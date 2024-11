Un estudio comparó poesías generadas por la IA con obras icónicas como las de Shakespeare y los resultados sorprendieron

Los algoritmos ahora compiten con Shakespeare en el campo de la poesía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) avanzó a pasos agigantados. Mientras tanto, la poesía, considerada durante mucho tiempo una de las expresiones más complejas y humanas del arte, se convirtió en el último terreno donde la máquina está dejando su huella. Un reciente estudio reveló que la poesía generada por IA es preferida por los lectores frente a las obras de autores como William Shakespeare o Emily Dickinson. ¿Cómo es posible que una máquina, que no tiene experiencias ni emociones, pueda generar versos que, al parecer, conectan mejor con el público que los escritos por los poetas más aclamados de la historia?

El estudio: poesía de IA frente a la de poetas clásicos

El estudio fue llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Pittsburgh y se basó en la comparación de poemas escritos por 10 figuras literarias emblemáticas con poemas generados por la inteligencia artificial ChatGPT 3.5. Los poetas seleccionados para el análisis incluían a algunos de los más célebres de la literatura inglesa: Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Samuel Butler, Lord Byron, Walt Whitman, Emily Dickinson, TS Eliot, Allen Ginsberg, Sylvia Plath y Dorothea Lasky. A estos se les presentó a un grupo de participantes no expertos en poesía, quienes debían evaluar los poemas sin saber si estos habían sido escritos por humanos o generados por IA.

Un estudio revela preferencias sorprendentes a favor de la poesía generada por IA

Los resultados del estudio fueron sorprendentes: los participantes tendieron a clasificar los poemas generados por IA como si fueran escritos por humanos con una probabilidad mucho mayor que aquellos realmente compuestos por los poetas. De hecho, las probabilidades de que un poema generado por IA fuera identificado como creado por una persona fueron un 75% más altas que las de un poema humano siendo reconocido como tal. Esto sugiere que, al menos para los lectores no expertos, la línea que separa la poesía humana de la generada por IA se está difuminando, hasta el punto de que las máquinas están logrando imitar con éxito el estilo de los poetas más conocidos.

Además, los resultados mostraron que los poemas generados por ChatGPT 3.5 fueron calificados más positivamente en cuanto a calidad global que los poemas escritos por humanos. Este hallazgo plantea una cuestión interesante: ¿por qué un poema que carece de la profundidad emocional y la experiencia humana detrás de cada palabra es considerado más atractivo por ciertos lectores?

La accesibilidad de la poesía generada por IA

Una de las principales explicaciones que los investigadores proponen es que los poemas de IA son percibidos como más accesibles y fáciles de entender que aquellos creados por autores humanos. La poesía escrita por seres humanos a menudo es compleja, densa y, en muchos casos, desafiante, lo que requiere un análisis profundo para desentrañar su significado. Este enfoque demanda tiempo, reflexión y un interés particular en el arte poético, algo que no todos los lectores poseen.

La accesibilidad es clave en la popularidad de la poesía generada por inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, la poesía generada por IA tiene la capacidad de comunicar imágenes, emociones y temas de forma clara y directa, sin los misterios y ambigüedades típicas de la poesía humana. Los investigadores argumentan que esto podría ser especialmente atractivo para los lectores no expertos que no están dispuestos a invertir el tiempo necesario para una interpretación más profunda. Al no exigir ese esfuerzo de análisis, la poesía generada por IA se presenta como una opción más inmediata y accesible.

La complejidad y la belleza de la poesía humana

Sin embargo, la preferencia por la poesía de IA plantea una interrogante más amplia sobre lo que realmente constituye la poesía. Mientras los participantes del estudio favorecieron la simplicidad de los poemas generados por IA, la autora Joelle Taylor, poeta y ganadora del prestigioso Premio TS Eliot, ofreció una reflexión crítica sobre el asunto. Según Taylor, la poesía humana va más allá de lo que una máquina puede producir, ya que involucra aspectos como el significado, la empatía, la revelación, la inversión, la disidencia, la pasión y la sorpresa. La poesía, afirmó, no es simplemente un conjunto de rimas o una melodía fácilmente manufacturada, sino un espacio que ocurre “entre la lógica y el caos”, un lugar donde la humanidad y la emoción están al centro.

Para Taylor, la idea de que una IA pueda generar poesía auténtica entra en conflicto con lo que la poesía representa. La poeta también señaló que el algoritmo utilizado por la IA para generar estos poemas se alimenta principalmente de ejemplos de escritores históricos que son, en su mayoría, hombres blancos de clases medias o altas. Por lo tanto, los poemas generados por IA, aunque se basen en los estilos de estos poetas, no representan la diversidad y riqueza de la poesía en su totalidad, sino más bien una visión limitada de lo que se entiende por “poesía”.