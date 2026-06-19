Crimen que conmociona a Guayaquil: una joven de 21 años fue decapitada en una calle

IMAGEN REFERENCIAL DE ARCHIVO. Los habitantes están conmocionados por la brutalidad del crimen. (Machala Móvil)

Una joven de 21 años fue asesinada en un hecho que ha causado conmoción en el norte de Guayaquil y que las autoridades investigan como un posible crimen vinculado a actividades delictivas. Esto en medio de la escalada violenta que sufre Ecuador en los últimos años. El cuerpo de la víctima fue hallado la noche del 16 de junio en una calle de la cooperativa 24 de Octubre, en el sector de Mapasingue Este, mientras la Policía Nacional avanzó en las primeras diligencias que derivaron en la captura de un sospechoso con antecedentes penales.

El hallazgo ocurrió cerca de la medianoche, cuando moradores de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y movimientos inusuales en el sector. Según los testimonios recogidos por los investigadores, varios vecinos escucharon pedidos de auxilio antes de que el silencio se apoderara de la calle. Minutos después, algunos residentes salieron de sus viviendas y encontraron a la joven sin vida en plena vía pública.

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La escena movilizó a unidades de Criminalística, Dinased y agentes de la Policía Nacional, que acordonaron varias cuadras para levantar indicios y recopilar evidencia. El procedimiento se extendió durante varias horas debido a la complejidad del caso y al impacto que generó entre los habitantes del sector.

IMAGEN REFERENCIAL. Se investiga la causa del asesinato (Machala Móvil)

La víctima fue identificada como Kyara C. H. C., de 21 años. Su cuerpo fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para la práctica de las pericias correspondientes, mientras familiares acudieron a las instalaciones policiales para realizar los trámites de identificación y conocer detalles de la investigación.

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Los equipos especializados realizaron entrevistas a testigos, revisaron cámaras de seguridad del sector y ejecutaron varias diligencias destinadas a reconstruir los movimientos de la joven antes de su muerte. Como resultado de esas acciones, la Policía anunció la detención de un hombre conocido con el alias de “Gordo”, quien figura como uno de los principales sospechosos dentro de la investigación.

El comandante de la Zona 8, general Walter Villarroel, informó a Ecuavisa que el detenido registra antecedentes por delitos relacionados con robo, tenencia de armas y tráfico ilícito de armas. El oficial señaló que la captura se produjo tras una serie de operativos ejecutados por unidades investigativas que seguían distintas pistas desde el momento en que se reportó el crimen.

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Las autoridades indicaron que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible relación con actividades de microtráfico de drogas. Durante los allanamientos y verificaciones efectuadas después del asesinato, los agentes llegaron a un inmueble que, según las primeras indagaciones, habría sido frecuentado por la víctima. En ese lugar se encontraron sustancias sujetas a fiscalización, un hallazgo que pasó a formar parte del expediente que analiza la Fiscalía.

Operativo militar en los exteriores del Base Aerea de Guayaquil, en Guayaquil (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/Jonathan Miranda

Aunque los investigadores mantienen reserva sobre varios aspectos del caso, la Policía señaló que existen elementos que permitirían establecer vínculos entre algunos de los involucrados y actividades ilícitas desarrolladas en sectores del norte de Guayaquil. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía se realizan pericias para determinar responsabilidades y reconstruir con precisión lo ocurrido.

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La muerte de la joven provocó preocupación entre los habitantes de Mapasingue Este, una zona que en los últimos años ha enfrentado episodios de violencia asociados a la expansión de organizaciones criminales y al control territorial de actividades ilegales. Residentes consultados por medios locales, como Ecuavisa, manifestaron que nunca habían presenciado un hecho de semejante magnitud y expresaron temor por el deterioro de la seguridad en el sector.

La Fiscalía continúa recopilando testimonios, informes periciales y evidencias técnicas para sustentar el proceso judicial. Entre las diligencias pendientes constan análisis de dispositivos electrónicos, revisión de registros de videovigilancia y peritajes forenses destinados a establecer la secuencia exacta de los acontecimientos.

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