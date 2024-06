La mujer reta a la inteligencia artificial. Le dice que "solo" es una "máquina". (TikTok: fabianluxe)

Un video en redes sociales ha capturado la atención de los internautas al mostrar a una anciana de 90 años hablar con ChatGPT, específicamente con el modelo GPT-4o, que permite interacciones mediante voz. Este video, que ha acumulado 11 millones de vistas en TikTok, ha generado una amplia variedad de reacciones debido a las desafiantes preguntas que la mujer plantea a la inteligencia artificial.

El video comienza con la anciana preguntando con curiosidad: “¿Cómo sabes tú las respuestas? Si eres una máquina nada más una computadora, ¿cómo sabes las respuestas?”.

La inteligencia artificial responde de manera clara y directa: “Obtengo mis respuestas de una gran cantidad de información y datos que han sido recopilados y almacenados a lo largo del tiempo. Esto incluye libros, artículos, investigaciones científicas y mucho más recopilado por desarrolladores para que pueda entender y responder a las preguntas de manera informada.”

La mujer señala que la IA es un máquina sin sentimientos. (Fotocomposición: Infobae)

Anciana interactúa a ChatGPT

La anciana no se detiene allí y lanza otra pregunta: “Aunque no tienes experiencia, simplemente eres una computadora y si se acaba la electricidad se acabó también tú.”

A lo que el modelo responde con sinceridad: “Exactamente, dependemos de la electricidad y la tecnología para funcionar. Si no hay electricidad o conexión a internet, no puedo operar. Soy una herramienta creada para ayudar mientras estoy en funcionamiento.”

Este intercambio ha resonado en las redes sociales, no solo por la inusual interacción entre la anciana y la inteligencia artificial, sino también por la profundidad y la relevancia de las preguntas planteadas.

ChatGPT reconoció que depende de la electricidad para operar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La conversación finaliza cuando la mujer agradece al modelo por sus respuestas: “Gracias por tu consentimiento de contestar mis preguntas, pero no eres nada más que una máquina que trabaja con electricidad, no tienes cerebro ni sentimientos. Así que a ti no te importa si te mueres. Tú vives porque eres una persona, eres una persona de electricidad. Muchas gracias.”

El modelo responde con un reconocimiento certero de su naturaleza: “De nada y tienes toda la razón, soy una herramienta tecnológica sin sentimientos ni conciencia. Estoy aquí para ayudarte mientras me necesites. Cuídate tú también.”

Reacciones de la interacción entre la mujer y ChatGPT

Las respuestas de la anciana han sido vistas como representativas de una curiosidad hacia la tecnología, resaltando la brecha generacional en la comprensión y aceptación de herramientas avanzadas como ChatGPT.

El video alcanza 11 millones de vistas en TikTok. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad del video continuará generando discusiones sobre la evolución de las interacciones humano-máquina y el futuro de la inteligencia artificial en la sociedad.

Qué es GPT-4o

GPT-4o tiene la habilidad de generar contenido y comprender instrucciones mediante voz, texto o imágenes. Según OpenAI, una de las características más notables de este modelo de inteligencia artificial es su capacidad para mejorar la interacción entre humanos y la IA.

“Puede responder a entradas de audio en solo 232 milisegundos, con un promedio de 320 milisegundos, comparable al tiempo de respuesta humano en una conversación”, explican.

OpenAI mostró que su nuevo modelo puede traducir en tiempo real. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Esta actualización es considerablemente más rápida y mejora las capacidades en texto, visión y audio”, declaró Mira Murati, CTO de OpenAI, durante el evento en el que la empresa presentó y demostró el funcionamiento de esta nueva versión del chatbot.

En dicho evento, la compañía mostró un video donde dos personas conversaban, una en italiano y otra en inglés. OpenAI demostró que GPT-4o podía traducir ambos idiomas en tiempo real.

Cómo usar GPT-4o

Para acceder al modelo GPT-4o, simplemente ingresa a ChatGPT y selecciona la opción correspondiente. GPT-4o es gratuito, aunque tiene límites de interacciones por tiempo.

La interfaz es intuitiva y permite una experiencia fluida y rápida. Si llegas al límite de interacciones, deberás esperar un período antes de continuar usando el servicio.