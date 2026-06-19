Economía

Mercados: caen las acciones y los bonos argentinos en una rueda sin la referencia de Wall Street

El índice S&P Merval pierde 1,5%, con bajas más pronunciadas para las acciones de los bancos. Las bolsas de Nueva York no operan por el feriado del Día de la Emancipación

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Los activos argentinos cierran la semana con leve balance negativo.
Los activos argentinos cierran la semana con leve balance negativo.

Los negocios financieros de Argentina mostraban un generalizado recorte de liquidez este viernes por un feriado en los Estados Unidos, donde se conmemora el Día de la Emancipación, lo que reducía la cantidad de operaciones y alejaba inversores institucionales.

A las 13 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,5%, en los 3.290.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- promedian una baja de 0,3 por ciento.

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No obstante, el riesgo país de JP Morgan no experimenta variaciones para la Argentina, en los 429 puntos básicos, debido a la inactividad en Wall Street.

Las acciones de Banco Francés (-4,2%) y Banco Supervielle (-3,8%) encabezan las caídas diarias.

Este ajuste de precios local -aunque con un escaso volumen- define la tendencia de la semana, pues el panel de acciones líderes recorta cerca de 2% respecto del viernes 12, a la vez que los bonos en dólares pierden un 0,5 por ciento.

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De todos modos, debe destacarse que el punto de comparación del viernes anterior, cuando el Merval había marcado un máximo nominal intradiario en los 3.390.505 puntos, indica aún precios en zona de niveles récord por la abundancia de dólares originada en el superávit fiscal y comercial, junto a un riesgo país en los niveles mínimos desde abril del 2018. El lunes el indicador tocó los 422 puntos, un piso desde el 27 de abril de 2018 (419 puntos).

Argentina acumula saldos positivos en sus cuentas fiscales y en sus saldos comerciales desde hace meses por el compromiso del Gobierno de Javier Milei de recortar gastos para mitigar la alta inflación que aún afecta a la actividad doméstica.

“Con cada feriado en Estados Unidos hay una natural caída de operaciones porque no hay liquidaciones normales, por lo que algunos inversores aprovechan a tomar un día de pausa ante la falta de referencias desde Wall Street”, comentó a Reuters un agente financiero del Banco Galicia.

El INDEC reportó en su informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) de mayo un saldo positivo récord de USD 3.504 millones, un dato muy por encima del esperado por los analistas. Los saldos positivos en la balanza de intercambio de bienes con el exterior se han repetido desde que Milei asumió la presidencia en diciembre del 2023.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, coincidió en que “el dato macro saliente del jueves fue el histórico record nominal del superávit comercial en mayo, que se ubicó en USD 3.504 millones, quedando a muy poco del récord ajustado por inflación de EEUU de abril y mayo 2009. El petróleo fue el gran protagonista en contexto de precios entonces muy elevados por la guerra en Medio Oriente”.

“En 12 meses, se acumula un superávit comercial de USD 21.220 millones, de los cuales USD 10.393 millones corresponden al superávit en la balanza de combustibles. Si bien el precio del crudo bajó tras el acuerdo EEUU-Irán, las perspectivas en términos de producción de hidrocarburos hacia adelante permite seguir siendo optimista en cuanto a la diversificación de los flujos de entradas de divisas para Argentina”, consideró Juan Manuel Franco.

En otro sentido, el Tesoro celebró un canje de deuda lanzado el jueves para los instrumentos vinculados al dólar oficial, como pauta previsible dentro de la estrategia financiera del Gobierno a sumar una adhesión por 2.805 millones de dólares. La estrategia es alargar plazos de vencimiento.

“El dato analítico más relevante es que la gran mayoría de quienes aceptaron la propuesta fueron bonistas privados. Esto confirma que parte del apetito corporativo sigue concentrado en preservar la cobertura cambiaria de corto plazo”, comentó Eric Ritondale, economista Jefe de Puente.

La próxima semana, MSCI determinará si abre o no una consulta para una posible reclasificación de Argentina, hoy ubicada en la categoría Standalone. Una mejora en el posicionamiento habilitaría la llegada de nuevos jugadores al mercado doméstico.

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