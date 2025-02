Shakira tour 2025: las cuatro canciones más buscadas en Brasil en Google

Los dos primeros conciertos del tour 'Las mujeres ya no lloran' se ubican en Brasil: Río de Janeiro y São Paulo. REUTERS/Mario Anzuoni

Shakira ha comenzado su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, y su primera parada ha sido Río de Janeiro, Brasil. En este país, las búsquedas en Google relacionadas con la cantante, su gira y su discografía han registrado un notable aumento.

Según datos de Google Trends Brasil, las canciones de la artista colombiana que generan mayor interés entre los usuarios son:

‘La fuerte’ con Bizarrap. ‘La bicicleta’ con Carlos Vives. ‘Acróstico’. ‘Inevitable’ .

Los usuarios en Brasil están buscando información sobre la discografía de la cantante colombiana. (Google Trends)

Además de sus canciones, Google Trends Brasil revela que las búsquedas relacionadas con Shakira incluyen temas y consultas sobre Maluma, Lewis Hamilton y el setlist de su gira.

Gracias a una foto compartida por uno de los productores y colega de la cantante, Albert Menéndez, se filtró parte del orden en que la barranquillera interpretará sus mayores éxitos. La setlist será la siguiente de acuerdo con esa imagen:

‘La Fuerte’

‘Girl Like Me’

‘Las De La Intuición/Estoy Aquí’

‘Empire’ /’ Inevitable’

‘Te Felicito’ / ’TQG’

‘Acróstico’

‘La Bicicleta’ / ’La Tortura’

‘Loca’

Estas serían las canciones que cantara la barranquillera en sus shows - crédito @shakirillo / X

‘Entre paréntesis’

‘Chantaje’

‘Monotonía’

‘Ciega Sordo Muda’ / ‘El Jefe’

‘Cómo, dónde y cuándo’

‘Última’

‘Ojos Así’

‘Pies Descalzos’

‘Antología’

‘Objection (Te aviso, te anuncio)’

‘Whenever (Suerte)’

‘Waka Waka’

‘She Wolf (Loba)’

‘Session 53 Bzrp’

‘Soltera’

En la fotografía compartida solo se observa una parte del tablero donde están escritas estas canciones, lo que ha llevado a los fanáticos a especular sobre posibles cambios en el orden; además, parece que aún faltan canciones por añadir.

El primer concierto del tour de Shakira es en Río de Janeiro. REUTERS/Mario Anzuoni

Cuáles son las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Latinoamérica

El tour ‘Las mujeres ya no lloran’ de Shakira cuenta con las siguientes fechas en Latinoamérica:

11 de febrero : Río de Janeiro, Brasil - Estadio Nilton Santos

13 de febrero : São Paulo, Brasil - Estadio Morumbí

16 de febrero : Lima, Perú - Estadio Nacional

21 de febrero : Barranquilla, Colombia - Estadio Metropolitano

23 de febrero : Medellín, Colombia - Estadio Atanasio Girardot

26 de febrero : Bogotá, Colombia - Estadio El Campín

02 de marzo : Santiago, Chile - Estadio Nacional

07 de marzo : Buenos Aires, Argentina - Campo Argentino de Polo

12 de marzo : Monterrey, México - Estadio BBVA

16 de marzo : Guadalajara, México - Estadio Akron

19 de marzo: Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros

Los fanáticos de la cantante colombiana realizan fila para el primer concierto del tour 'Las mujeres ya no lloran'. REUTERS/Pilar Olivares

La cantante colombiana, Shakira, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram antes del inicio del primer concierto de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’.

En el texto, expresó: “En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso. Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida”.

Shakira reconoció que, aunque la perfección no existe, estaba preparada para entregarse completamente a su público: “Sé que la perfección no existe, pero sí sé que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida”.

En sus redes sociales, la barranquillera compartió la carta que no tardó en ser difundida por sus fans - crédito @shakira/Instagram

El mensaje también destacó el vínculo emocional con sus seguidores, a quienes llamó su “manada”: “Esta noche no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada”.

Shakira cerró su mensaje con una declaración cargada de emoción: “Si algo es cierto, es que una loba jamás olvida a su manada y, después de esta noche, cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. ¡Qué ganas de verlos ya!”.