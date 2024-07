Bill Gates revela el verdadero uso de la inteligencia artificial en las aulas de clase

Bill Gates cree que la inteligencia artificial es una gran oportunidad para estudiantes y profesores. (Instagram: thisisbillgates)

La inteligencia artificial se utiliza en algunas aulas de clase a nivel mundial, una premisa que apoya Bill Gates ya que es consciente del impacto que trae para todos. Considera que involucrar esta tecnología en los procesos educativos de los niños les permitirá recibir una educación más personalizada.

“La IA será un cambio total para los profesores y los estudiantes una vez que la tecnología madure”, afirmó el líder de tecnología.

Gates también está detrás de una fundación que apoya varias iniciativas educativas. REUTERS/Charles Platiau/File Photo

Cómo la IA está transformando la educación

Bill Gates visitó la escuela primaria First Avenue de Newark, Nueva Jersey. Allí vio como profesores y estudiantes utilizan una herramienta educativa impulsada con inteligencia artificial llamada Khanmigo.

Leticia Colón, profesora de álgebra de octavo grado le explicó a Gates cómo utiliza dicha plataforma para crear problemas matemáticos con nombres de personajes famosos, con el objetivo de que sea más atractivo para sus estudiantes aprender sobre esta materia.

“Varios de los profesores con los que me reuní me mostraron cómo pueden acceder al panel de cada estudiante y obtener un resumen de su desempeño en una materia en particular. Les encantó poder seguir de manera fácil y rápida el progreso de un estudiante, porque les ahorra mucho tiempo”, comentó Gates.

Los estudiantes y profesores interactúan con la plataforma de inteligencia artificial para acelerar procesos de aprendizajes. (YouTube: Bill Gates)

Gates ve con optimismo cómo la inteligencia artificial está transformando la educación en la actualidad. “En otras palabras, mi visita a Newark me mostró dónde estamos empezando con la IA en el aula, no dónde acabará la tecnología. Reforzó mi creencia de que la IA será un cambio total para los profesores y los estudiantes una vez que la tecnología madure”, reflexionó el empresario y filántropo.

Asimismo, dijo que la IA no solo ayudaría a los estudiantes, sino también a los profesores, ya que les proporciona herramientas para estar más presentes en las aulas y pendientes de los procesos de sus alumnos.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, los profesores pueden mejorar la gestión del tiempo, personalizar la enseñanza y recibir análisis detallados sobre el desempeño y las necesidades de sus estudiantes, lo que les permite ofrecer un apoyo más efectivo y personalizado.

“Esto se debe a que, al fin y al cabo, los profesores saben más que nadie. Si les damos las herramientas adecuadas, siempre encontrarán la manera de apoyar a sus alumnos”, aseguró Gates.

Los profesores y estudiantes compartieron sus experiencias con la IA. (YouTube: Bill Gates)

No obstante, Gates indica que aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en la educación.

“Esta tecnología está lejos de ser perfecta en este momento. Aunque a los estudiantes que conocí les encantó usar Khanmigo en general, también mencionaron que les costaba pronunciar nombres hispanos y se quejaron de que su única opción de voz es masculina”, comentó.

Qué hace la fundación de Bill Gates

No es sorprendente que Bill Gates opine sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, dado que el filántropo y ex ejecutivo de Microsoft cuenta con una fundación dedicada al ámbito educativo.

La Fundación Bill y Melinda Gates tiene como objetivo impulsar iniciativas que integren la tecnología en los procesos educativos para ofrecer una educación más personalizada y efectiva.

Gates señala que la labor de los profesores se puede ver beneficiada por la IA. REUTERS/Denis Balibouse

Por otra parte, esta organización ha invertido considerablemente en áreas como la salud pública, apoyando programas para combatir enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis.

También promueve la igualdad de género y el acceso a la educación de calidad, especialmente en regiones desfavorecidas. Además, la fundación apoya iniciativas agrícolas sostenibles y tecnológicas que buscan reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida globalmente.

La Fundación Bill y Melinda Gates destinó 7 mil millones de dólares en apoyo caritativo en 2022, beneficiando a 1217 destinatarios a nivel global. Con 1818 empleados, la fundación implementó 41 estrategias para abordar problemas globales como salud, educación y desarrollo económico.

A través de 1960 subvenciones, financian proyectos y programas que promueven el bienestar social y económico en comunidades desfavorecidas. Una subvención es un apoyo financiero que la fundación otorga a organizaciones sin fines de lucro para implementar programas que contribuyan a sus objetivos filantrópicos.