Ibai Llanos sorprende con un cambio de look: ¿lo ayudó la Inteligencia Artificial?

Ibai es uno de los creadores de contenido más famosos en España. Ha colaborado con MrBeast, Neymar y Rosalía. (Instagram: ibaillanos)

Ibai Llanos, el reconocido creador de contenido español, ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look inesperado. Además de su notable pérdida de peso, ha eliminado su barba, una transformación que podría haber sido lograda con la ayuda de un efecto con inteligencia artificial.

En un video, Ibai comentó: “Hoy voy a comprobar cómo sería mi cara sin barba, después de tantos años de llevarla y tantos cambios físicos”.

Para llevar a cabo este cambio, el creador de contenido se aplicó crema de afeitar, pasó la máquina por su cuello y, segundos después, cubrió su barba con una toalla.

Al quitarse la toalla, se pudo observar una ligera distorsión en la forma de su rostro, lo que sugiere el posible uso de un filtro que elimina la barba. “Que nadie diga nada”, comentó Ibai, consciente de que su nueva apariencia podría resultar extraña para algunos.

Los usuarios señalaron en los comentarios que Ibai se veía más joven sin barba. (Instagram: ibaillanos)

Incluso mientras hablaba frente a la cámara, el filtro parecía moverse ligeramente, lo que generó comentarios entre sus seguidores.

El video ha alcanzado más de 1.200.000 ‘Me gusta’ en Instagram y varios usuarios han señalado que Ibai parce más joven. “El curioso caso de Ibaijamin Button”, comentó uno de ellos, mientras que otro preguntó: “¿Quién es este chaval de 20 años?”. Sin embargo, algunos escépticos no tardaron en reaccionar, con mensajes como: “Esto es más mentira que 5 palabras de Piqué”, “Casi no se ve el filtro” o “Buen filtro”.

Cómo quitarse la barba con filtros

Si también quieres quitarte la barba como Ibai Llanos, una de las formas más sencillas y rápidas de lograrlo es utilizando filtros con inteligencia artificial. Estos filtros, disponibles en diversas aplicaciones, permiten modificar tu rostro en tiempo real, eliminando el vello facial y ofreciendo una nueva apariencia sin necesidad de afeitarse.

En redes sociales como Instagram, se encuentran filtros que cuentan con la capacidad de quitar la barba. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En aplicaciones como Instagram o Snapchat, basta con seleccionar un filtro de modificación facial que oculte la barba. Estos filtros trabajan en tiempo real, ajustando la imagen de tu rostro y suavizando las líneas de la mandíbula, lo que da la impresión de que ya no tienes barba.

Además, algunas aplicaciones de edición, como FaceApp o Facetune, permiten subir una foto y aplicar filtros de retoque para eliminar el vello facial de manera más detallada.

El proceso es simple: solo debes abrir la aplicación, buscar el filtro adecuado y capturar una foto o video. El resultado es instantáneo, permitiéndote ver cómo lucirías sin barba sin necesidad de realizar un cambio físico real. Es importante tener en cuenta que el uso de estos filtros puede alterar ligeramente otras características faciales y no siempre produce resultados 100% realistas.

Perdida de peso de Ibai

En los últimos meses, Ibai ha compartido su evolución en las redes sociales, destacando cómo su rutina de ejercicio y alimentación han jugado un papel fundamental en su transformación. (TikTok: ibaillanos)

Más allá de la eliminación de su barba, Ibai Llanos compartió recientemente un cambio físico que, según él, considera mucho más importante: su pérdida de peso.

En respuesta a los comentarios de varios usuarios sobre su aspecto físico, Ibai explicó a través de su cuenta de X: “Ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, pudiéndome atar los cordones de las zapatillas, pudiéndome poner el cinturón del coche y poder dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos. No he hecho este cambio por estética. Lo he hecho por salud”.

A lo largo de los últimos meses, Ibai ha documentado su progreso en las redes sociales, mostrando cómo su rutina de ejercicio y dieta han sido claves en este proceso. Ha sido abierto sobre los pequeños logros que ha alcanzado en su camino hacia una vida más saludable, revelando, por ejemplo, que ahora puede realizar actividades que antes le resultaban imposibles debido a su sobrepeso.

Uno de los momentos más significativos para él fue poder montarse en una atracción, algo que semanas atrás hubiera sido impensable. El creador de contenido ha subrayado en varias ocasiones que su motivación principal para realizar estos cambios no fue la apariencia, sino su bienestar y salud a largo plazo.