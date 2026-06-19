Un experto del Conicet explicó los riesgos de las baterías de litio tras la muerte por la explosión de un celular

Arnaldo Visintin, investigador del Conicet, especialista en energías alternativas

La muerte de María Lucila Pagani tras la explosión de una batería de celular en Córdoba volvió a poner bajo la lupa la presencia cotidiana de las baterías de litio y los recaudos que exige su uso.

Para el investigador del Conicet Arnaldo Visintin, la problemática trasciende el caso puntual y obliga a pensar la educación y la planificación como ejes centrales de la convivencia con tecnologías cada vez más extendidas: “Sin baterías no veo la sociedad”, advirtió en diálogo con Infobae a las Nueve, al tiempo que remarcó que estos dispositivos son piezas clave para la transición energética y el futuro próximo de la movilidad.

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En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Visintin se mostró conmovido por la noticia: “Yo también estoy afectado por la muerte de Lucía. Realmente no tenía que haber pasado”. El investigador del Conicet remarcó la importancia de abordar estos temas en los medios, señalando: “Debemos hablar sobre el tema. Debemos planear cómo manejar una batería y le voy a dar algunos consejos”.

El investigador del Conicet Arnaldo Visintin, explicó los cuidados que tenemos que tener al cargar un celular

El rol de las baterías de litio en la vida cotidiana y la transición energética

Visintin explicó que las explosiones suelen producirse por fallas en el sistema de gestión electrónica de las baterías—el BMS—o por sobrecalentamiento, situaciones poco frecuentes pero posibles. Ante este riesgo, recomendó cargar los celulares lejos de los lugares donde se duerme y consultar la composición de la batería al adquirir un nuevo dispositivo: “Si el cátodo es de fosfato de hierro y litio, el riesgo es menor; pero las baterías con cobalto, aunque duran más, están más cerca del límite que puede provocar un accidente”.

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Para Visintin, la problemática excede el caso puntual y se inscribe en un cambio estructural de hábitos y tecnologías: “Pensemos cuántos celulares tenemos en casa en una familia promedio y multipliquemos por la cantidad de argentinos”.

Subrayó que “la batería de litio va a jugar un rol importante en la transición energética, que ya está en el mundo y pronto la vamos a tener que nosotros”. En ese marco, sostuvo que educar y planificar son claves: “Planear, educar como ustedes están haciendo ahora, excelente, porque no ocurren accidentes con las baterías de litio. Pero cuando ocurre y nos toca a nosotros es como a Lucía, es terrible”.

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El especialista recordó que la tecnología de baterías de litio “nació en 1993 en UT Texas” y que en apenas “veinte, treinta años, se hizo tan popular que no hay otra”. Destacó que “hay mucho que trabajar. Está comenzando el tema de las baterías de litio todavía”, y anticipó que Argentina deberá prepararse para su uso masivo: “En Argentina está entrando, bienvenido sea, los autos eléctricos. En Colombia, donde hay muchos autos eléctricos, están teniendo accidentes. Hay que tener una serie de recaudos, porque no cualquier matafuego las puede apagar”.

Una batería de ion de litio dentro de un celular sobrecalentándose peligrosamente a 85°C durante la carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué explotan las baterías y cómo identificar señales de peligro

Consultado sobre las causas técnicas de una explosión, Visintin explicó: “Una celda consta de dos electrodos, de los cuales uno es el ánodo y otro el cátodo. Los iones de litio navegan en un solvente orgánico, que es el causante de la explosión”. Precisó que los incidentes pueden producirse “cuando el potencial entre los dos electrodos es muy alto, cinco coma un voltios, ese electrolito se descompone”.

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Y alertó sobre una señal de advertencia clara: “Lo primero que vemos es que se hincha. Los gases que se forman de la descomposición del solvente aumentan la presión y lo hinchan. Después de hinchar, se produce una humareda y fuego”. Ante la consulta de los conductores sobre el uso doméstico, fue enfático: “En circuito abierto no va a explotar nunca, salvo que lo pongas en fuego. La temperatura también puede llegar a descomponer el material”.

El investigador apuntó que los episodios, aunque infrecuentes, pueden darse en distintos dispositivos: “Puede ocurrir con celulares, monopatines, autos eléctricos. En Córdoba, también en un departamento de estudiantes con baterías de laptop murieron dos estudiantes. En Brasil ocurrió algo parecido. Un helicóptero. En Buenos Aires hubo un episodio con una patineta. El departamento estaba tan cerrado que explotó muy rápido y no pudieron salir”.

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Consejos prácticos y desafíos para usuarios y fabricantes

Es clave monitorear la batería y observar si esta se hincha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visintin brindó recomendaciones concretas para reducir los riesgos: “No cargues tu celular en tu habitación. Si tenés monopatines, no los cargues cerca de donde dormís. Lejos. Tratá de cargarlo en un pasillo, en otro lugar”. Reconoció la dificultad de cambiar hábitos: “No le diga a nadie, pero yo hago lo mismo. No tenemos que hacer eso”. Resaltó que “hay pocas probabilidades que pueda ocurrir, pero puede ocurrir”.

El científico remarcó la importancia de la composición de las celdas: “Hay que preguntarle al que nos vende cuál es la composición. Si el cátodo está formado por fosfato de hierro y litio, son menos peligrosas. El potencial es tres coma dos, estás lejos del cinco coma un voltio que explota. Pero las que tienen cobalto, que son más peligrosas porque tienen más densidad de energía, duran más, pero están más cerca del potencial límite”.

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Respecto a los accesorios, aclaró: “Generalmente el enchufe no tiene incidencia. Si el celular se calienta, no es problema del enchufe, sino del celular. Si supera los sesenta, setenta grados, no es bueno. Si tiene una composición con cobalto, además ni hablemos del cobalto, lo traen del Congo explotando a chicos de diez años”.

Las baterías de litio deben cargarse fuera de los lugares cercanos de descanso o de intenso calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, Visintin cruzó la reflexión tecnológica con la necesidad de educación y regulación: “Hay que planear las cosas y planear también un poco, educarnos sobre cómo usar los celulares y los peligros de usar un celular. Lo que están haciendo ustedes, están educando”.

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La entrevista completa a Arnaldo Visintin

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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