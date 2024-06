Glosario de tecnología: ¿Quién inventó la televisión?

Glosario de tecnología: qué significa ¿Quién inventó la televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

¿Quién inventó la televisión?

La televisión fue inventada por John Logie Baird en los años 20, revolucionando por completo el mundo de las telecomunicaciones.

A pesar de que hoy en día se haya reemplazado en gran medida por las plataformas de streaming , la televisión sigue formando un papel importante en la transmisión de la información.

Origen de la televisión

Los inicios de la televisión se remontan en el año 1884 cuando el ingeniero e inventor alemán Paul Nipkow creó el popular «Disco de Nipkow», siendo el origen de la televisión.

Este se trataba de un dispositivo mecánico con la capacidad de analizar escenas de forma ordenada. Su diseño consistía en un disco plano y circular que poseía grupos de perforaciones pequeñas en forma de espiral desde el centro hacia el exterior. Esto hacía que el disco girase de acuerdo a cada perforación, describiendo una circunferencia de radio diferente, lo que daba como resultado una imagen final.

Mientras más perforaciones tuviese, más líneas tendría la imagen, lo que significa que su resolución sería mayor. Esta imagen es proyectada sobre el disco a través de una lente y cada vez que se gira se pasa de forma sucesiva cada proyección con la finalidad de obtener una mejor definición.

La creación de Paul bastó para inspirar a la invención de la televisión que llegaría años más tarde de la mano del mencionado escocés John Logie Baird.

Evolución de la televisión

Para la década de los 20 se crea por primera vez un dispositivo capaz de mostrar escenas en experiencia real. Este se trataba de dos discos, un emisor y un receptor, que se encontraban unidos al mismo eje con el fin de que el giro fuera síncrono. Además contenían una separación de al menos 2mm.

Luego en el mismo año, el inventor averiguó la posibilidad de transmitir imágenes a distancia.

No fue hasta dos años después cuando lo consiguió, creando la primera transmisión de una imagen parpadeante de una cruz de Malta, lo que le instó a seguir perfeccionando su creación.

Inspirado por ello, Baird logra para el 26 de enero de 1926 crear una demostración pública de un sistema real de televisión. Esta demostración la hizo ante un grupo de científicos en su laboratorio ubicado en el Distrito de Soho, Londres.

En ella se mostró «la vieja marioneta Bill», siendo el primer objeto transmitido por medio de una pantalla de televisión.

Luego, en el mismo año se funda la primera compañía televisiva llamada «Baird Television Development Company» con la finalidad de comercializarla. Así fue como inventores e investigadores se vieron fascinados por la creación de Baird y en el mismo año los Laboratorios Bell mostraron una pantalla grande de televisión capaz de dar imágenes en movimiento en una mejor calidad.

Dos años más tarde surge la televisión a color y así sucesivamente se fueron incorporando mejoras hasta las populares transmisiones en resolución 4K de hoy en día.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.