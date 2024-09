La nueva era de la banca: interoperabilidad y colaboración fintech con la banca tradicional

La interoperabilidad en tiempo real surge como un tema clave en el sector bancario. (Imagen ilustrativa Infobae)

La necesidad de interoperabilidad en tiempo real en el ámbito bancario ha emergido como uno de los principales temas en la agenda del sector financiero en Latinoamérica. Por eso, durante el reciente evento de fintech, Felipe Albarracín Duque, director de crecimiento de Minka, habló con infobae en exclusiva sobre la importancia de esta tendencia y la necesidad de colaboración entre la banca tradicional y la industria fintech.

Según el experto, los bancos deben alinearse más con las fintech debido a su avanzada capacidad tecnológica y su cultura de experimentación y rápida adaptación.

Uno de los retos más significativos es cumplir con los requerimientos técnicos y regulatorios, particularmente con la Ley de Interoperabilidad. Según Albarracín, “los bancos enfrentan una integración técnica difícil y desarrollos complejos” para estar en línea con las normativas impuestas por el Banco de la República de Colombia. Además, reveló que el primer entregable, un directorio federado, es esperado para febrero del próximo año y que “todo el mundo está corriendo para poder entregar ese directorio federado”.

Es primordial una colaboración entre la banca tradicional y fintech en América Latina. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El director de crecimiento de Minka explicó que Colombia está implementando un sistema en el cual los identificadores serán el número de celular, el código QR de Redeban, y otros conjuntos de identificadores por parte de Visionamos.

Esta interoperabilidad implica cambios técnicos y también, un cambio de paradigma en el modelo de negocio tradicional de los bancos. Albarracín aclaró que el modelo de negocio tradicional de la banca, que se basa en la captación y retención de dinero para la concesión de créditos, ya no será sostenible en un futuro interoperable. “El futuro es interoperable. No van a poder asegurar que todos los usuarios tengan el dinero para ellos”, dijo a Infobae.

Qué es Transfiya y por qué es un modelo regional en interoperabilidad

Uno de los ejemplos más destacados de interoperabilidad es Transfiya de ACH Colombia, un sistema que el mes pasado procesó 27.8 millones de transacciones y tiene 16 millones de usuarios que confían en esta tecnología. Albarracín destacó que “cuando ves quién está detrás de Transfiya, a nivel técnico es una fintech”, demostrando así que son las fintech quienes están liderando estos avances tecnológicos. Este avance deja ver la importancia de una colaboración más estrecha entre la banca y la industria fintech.

Los bancos enfrentan desafíos técnicos y regulatorios con la nueva Ley de Interoperabilidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué pasa con los datos de los usuarios desde las fintech

Los datos del usuario y su uso adecuado es un aspecto crucial para la confianza en estos sistemas. Albarracín explicó que en el riel de Transfiya, “los bancos están entregando esa información al sistema al servicio” para procesar las transacciones de manera segura y eficiente. Esto garantiza que cuando alguien envía dinero a un número de celular, el receptor reciba la transacción sin necesidad de conocer detalles sensibles de la cuenta bancaria del remitente.

Por lo tanto, Minka implementa principios de tecnología blockchain, como la encriptación criptográfica asimétrica, para proteger la información sensible del usuario. A pesar de no utilizar blockchain directamente, Minka asegura que “tenemos la capacidad de descifrar información sensible del usuario de sus cuentas” mediante su sistema de cifrado. Este enfoque permite que nadie tenga acceso a información detallada y sensible, garantizando la seguridad y la confidencialidad de los datos bancarios.

Además de la seguridad y confianza, otro tema abordado fue la reducción de las tasas de interés y el acceso a créditos. El vocero expresó que un flujo libre de información y la confianza en el sistema pueden mejorar el análisis de datos para evaluar la salud financiera de los usuarios. Esto permite que las fintech desarrollen motores de crédito innovadores que pueden ofrecer alternativas más justas y accesibles para quienes necesitan financiamiento. Felipe comentó sobre el cálculo de las tasas de interés: “ni siquiera entienden cómo definieron ese cálculo”, subrayando la necesidad de nuevos modelos para determinar las tasas de usura.

La implementación de sistemas de identificación como el código QR de Redeban es clave. (Foto: Shutterstock)

De esta manera, podemos decir que la colaboración entre la banca tradicional y la industria fintech, junto con el avance en tecnologías como Transfiya y el uso de principios de blockchain, están configurando el futuro de la banca en Colombia. La interoperabilidad y la protección de datos son pilares fundamentales que permiten la confianza de los usuarios y la adaptación de nuevos modelos de negocio más eficientes y seguros.