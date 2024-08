Lo más buscado: requisitos para solicitar visa de turista a Estados Unidos

Las búsquedas en Google sobre la visa a Estados Unidos suelen están relacionadas con costos y tiempos de permanencia. (Foto: Composición Infobae David Solar Silva / Migraciones / Embajada USA)

En Latinoamérica, Chile es el único país desde donde no se necesita una visa para viajar a Estados Unidos. Esta documentación es un proceso largo para muchas personas y hay muchas preguntas sobre cómo comenzar, qué se debe hacer y cuánto se debe pagar. Respuestas que se encuentran en búsquedas constantes con inteligencia artificial en Google y que varían según cada país.

En algunos territorios les interesa saber más sobre el tiempo de espera que toma el proceso, en otros el costo y en algunos si necesitan o no realizar la documentación para viajar por turismo y qué tipo de visa debe sacar.

Las preguntas más frecuentes sobre la visa a Estados Unidos

El proceso de solicitud de la visa a Estados Unidos es un tema de mucho interés para los usuarios, por el deseo de conocer las diferentes ciudades que allí y porque muchos tienen familiares establecidos en ese país y quieren ir a visitarlos. Sin embargo, la solicitud no siempre es sencilla y hay posibilidades de que la documentación sea negada, por eso todos quieren tener la mayor cantidad de información posible para hacerlo de la mejor manera.

Las búsquedas en Google sobre la visa a Estados Unidos suelen están relacionadas con costos y tiempos de permanenci. (Jesús Aviles/Infobae)

Por ejemplo, en México la búsqueda más frecuente está la del costo de la visa. Los residentes en este país deben solicitar la visa B1/B2 si quieren viajar por turismo y su precio es de 185 dólares, el mismo valor para Colombia.

Luego aparecen otras consultas relacionadas con la necesidad de realizar este proceso en caso de ser mexicano. Lo mismo sucede en Argentina, donde el principal tema de consulta es si los argentinos deben o no solicitar este documento. Búsquedas entre las que se mezcla la pregunta de si los chilenos la necesitan o no. Algo que se da por la cercanía de ambos países, aunque estos últimos sí no tiene la obligación de hacer este procedimiento.

En el caso de Colombia, el principal motivo de búsqueda es sobre el tiempo de permanencia en Estados Unidos con la visa de turista, que es de 90 días como máximo. Aunque también hay muchas preguntas sobre el valor de los 185 dólares a pesos colombianos (720.000 pesos aproximadamente).

Otros temas que son de mucho interés para los latinos son los requisitos para empezar el proceso de solicitud, si es posible solicitar una visa familiar y otras preguntas mucho más puntuales como por qué niegan la visa estudiantil o qué sucede si una persona tiene una visa canadiense.

En Colombia y Argentina las búsquedas aumentan durante la época de vacaciones. (Infobae)

Un dato interesante del comportamiento de consultas es que en Colombia y en Argentina, en particular, el número de preguntas en Google aumenta en época de vacaciones, especialmente en enero y en junio. Mientras que en México, durante los últimos 12 meses, octubre fue el periodo de tiempo donde más interés se mostró.

Cuáles son los requisitos para la visa de turista a Estados Unidos

Los requisitos específicos para solicitar una visa de turista a Estados Unidos pueden variar ligeramente dependiendo de la nacionalidad y las circunstancias de cada persona. Sin embargo, estos son los requisitos más comunes que piden en la embajada de cada país:

Documentación necesaria:

Formulario DS-160: debes completar este formulario en línea de manera exhaustiva y veraz.

Pasaporte válido: con una vigencia mínima de seis meses posterior a tu fecha prevista de salida de Estados Unidos.

Fotografía: una fotografía reciente a color, con fondo blanco y que cumpla con las especificaciones establecidas.

Carta de invitación: si tienes familiares o amigos en Estados Unidos, una carta de invitación puede fortalecer tu solicitud.

Comprobante de solvencia económica: estados de cuenta bancarios, cartas de empleo o cualquier otro documento que demuestre que tienes los medios suficientes para cubrir tus gastos durante tu estancia.

Itinerario de viaje: un plan detallado de tu viaje, incluyendo fechas de entrada y salida, lugares a visitar y alojamiento.

Boleto aéreo: aunque no siempre es obligatorio al momento de solicitar la visa, tener un boleto aéreo comprado puede fortalecer tu solicitud.

Las búsquedas en Google sobre la visa a Estados Unidos suelen están relacionadas con costos y tiempos de permanencia. (Freepik)

Después de tener esto listo, debes seguir los siguientes pasos para continuar con el proceso:

Completar el formulario DS-160: ingresa a la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en tu país para completar el formulario en línea. Pagar la tarifa de solicitud: el pago se realiza en línea y el monto puede variar. Agendar una cita: una vez que hayas completado el formulario y realizado el pago, deberás agendar una cita en la embajada o consulado de Estados Unidos. Después de tener esto listo, d seguir los siguientes pasos para continuar con el proceso:motivos de tu viaje, tus lazos con tu país de origen y tu solvencia económica.