Prueba antes que todos esta nueva función de Nintendo Switch Online

Los postulantes deben tener una suscripción especial de Nintendo Switch. REUTERS/Andrew Kelly

Nintendo está preparando una nueva función para el servicio Nintendo Switch Online, disponible en su consola. Aunque la compañía ha revelado poca información al respecto, está dispuesta a compartir detalles con ciertos usuarios.

El principal requisito es contar una membresía activa de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión y tener 18 años, como mínimo.

“Realizaremos una prueba relacionada con una nueva función para #NintendoSwitchOnline en #NintendoSwitch. A partir de las 8:00 a.m. (hora del Pacífico) del 10 de octubre, los miembros actuales de Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán solicitar participar por orden de llegada”, se compartió en la cuenta de X de Nintendo América.

Los usuarios se pueden postular hasta el martes 15 de octubre de 2024 a las 07:59 a.m. hora del Pacífico. “Cerraremos el proceso de solicitud anticipadamente si el número de participantes aceptados ha alcanzado su límite”, dijo Nintendo.

Los usuarios deben contar con más de 18 años para participar. (X: NintendoAmerica)

Requisitos para las pruebas de Nintendo

Tener una cuenta Nintendo.

Ser un miembro activo de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Tener al menos 18 años de edad.

Estar registrado en cualquiera de los siguientes países: Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.

Cómo postularse a las pruebas de Nintendo

Los usuarios interesados en postularse deben ingresar a la siguiente página https://playtest-p.nintendo.com/en-us y pulsar la caja de ‘A la página de aplicación’. Nintendo señaló que solo aceptaría 10.000 participantes y que les notificaría mediante un mensaje en su cuenta de Nintendo si había clasificado a las pruebas.

El período de pruebas será desde el miércoles 23 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2024.

Nintendo quiere que algunos suscriptores prueben con anticipación una nueva función. REUTERS/Toru Hanai

Qué es Nintendo Switch Online + Paquete de expansión

Se trata de una suscripción que combina los beneficios del servicio Nintendo Switch Online con contenido adicional. Incluye acceso a una biblioteca de juegos clásicos de Nintendo, funciones en línea para juegos multiplayer y la opción de jugar títulos de Nintendo 64 y Sega Genesis.

Así el nuevo despertador de Nintendo, al ritmo de Mario Bros

Nintendo ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo dispositivo que va más allá de los videojuegos: el Nintendo Sound Clock Alarmo, un reloj despertador interactivo que transforma el acto de despertarse en una experiencia divertida.

Este innovador dispositivo presenta sonidos, personajes y escenas de juegos icónicos para motivar a los usuarios a levantarse con energía y buen ánimo. Se destaca por su capacidad de sincronizar animaciones y efectos de sonido de franquicias populares, como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure.

El dispositivo tendrá la capacidad de reconocer cuándo el usuario se levante y generar sonidos al respecto. (Nintendo)

Los usuarios pueden elegir entre 35 escenas diferentes, cada una diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva y única al despertar.

Una de las características más destacadas es su sensor de movimiento, que detecta cuando el usuario se mueve en la cama. Gracias a esta función, es posible realizar gestos para posponer la alarma, bajar el volumen o apagarla simplemente al levantarse.

Además, el dispositivo registra los movimientos del usuario durante la noche, ofreciendo información sobre el tiempo que pasa en la cama y su nivel de actividad mientras duerme.

El reloj contará con los sonidos característicos de Mario Bros. (Nintendo)

Alarmo también incluye un modo personalizable que permite seleccionar entre dos configuraciones de alarma: el Modo Suave, que mantiene una intensidad constante, y el Modo Gradual, que aumenta la intensidad del sonido progresivamente mientras el usuario permanece en la cama.

Alarmo estará disponible en tiendas minoristas a partir de enero de 2025 en Estados Unidos, Canadá y Europa, con un precio sugerido de 99.99 dólares. Sin embargo, los suscriptores de Nintendo Switch Online en Estados Unidos y Canadá ya pueden adquirirlo anticipadamente a través de la My Nintendo Store o en la tienda física de Nintendo en Nueva York.

En Europa, la venta anticipada comenzará una semana después del anuncio oficial, y se espera que el precio se mantenga en 99,99 euros, siguiendo la práctica común de equiparar el dólar con el euro en productos similares.