Cuánto vale el iPhone 16: lista de los posibles precios de Apple

La nueva línea de iPhone estaría compuesta por cuatro dispositivos. REUTERS/Aly Song/

Con el evento de presentación de la nueva línea de iPhone 16 cada vez más cerca, los rumores y especulaciones en torno a los próximos dispositivos de Apple están en su punto más álgido. En esta ocasión, se han revelado los supuestos precios aproximados de los modelos que conformarán esta nueva generación: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

La información proviene de The Apple Hub, un portal que se especializa en divulgar filtraciones y rumores relacionados con la compañía liderada por Tim Cook.

La nueva línea de iPhone estaría compuesta por: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. (X/Sonny Dickson)

Cuánto costaría la nueva línea de iPhone 16

Según el portal mencionado, los precios aproximados para cada supuesto dispositivo de la nueva generación de iPhone serían los siguientes:

iPhone 16: 799 dólares.

iPhone 16 Plus: 899 dólares.

iPhone 16 Pro: 1.099 dólares.

iPhone 16 Pro Max: 1.199 dólares.

Rumores indican que el modelo más básico de iPhone 16 tendría un costo aproximado de 799 dólares. (X: theapplehub)

Cómo serían los nuevos modelos de iPhone 16

Según los recientes rumores divulgados por el filtrador Majin Bu en X (anteriormente Twitter), la serie iPhone 16 incluiría los modelos iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Se ha indicado que la línea Pro incorporaría un nuevo botón denominado “capture button”, ubicado discretamente en la parte inferior de uno de los laterales del dispositivo. Este botón permitiría tomar fotos rápidamente sin necesidad de activar la pantalla o buscar la aplicación.

MacRumors señala que el “capture button” contaría con un sensor de presión, lo que permitiría realizar diferentes funciones según la fuerza aplicada. Además, iPhone 16 Pro estará disponible en cuatro colores: blanco, verde, rojo y marrón.

Por otro lado, el analista Ming-Chi Kuo ha revelado que el iPhone 16 Pro Max contaría con una batería de mayor capacidad y una caja de batería de acero inoxidable para evitar el sobrecalentamiento.

iPhone 16 vendría en cinco colores. (X: MajinBuOfficial)

Majin Bu también ha mencionado que iPhone 16, es decir, la línea básica, estaría disponible en cinco colores: blanco, negro, azul, verde oscuro y rosa claro, en comparación con los colores del iPhone 15, que incluyen negro, azul claro, verde, amarillo y rosa claro.

Además, se esperaría que el diseño de las cámaras cambie, con las lentes del iPhone 16 dispuestas verticalmente en lugar de la disposición diagonal del iPhone 15.

También se rumorea que el iPhone 16 podría presentar un aumento en el tamaño de la pantalla, un cambio que no se ha visto desde el iPhone 12, según el filtrador Sonny Dickson.

Nuevo sistema operativo de iPhone 16

iPhone contará con mejoras en diseño, privacidad y cambios en aplicaciones nativas. (Apple)

iPhone 16 vendrá con iOS 18, el primer sistema operativo móvil que incluye Apple Intelligence. Este conjunto de funciones de inteligencia artificial estará disponible para los modelos iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max y posteriores.

Una de las principales innovaciones es la integración de ChatGPT en Siri. Esto permitirá a los usuarios hacer preguntas sobre cualquier tema al asistente virtual de Apple y obtener respuestas generadas por ChatGPT. Los usuarios también podrán elegir limitar el acceso de la IA de OpenAI a Siri si lo prefieren.

Además de la inclusión de Apple Intelligence, iOS 18 ofrecerá nuevas funciones como la grabación y transcripción de llamadas telefónicas, la capacidad de enviar mensajes de texto mediante conexión satelital, y la opción de organizar el correo electrónico con diversos filtros.

Por qué Apple Intelligence no estará en más modelos de iPhone

Los únicos modelos de iPhone compatibles con Apple Intelligence son 15 Pro, 15 Pro Max y posteriores. (Apple)

Apple no ha especificado la razón exacta por la que iPhone 15, iPhone 15 Plus y modelos anteriores no incorporarán el conjunto de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, una posible explicación podría ser el tipo de chip que utilizan.

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max están equipados con el chip A17 Pro, que cuenta con una GPU de 6 núcleos. Este chip está diseñado para gestionar de manera más eficiente los modelos de inteligencia artificial y proporcionar un rendimiento superior en tareas relacionadas con la IA.

En contraste, los otros modelos de la serie iPhone 15 utilizan el chip A16 Bionic, que tiene una GPU de 5 núcleos. Aunque el A16 Bionic es potente, no está tan optimizado para las funciones avanzadas de inteligencia artificial como el A17 Pro.