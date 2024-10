Cómo son los nuevos anteojos con inteligencia artificial que pueden traducir el habla en tiempo real

Las gafas Even Realities G1 cuentan con un diseño liviano que facilita su uso prolongado (Even Realities)

El mercado de los anteojos inteligentes evolucionó en gran medida durante los últimos años, diferenciándose en tres categorías principales: los anteojos auditivos, los visuales y los inmersivos. Dentro de este panorama, los Even Realities G1 se posicionan como un producto visual, que se enfoca principalmente en ofrecer información a través de proyectores micro-LED integrados en las lentes.

A diferencia de otros competidores como los Ray-Ban de Meta, que integran altavoces para una experiencia auditiva, o los lentes inmersivos como los Orion de Meta, que se centran en la realidad aumentada, el modelo G1 se distingue por ofrecer una experiencia de visualización pura, proyectando texto e imágenes directamente en el campo de visión del usuario.

Este enfoque visual es innovador y práctico, ya que prioriza el uso de una tecnología discreta, donde la información flota en el aire frente al usuario sin obstruir la vista, lo que facilita tareas como leer notificaciones o seguir instrucciones sin desviar la mirada. Según Will Wang, CEO de Even Realities, el objetivo es ofrecer un producto que se asemeje a unos lentes comunes para asegurar que los usuarios se sientan cómodos llevándolos en todo momento, algo que se había descuidado en generaciones anteriores de anteojos inteligentes, como los Google Glass. Este modelo, al centrarse en este aspecto, ofrecen una visión alternativa al diseño voluminoso y sobrecargado de funcionalidades de otros productos en el mercado.

A diferencia de los Ray-Ban de Meta, los G1 priorizan la visualización sobre la experiencia auditiva o inmersiva (Even Realities)

Características técnicas

Los lentes se destacan por su diseño minimalista y su enfoque en la comodidad y la ergonomía, un aspecto esencial para un dispositivo que está pensado para ser usado diariamente. Están construidos con materiales premium como aleaciones de magnesio y titanio hipoalergénico, lo que asegura una estructura liviana pero resistente. Además, cuentan con un revestimiento de arena que proporciona una textura suave y un aspecto sofisticado. Su diseño incorpora bisagras patentadas sin tornillos, lo que mejora tanto la durabilidad como la experiencia de uso diaria.

Desde el punto de vista visual, los anteojos utilizan la tecnología HAOS™, que aprovecha uno de los proyectores ópticos micro-LED más compactos del mundo. Esto les permite proyectar imágenes con claridad sobre las lentes, manteniendo al mismo tiempo una estructura fina y ligera. Esta delgadez es clave para lograr un equilibrio entre la funcionalidad y el diseño de unas gafas de aspecto tradicional. Además, son compatibles con lentes graduadas o clips para a anteojos de sol, lo que amplía su versatilidad y atractivo para usuarios con distintas necesidades visuales.

Los G1 están fabricados con aleaciones de magnesio y titanio para garantizar ligereza y resistencia (Even Realities)

Funcionalidades impulsadas por IA

Uno de los aspectos más atractivos es su integración de inteligencia artificial. Estos lentes están equipados con varias funciones avanzadas que mejoran la productividad y la experiencia diaria del usuario. Entre las funcionalidades más destacadas se encuentran:

Traducción en tiempo real : la IA permite traducir idiomas en tiempo real. Esto significa que el usuario puede mantener una conversación cara a cara con alguien que habla otro idioma, mientras ve las traducciones proyectadas directamente en sus lentes, lo que facilita la interacción sin necesidad de romper el contacto visual.

Teleprompter virtual: esta función es especialmente útil para presentaciones y discursos, ya que los anteojos pueden proyectar notas o textos que se desplazan de manera automática conforme el usuario los va leyendo. Esta herramienta también se destaca para aquellos que realizan actividades como dar clases o conferencias, brindando apoyo sin que el usuario tenga que mirar dispositivos externos.

La tecnología HAOS™ permite una proyección clara de imágenes manteniendo un diseño elegante (Even Realities)

Asistente de IA : las gafas permiten la interacción con asistentes de IA como ChatGPT , lo que añade un nivel de interacción manos libres con el entorno digital. El usuario puede pedir información o resolver consultas rápidas sin necesidad de mirar otros dispositivos.

QuickNotes y recordatorios: también están equipadas con herramientas de productividad que permiten al usuario tomar notas de manera rápida y acceder a recordatorios sin necesidad de usar un smartphone o una tablet.

Privacidad y diseño

En el desarrollo de los Even Realities G1, uno de los principios rectores fue asegurar la privacidad del usuario y de las personas que lo rodean. A diferencia de productos anteriores, como los Google Glass, que fueron duramente criticados por la inclusión de cámaras y micrófonos que podían estar permanentemente activos, se diseñaron sin cámaras integradas, lo que elimina muchas de las preocupaciones relacionadas con la privacidad.

Los G1 ofrecen traducción en tiempo real, proyectando traducciones directamente sobre las lentes (Even Realities)

Además, los micrófonos solo se activan cuando el usuario lo solicita mediante un toque en el lateral de las gafas o a través de la aplicación vinculada. Esta activación manual garantiza que el dispositivo solo grabe cuando el usuario lo decida, lo que mejora la transparencia y reduce el riesgo de invasiones no deseadas a la privacidad.

En cuanto al diseño, están concebidos para ser discretas y cómodos. El equipo de Even Realities buscó crear un dispositivo que no llamara la atención ni interfiriera con la interacción humana, una filosofía que bautizaron como “conexiones no interrumpidas”. Este enfoque humaniza la tecnología, priorizando las interacciones cara a cara y permitiendo al usuario estar presente en su entorno físico mientras utiliza el dispositivo.

La ausencia de cámaras en los G1 responde a preocupaciones de privacidad anteriores (Even Realities)

Mercado y competidores

En el contexto de los anteojos inteligentes, compiten en un mercado cada vez más saturado de alternativas. A pesar de esto, el enfoque centrado en el diseño visual, la ergonomía y la privacidad los distingue de competidores como las Ray-Ban de Meta, que integran altavoces para una experiencia auditiva, y los lentes de realidad aumentada como las Xreal o las Orion de Meta, que buscan ofrecer experiencias más inmersivas.

El mercado de los lentes inteligentes se encuentra en un momento de transición, donde la estética, la funcionalidad y la experiencia de usuario son tan importantes como las capacidades tecnológicas. En este sentido, Even Realities encontró un nicho al ofrecer un producto que no se siente como un dispositivo tecnológico complejo, sino como unos anteojos elegantes con funcionalidades avanzadas.