golpe importante contra Los Choneros y aseguró que alias Javi mantenía un rol de liderazgo dentro de la organización criminal. Según el funcionario, las investigaciones apuntan a que continuaba coordinando actividades de la estructura incluso después de que varios de sus principales integrantes fueran detenidos o enfrentaran procesos judiciales dentro y fuera del país.

PUBLICIDAD

Las autoridades ecuatorianas sostienen que Ronald Javier Macías no solo formaba parte del círculo más cercano de alias Fito, sino que además desempeñaba funciones clave en la administración y expansión de la organización. Los organismos de seguridad lo vinculan con actividades relacionadas con el lavado de activos, el manejo de recursos financieros y la articulación de operaciones criminales fuera del territorio ecuatoriano.

Su nombre también aparece en el denominado caso Blanqueo Fito, una investigación que busca determinar el presunto funcionamiento de una red destinada a ocultar y mover recursos económicos obtenidos por la organización criminal. En ese expediente, la Fiscalía investiga posibles mecanismos utilizados para legitimar dinero proveniente de actividades ilícitas mediante empresas, bienes y movimientos financieros.

PUBLICIDAD

Además de los señalamientos por lavado de activos, alias Javi es requerido por delitos que incluyen homicidio, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir. Las autoridades consideran que su captura podría aportar información relevante para varias investigaciones abiertas sobre la estructura financiera y operativa de Los Choneros, organización considerada una de las más poderosas y violentas del país.

Alias Javi llegó a Ecuador desde Colombia. (Ministerio del Interior)

La llegada del sospechoso se produce en un contexto en el que el Gobierno ecuatoriano ha intensificado la cooperación internacional para localizar a integrantes de grupos criminales que han buscado refugio en otros países. Desde la declaratoria de conflicto armado interno, las autoridades han insistido en que varias organizaciones delictivas operan a través de redes transnacionales que extienden sus actividades más allá de las fronteras ecuatorianas.

PUBLICIDAD

Tras su arribo, el Ministerio del Interior informó que alias Javi será recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Encuentro, en la provincia de Santa Elena, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. El Gobierno también ha señalado que evaluará mecanismos para incluirlo dentro de los casos susceptibles de cooperación internacional con Estados Unidos, país que mantiene investigaciones sobre estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en la región.

Mientras tanto, la expulsión desde Colombia ha generado cuestionamientos por parte de la defensa del detenido. Sus abogados han señalado que analizarán los procedimientos utilizados por las autoridades colombianas durante el proceso, argumentando posibles vulneraciones al debido proceso. Sin embargo, los organismos migratorios colombianos han sostenido que la medida se ejecutó conforme a los mecanismos legales de cooperación bilateral y de lucha contra el crimen organizado transnacional.

PUBLICIDAD

Para el Gobierno ecuatoriano, la captura y retorno de alias Javi representa uno de los golpes más significativos contra Los Choneros desde la recaptura y posterior extradición de alias Fito. Las autoridades sostienen que la operación afecta directamente la capacidad de coordinación de la organización y refuerza la estrategia de cooperación regional impulsada para perseguir a los principales líderes criminales que operan dentro y fuera del país.