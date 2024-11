Cuántos días a la semana trabajará una persona en el futuro, según Bill Gates

El empresario ha dado sus observaciones sobre el rumbo de la sociedad en varios momentos. (Foto: REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

El debate sobre la reducción de la jornada laboral ha ganado fuerza en diversos países, especialmente en Europa, donde naciones como España buscan alcanzar las 35 horas semanales. En contraste, países de América Latina como Colombia, apenas comienzan a discutir reducciones desde un promedio de 42 horas semanales.

Frente a estas iniciativas, el multimillonario Bill Gates, plantea un futuro aún más audaz: la posibilidad de una semana laboral de tan solo tres días, una idea que, aunque prometedora, aún parece lejana.

Gates, quien ha expresado repetidamente su optimismo sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA), considera que esta tecnología será clave para transformar la productividad empresarial.

Por qué las personas trabajarán menos en el futuro

Máquinas automatizadas podrían encargarse de varias tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un episodio en el año pasado del podcast What Now? with Trevor Noah, el fundador de Microsoft argumentó que en el futuro las personas podrían trabajar menos sin sacrificar la eficiencia, gracias a la automatización y a las capacidades de la IA.

Según Gates, este cambio permitiría no solo reducir el tiempo dedicado al trabajo, sino también, liberar espacio para actividades sociales y comunitarias que hoy son relegadas por las largas jornadas laborales.

Por qué la jornada laboral sería más corta

El factor clave es que la inteligencia artificial se perfila como el motor de una revolución laboral. Según Gates, la automatización de tareas repetitivas y complejas hará posible que las empresas sean igual o más productivas con menos horas de trabajo humano.

Desde algoritmos capaces de procesar grandes volúmenes de datos hasta robots que realicen tareas físicas, la tecnología promete un incremento exponencial en la eficiencia.

El reto de las organizaciones será encontrar una forma de segur aumentando sus ganancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta transformación no será inmediata. Gates advierte que muchas empresas aún no cuentan con los recursos para implementar estas tecnologías de forma generalizada.

La inversión inicial en infraestructura, capacitación y adaptación de procesos es alta, lo que podría retrasar la adopción masiva de la IA y, por ende, el sueño de semanas laborales más cortas.

Qué sectores son los que más rápido reducirían su jornada laboral

Los sectores que dependen en gran medida de procesos estandarizados, como la manufactura, la logística y los servicios financieros, serían los primeros en experimentar una reducción significativa en la jornada laboral.

En estas áreas, la IA ya está siendo utilizada para automatizar tareas repetitivas, como la fabricación de productos o la gestión de inventarios. Por otro lado, sectores que requieren habilidades creativas, como la educación, la salud y las artes, podrían tardar más en adaptarse.

Los próximos años tendrán varias innovaciones en máquinas autónomas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la IA tiene el potencial de mejorar procesos, como diagnósticos médicos o la personalización de la enseñanza, aún se necesita un enfoque humano para tareas que demandan empatía, creatividad y juicio ético.

Qué pasaría con los puestos de trabajo

La posibilidad de trabajar menos días a la semana plantea preocupaciones sobre el desempleo. Sin embargo, Gates considera que la reducción de horas no necesariamente implica una pérdida de empleos, sino una redistribución de tareas.

En lugar de reemplazar a los trabajadores, la IA podría asumir funciones tediosas, permitiendo que las personas se concentren en actividades más significativas.

El papel de la educación será clave para entender esta tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con más tiempo disponible, los trabajadores podrían desempeñar roles que beneficien a la sociedad, ocupando nichos que, a pesar de su importancia, no reciben suficiente atención por las largas jornadas laborales actuales.

Cuánto tardará implementar semanas laborales de tres días

La idea de trabajar tres días a la semana parece atractiva, pero Gates reconoce que aún podrían pasar décadas antes de que se convierta en una realidad. La velocidad de implementación dependerá en gran medida de cómo las empresas y los gobiernos aborden las inversiones en IA.

Además, la aceptación social y cultural de jornadas laborales más cortas también será crucial. En muchos países, especialmente en América Latina, las largas horas de trabajo están profundamente arraigadas en la cultura laboral.

Cambiar esta mentalidad requerirá no solo avances tecnológicos, sino también un cambio en la percepción del equilibrio entre la vida personal y laboral.