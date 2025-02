Shakira: estado de salud, conciertos, setlist y más búsquedas en Google durante su tour ‘LMYNL’

Shakira fue hospitalizada en Lima, Perú, debido a un cuadro abdominal severo que la obligó a cancelar su concierto. (@shakira/Instagram)

La hospitalización de Shakira en Lima, Perú, ha generado mucho interés entre sus fanáticos y una muestra de eso es el crecimiento del nivel de búsquedas en Google en varios países de habla hispana durante las últimas 24 horas.

Su estado de salud y la afectación en su calendario de conciertos está entre los temas más recurrentes en países como Argentina, Perú, México, España y Colombia, donde su nombre se instaló entre los 15 puntos de mayor interés de búsqueda, estando al mismo nivel de otros temas comunes como el presidente Gustavo Petro y partidos de fútbol local e internacional.

Cuáles son los temas más buscados sobre Shakira en Google

El impacto de la noticia se reflejó en un aumento masivo de las búsquedas en Google, donde los usuarios intentaron obtener información sobre su estado de salud, su internación y las posibles reprogramaciones de sus conciertos. Según datos de Google Trends, estos fueron los términos más consultados en cada país:

En Argentina, las búsquedas se concentraron en su hospitalización y la suspensión del concierto. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Colombia

Shakira enferma

Qué le pasó a Shakira

Shakira hospitalizada en Perú

Estado de salud de Shakira

Los 10 mandamientos de Shakira

Colombia, país natal de la cantante, mostró una gran preocupación por la salud de la barranquillera. Muchos colombianos, especialmente en Atlántico, buscaron información sobre la razón de su internación, su evolución médica y la posibilidad de que la situación afecte su gira mundial.

Argentina

Shakira Perú

Shakira internada

Shakira en Perú

Shakira hospitalizada

Internaron a Shakira

Los usuarios en Argentina se centraron en la hospitalización de la artista en Perú, con especial énfasis en la situación que llevó a la suspensión de su concierto.

Perú

Shakira internada

Shakira Clínica Delgado

Shakira hospitalizada

Cancelan concierto de Shakira

Shakira canceló

El país que recibió a la artista registró una alta actividad en las búsquedas relacionadas con su internación en la Clínica Delgado y la cancelación de su show en Lima, que debía llevarse a cabo el 16 de febrero en el Estadio Nacional.

México

Shakira hospitalizada

Hospitalizan a Shakira

Cuadro abdominal Shakira

Cuadro abdominal

Qué le pasó a Shakira

En México, los internautas se interesaron por la causa médica de la hospitalización, con especial atención en el término “cuadro abdominal”, que describe el problema de salud que afectó a la artista.

España

Shakira setlist

Concierto de Shakira en Brasil

Shakira país socialista

Don’t Bother Shakira

Hospitalizan a Shakira

En España, el interés por su estado de salud estuvo acompañado de búsquedas relacionadas con su carrera musical y su agenda de conciertos en otros países.

Las búsquedas sobre Shakira en Google aumentaron significativamente en países como Colombia, México, Argentina, Perú y España. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El pico de búsquedas en todos estos países se presentó en mayor parte durante el medio día, hora de Lima, cuando empezaron a llegar los primeros reportes del estado de salud de la cantante y la posterior confirmación de la cancelación del concierto.

Qué pasó con Shakira en Perú

La cantante colombiana Shakira fue hospitalizada de emergencia en la madrugada del domingo 16 de febrero en Lima, Perú, debido a un cuadro abdominal. Según reportes médicos, la artista sufrió dolores severos que la obligaron a acudir a la Clínica Delgado, donde recibió atención médica inmediata.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la barranquillera informó que su estado no le permitía presentarse en el Estadio Nacional de Lima esa noche. “Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, escribió.

Se especula que la cantante sufrió una gastroenteritis aguda, lo que la llevó a permanecer en observación durante varias horas. Como consecuencia, su equipo anunció que el concierto en Lima será reprogramado.

Según su equipo, el concierto en Lima será reprogramado mientras Shakira continúa bajo observación médica. (REUTERS/Daniel Cole)

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, agregó en su mensaje.

Qué pasará con los próximos conciertos de su gira

Además de la cancelación de su presentación en Lima, Shakira también realizó modificaciones en su concierto en Medellín, Colombia. Inicialmente programado para el 23 de febrero, la fecha fue movida al 24 de febrero debido a problemas logísticos.

Los boletos adquiridos para el 23 de febrero seguirán siendo válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar trámites adicionales. Para quienes prefieran solicitar la devolución del dinero, se estableció un procedimiento a través de la plataforma de venta de entradas, donde los compradores deben completar un formulario antes del 18 de febrero, especificando su método de pago.

La gira ‘Las mujeres ya no lloran’ continuará en Colombia con las siguientes fechas:

Barranquilla: 20 y 21 de febrero.

Medellín: 24 de febrero.

Bogotá: 26 y 27 de febrero.