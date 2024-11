Webtoons: estas son las historietas digitales más populares para leer el fin de semana

Conoce las historias más populares de esta semana en Webtoons (Infobae)

Webtoon es una plataforma donde se publican varias historietas digitales en formato vertical de diferentes géneros como romance, fantasía, comedia, acción y terror.

Los webtoons son historietas digitalizadas que surgieron en Corea del Sur y se han logrado posicionar a nivel mundial como un género atractivo para las audiencias, pues su formato hace posible que las personas puedan leerlos en su smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico.

En Webtoon cuentan con un top semanal en el que se posicionan las historias más populares. Si quieres iniciar en el mundo de estas historietas digitales o buscas algo nuevo por leer te compartimos la lista de los más famosos de hoy:

Los Webtoons más populares

1.- La emperatriz divorciada

Género: Fantasía

Autor: Alphatart / Sumpul

Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

2.- Yo soy la reina en esta vida

Género: Fantasía

Autor: Themis / Omin

El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

3.- A fuego lento

Género: Romance

Autor: Team SABANA / Team J

Desde niña, Yeomin Chae ha tenido que soportar varias injusticias por culpa de su engreída hermanastra, Nari Chae. Un día, Seungjae, el exnovio de Yeomin, le cuenta de improviso que se casará con Nari. Luego de aquella traición por parte de la persona en la que más confiaba, Yeomin se encuentra con Hwan Yun, el nieto del presidente del Grupo Taeju. Frustrada con su vida, le sugiere que se case con ella para conveniencia de ambos. Él la sorprende al acceder. ¿Qué emocionantes sucesos y terribles dificultades les deparará el futuro?

4.- Solo un amanecer

Género: Romance

Autor: Kang Ki / Woo Jihye

La escuela es el hogar de ojos críticos y el hogar, una fuente de abuso. Pero eso no importa porque Junyoung encuentra una casa abandonada donde puede estudiar a su gusto. Desafortunadamente, descubre que Beomjin, el dicho delincuente más famoso de la ciudad, también está usando la casa para recuperar el sueño. A medida que los dos se ven obligados a coexistir, descubren sus razones para evitar a los demás.

5.- Este matrimonio está destinado a fracasar

Género: Romance

Autor: CHOKAM / Cheong-gwa

Cuando Inés, de seis años, vio al apuesto heredero de la Casa Escalante, rápidamente lo convirtió en su prometido. Dado que los hombres nobles son todos iguales, pensó que sería mejor elegir a uno bonito. ¡Pero Carsen aún no está listo para este tipo de compromiso y pasa la próxima década y media evitando el matrimonio a toda costa! Por suerte, eso no es ningún problema para Inés, ya que este fracaso matrimonial es exactamente lo que ella quiere. De hecho, él tiene su bendición para seguir adelante con sus amoríos mientras se mantenga fuera de su negocio. Desafortunadamente, seguir saliendo con otras chicas no es tan divertido cuando tu prometida te da permiso. ¿Y no significa esto que ella también lo está engañando? Ahora, Carsen está decidido a cambiar la opinión de Inés sobre él y demostrar que puede ser el marido que siempre ha querido.

6.- Una atípica historia de reencarnación

Género: Romance

Autor: Lemon Frog / A-jin

No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

7.- Llora, o mejor aún, suplica

Género: Romance

Autor: VAN.J / Solche

Después de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

8.- Apuesta de amor

Género: Romance

Autor: Ingrid Ochoa

Es el último año y Sara Lin acaba de cumplir 18. Tiene grandes amigos, un padre genial (o por lo menos así lo cree él) y mucho por delante. Lo último que necesita es preocuparse por su primer beso. Pero todo esto está a punto de cambiar porque su buen amigo Patrick la acaba de desafiar con una apuesta que la llevará al amor, el sufrimiento o la vergüenza… o quizás a las tres cosas.

9.- La niñera de la mafia

Género: Romance

Autor: sh00 / Violet Matter

Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

10.- K.O!

Género: Romance

Autor: Ralpestein / Pony

Joel Mora es un problemático estudiante de preparatoria al que todos temen, o al menos eso parecía hasta que Emma, una tímida compañera de clase decide acercarse a él.

Qué diferencia al webtoon de otros tipos de comic

“Hongjacga ilustrador de Dr. Brain dibujando un boceto (REUTERS)

Los webtoons se volvieron populares en sus inicios en países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Japón, gracias a su accesibilidad. Las historietas están diseñadas especialmente para que sean leídas en smartphones, no obstante, también es habitual verlas en computadoras de escritorio.

El formato vertical de cómics provienen del manwha coreano que se publica en línea y su desplazamiento hace sencillo su forma de lectura. Los webtoons, a diferencias de los mangas japoneses, se leen de izquierda a derecha y se desplazan hasta abajo para llegar al final del capítulo.

Las viñetas cuentan con mayor espacio y ocupan todo el ancho de las pantallas pequeñas para adaptarse a los dispositivos móviles.