iPhone 15 y 16 se convierte en el celular más divertido de Apple

Durante años, Apple se ha caracterizado por ofrecer una experiencia uniforme y consistente en sus dispositivos a nivel global, independientemente de la región donde fueran utilizados. Sin embargo, esto está cambiando rápidamente, y Europa se ha convertido en el epicentro de una revolución en la forma en que los usuarios interactúan con sus iPhone.

La introducción de nuevas normativas y la presión de los reguladores europeos han obligado a la empresa a realizar cambios drásticos en su ecosistema, haciendo que el celular sea ahora un dispositivo más flexible, personalizable y, en definitiva, más divertido para los usuarios europeos.

Qué cambios ha tenido iPhone en el último año

A principios de año, Apple anunció una serie de cambios radicales en la gestión de sus aplicaciones en Europa, marcando un antes y un después en la historia de la compañía. Estos cambios, impulsados por la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, incluían la posibilidad de descargar e instalar tiendas de aplicaciones de terceros en los iPhone y iPad por primera vez.

iPhone permite instalar otras tiendas de aplicaciones y eso ayuda a que los usuarios mejoren su interacción con el celular. (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Esta medida permite a los usuarios europeos acceder a un mundo de aplicaciones más allá de la App Store, abriendo la puerta a nuevas experiencias y funcionalidades que antes estaban limitadas al ecosistema controlado por la compañía.

Además, la compañía también ha decidido reducir significativamente las tarifas que cobra a los desarrolladores por las transacciones realizadas dentro de las aplicaciones. La tarifa estándar del 30% será reducida al 17%, y aquellos desarrolladores que ya gozaban de descuentos especiales verán sus tarifas reducidas del 15% al 10%.

Uno de los aspectos más destacados de estas novedades es la posibilidad de establecer aplicaciones de terceros como predeterminadas en los dispositivos. Por ejemplo, los usuarios podrán elegir un navegador diferente a Safari como su opción predeterminada o incluso seleccionar una tienda de aplicaciones alternativa como la principal en su dispositivo. Esta capacidad de personalización es una de las razones por las que el iPhone en Europa se ha vuelto un dispositivo más dinámico y entretenido.

iPhone permite instalar otras tiendas de aplicaciones y eso ayuda a que los usuarios mejoren su interacción con el celular. (REUTERS/Aly Song)

A pesar de los avances en Europa, no todos están satisfechos con las medidas adoptadas por Apple. Grupos como la Coalition for App Fairness, que incluye a empresas como Epic Games y Spotify, han criticado los cambios como una medida a medias que no cumple con el objetivo de la DMA de fomentar una competencia justa en el mercado digital.

Según estos críticos, la compañía sigue discriminando a los desarrolladores al obligarlos a elegir entre mantener el statu quo o someterse a un nuevo conjunto de condiciones que consideran perjudiciales tanto para los desarrolladores como para los consumidores.

Epic Games, que ha estado en una prolongada batalla legal con Apple en Estados Unidos, ya lanzó Fortnite es iOS en Europa este año a través de una nueva tienda de aplicaciones de Epic Games Store. No obstante, la compañía ha dejado claro que seguirá luchando en los tribunales para argumentar que Apple sigue infringiendo la ley, incluso con las nuevas regulaciones.

Un iPhone más divertido y flexible

Uno de los aspectos más atractivos de estos cambios para los consumidores es la mayor flexibilidad y personalización que ofrecen los iPhone en Europa. Imagina poder descargar un navegador como Chrome o Firefox y configurarlo como predeterminado, algo que antes no era posible en los dispositivos de Apple. O la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros que ofrecen funcionalidades que la App Store no permite, como emuladores de juegos retro que han ganado popularidad recientemente.

iPhone permite instalar otras tiendas de aplicaciones y eso ayuda a que los usuarios mejoren su interacción con el celular. (EPIC GAMES)

Apple ha justificado sus anteriores restricciones como una medida para garantizar la seguridad de sus dispositivos, argumentando que su control sobre la App Store asegura que las aplicaciones cumplan con altos estándares de calidad y seguridad. Sin embargo, con la apertura a tiendas de aplicaciones de terceros, la empresa ha reconocido que los consumidores europeos quieren más control sobre sus dispositivos, aunque esto signifique asumir ciertos riesgos adicionales.

Para mitigar estos riesgos, Apple ha asegurado que seguirá realizando revisiones de seguridad tanto automatizadas como humanas en todas las aplicaciones, y que las tiendas de aplicaciones de terceros tendrán que cumplir con ciertos criterios de seguridad. Sin embargo, las aplicaciones distribuidas a través de estas tiendas no estarán sujetas a los mismos controles de contenido o calidad que las de la App Store, lo que podría resultar en una experiencia de usuario más variada, pero potencialmente menos segura.