Glosario de tecnología: qué significa Historia de Google

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Historia de Google

Desde 1996, Google ha sido líder en el campo de las búsquedas en Internet y ha ofrecido a los usuarios una manera eficiente y útil de encontrar la información que necesitan.

A lo largo de los años, Google ha experimentado un tremendo crecimiento, desarrollando numerosos productos y servicios para mejorar la experiencia de búsqueda. En 2006, Google adquirió YouTube, que se ha convertido en el sitio web de vídeo más grande del mundo. También ha creado productos como Gmail, Google Maps y Google Earth, que han cambiado la forma en que muchas personas interactúan con Internet. A medida que Internet se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas, Google continúa siendo pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar nuestra experiencia en línea.

Desde sus inicios en un garaje en California, Google ha sido una empresa que siempre ha innovado. A lo largo de su historia, ha lanzado numerosos productos y servicios que han cambiado la forma en que la gente busca y accede a la información. En esta web, repasaremos algunos de los momentos más importantes de la historia de Google.

¿Qué es Google?

Desde su creación en 1998, Google se ha convertido en el buscador más popular del mundo. Aunque inicialmente se diseñó como un motor de búsqueda para la web, hoy en día es mucho más que eso. Ofrece una amplia gama de servicios y herramientas, desde correo electrónico y almacenamiento en la nube hasta traducción y mapas. Con sede en Mountain View, California, Google está dominando el mundo de internet y tiene un gran impacto en la forma en que vivimos y trabajamos.

Google no solo es el buscador más popular, sino también el sitio web más visitado del mundo. Según Alexa Internet, un servicio de análisis web,Google.com ocupa el primer lugar entre los sitios web más visitados a nivel mundial. En segundo lugar se encuentra YouTube, otro producto de Google. Estos dos sitios representan cerca del 30% del tráfico total de internet.

Aunque muchas personas usan Google como si fuera un diccionario o enciclopedia, lo cierto es que no siempre ofrece resultados precisos. Al introducir una palabra o frase en la barra de búsqueda, Google muestra una lista de sitios web que considera relevantes para la búsqueda realizada. Sin embargo, debido a su algoritmo secreto, a veces muestra resultados no relevantes o incluso erróneos. Por este motivo es importante saber cómo funciona realmente Google y qué hay detrás de sus resultados de búsqueda.

Historia y evolución de Google

Google es una empresa multinacional de tecnología que se dedica a la investigación y desarrollo de productos y servicios relacionados con Internet. Sus principales productos son el motor de búsqueda Google Search, el navegador web Google Chrome, el software de correo electrónico Gmail, la suite ofimática Google Docs, entre otros. Fue fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de la Universidad Stanford. Page y Brin se conocieron en 1995 cuando ambos estaban realizando sus estudios de doctorado en informática. En 1996, Page desarrolló un algoritmo llamado «PageRank», que fue fundamental para el éxito posterior del motor de búsqueda Google. El nombre «Google» se originó a partir del término matemático «googol», que representa la cifra 1 seguida por 100 ceros (10^100). Según Page and Brin, este término refleja su misión: «organizar la información del mundo».

Google ha experimentado un rápido crecimiento desde sus inicios. En 2004, salió a bolsa con un valor de $27 per share (por acción), lo que valoraba a la compañía en $23 mil millones. Diez años después, en 2014, su valor había subido a $1.086 per share (por acción), lo que valoraba a Google en $390 mil millones. Y hoy en día, el gigante tecnológico está valorado en más de $800 mil millones. A lo largo de los años, Google ha adquirido un gran número de empresas y ha creado numerosos productos exitosos. Algunas de sus adquisiciones más destacadas incluyen YouTube (2006), DoubleClick (2007) y Motorola Mobility (2011). Los productos más populares creados por google incluyen el sistema operativo Android para dispositivoss móviles, el navegador web Chrome, así como las plataformas publicitarias AdWords y AdSense.

En 2015, Alphabet Inc fue creada como la holding corporativa encargada del grupo Google. Esta compañía engloba todas las actividades relacionadas con internet no solo limitadas al motor buscador sino también otras inversiones como Calico(una compañía dedicada al alargamiento saludable y longevidad humana) o Nest Labs(una empresa dedicada al hogar inteligente). De esta forma Alphabet Inc reemplazó directamente a google como la compañia principal del conglomerado. Actualmente Larry Page es CEO(consejero delegado)de Alphabet Inc mientras Sundar Pichai es CEO(consejero delegado )de google.

Por qué aprender términos de tecnología

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.