WhatsApp Web o WhatsApp escritorio: cuáles son las diferencias entre estas dos opciones

Tener WhatsApp en el computador es posible gracias a dos versiones oficiales que tienen funciones diferentes. (WhatsApp)

Para aquellos que no saben cuál de las dos versiones, elegir o no conocían estas alternativas, que son oficiales de Meta, creamos una guía para entender mejor amas opciones, que se enlazan con la aplicación de celulares y usarlas no requiere ningún pago.

Diferencias entre WhatsApp Web y WhatsApp de escritorio

WhatsApp Web:

Es una versión que se ejecuta directamente desde un navegador. La principal ventaja de WhatsApp Web es su accesibilidad inmediata: no requiere la descarga ni la instalación de ningún archivo adicional en tu computadora.

Para comenzar a usar esta aplicación, basta con ir a web.whatsapp.com y escanear un código QR con tu teléfono móvil para sincronizar tu cuenta. Este proceso es rápido y sencillo, lo que lo hace ideal para aquellos que necesitan acceder a sus conversaciones desde diferentes dispositivos o desde ordenadores que no son de su propiedad, como en entornos laborales o educativos.

Desde el punto de vista de la interfaz, WhatsApp Web presenta una disposición similar a la aplicación móvil, con la columna de chats a la izquierda y el área de chat principal a la derecha. El menú de opciones se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.

En términos de funcionalidades, WhatsApp Web es bastante completa. Permite enviar mensajes, compartir archivos multimedia, crear y administrar grupos, ver perfiles de contactos, y más. Sin embargo, carece de la capacidad de realizar videollamadas y llamadas de voz directamente desde la interfaz web.

Otro aspecto a considerar es que esta versión consume recursos de RAM al estar activo como una pestaña del navegador, pero no ocupa espacio de almacenamiento significativo en tu computadora. Esto lo convierte en una opción ligera y eficiente en términos de uso de recursos, especialmente si sueles tener varias pestañas abiertas mientras trabajas en línea.

WhatsApp de Escritorio:

Por otro lado, WhatsApp de escritorio ofrece una experiencia más robusta y completa para aquellos que prefieren utilizar todas las funciones de la plataforma de mensajería directamente desde su computadora.

A diferencia de WhatsApp Web, esta versión requiere que descargues e instales una aplicación en tu PC, disponible tanto para Windows como para macOS a través de sus respectivas tiendas de aplicaciones o del sitio web oficial de Meta.

Para abrir la cuenta también debes escanear un código QR desde tu teléfono móvil para sincronizar y acceder a tus conversaciones desde la aplicación de escritorio. Una vez configurado, la plataforma permite enviar mensajes y archivos, además de realizar videollamadas y llamadas de voz directamente desde la aplicación.

Además de las funciones básicas de mensajería, WhatsApp de escritorio permite configurar notificaciones específicas para asegurar que no te pierdas ningún mensaje importante mientras trabajas en otras aplicaciones.

En términos de recursos, WhatsApp de escritorio ocupa aproximadamente 150 MB de espacio de almacenamiento en tu PC, algo pequeño en comparación con otras aplicaciones de mensajería.

Cuál de las dos es la mejor opción

La elección entre WhatsApp Web y WhatsApp de escritorio depende en gran medida de tus necesidades específicas y preferencias personales. Ambas son oficiales y tienen funciones muy parecidas, pero estos son aspectos que pueden ayudar a elegir una sobre la otra:

WhatsApp Web es ideal si necesitas acceder rápidamente a tus conversaciones desde cualquier computadora sin instalar software adicional. Es perfecto para entornos donde no puedes instalar programas o cuando prefieres mantener tu espacio de almacenamiento libre de aplicaciones adicionales.

WhatsApp de escritorio es la opción preferida si utilizas activamente WhatsApp para realizar videollamadas y llamadas de voz desde tu PC. Además, ofrece una integración más completa con notificaciones específicas y una experiencia de usuario más fluida y dedicada.