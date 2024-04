Rabbit R1, que promete igualar al celular como AI Pin, tiene los peores comentarios en su lanzamiento

A nivel de funcionalidad, se posiciona como un dispositivo dedicado al acceso y manejo de modelos de lenguaje de aprendizaje profundo (LLM) sin requerir de un pago de suscripción mensual.

No está siendo un buen inicio de año para los dispositivos móviles innovadores. Después de las críticas a AI Pin, los primeros comentarios sobre el Rabbit R1 no son alentadores y los expertos que ya tuvieron acceso a esta tecnología coinciden en que es un producto al que todavía le hace falta desarrollo.

Después de haber sido presentado en el CES 2024, el Rabbit R1 ha estado en el centro de la atención, prometiendo revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología y desplazar a los celulares. Con un diseño compacto e implantando inteligencia artificial, este dispositivo se presentó como una solución portable.

Desafortunadamente, tras las pruebas realizadas por diversos expertos internacionales, las opiniones no son positivas, a pesar de que la empresa asegura haber vendido más de 40.000 unidades.

“Un juguete roto”: las criticas al Rabbit R1

Medios como The Verge y Digital Trends han sido parte de los primeros en probar este dispositivo. Para ambos la experiencia ha sido una desilusión y llena frustración. Los expertos coinciden en que el R1 no cumple con las expectativas y, en muchos aspectos, resulta ser un completo desastre.

Rabbit R1 es un dispositivo que reúne aplicaciones y su acceso es a través de comandos de voz. (Rabbit)

Uno de los principales problemas que se destaca es la falta de funciones básicas. Aunque se suponía que simplificaría las tareas diarias, como responder preguntas simples o realizar acciones en aplicaciones, resulta ser un fracaso.

Los usuarios han reportado dificultades para obtener respuestas precisas a preguntas simples, como el clima o los resultados deportivos, y la ausencia de características esenciales como alarmas, temporizadores y navegación GPS, lo que reduce significativamente su utilidad.

Joe Maring, de Digital Trends, comparte su experiencia al consultar al Rabbit R1 sobre la fecha de lanzamiento de Fallout 5, un juego que no ha sido anunciado, y las respuestas tuvieron mucha incoherencia.

“Me dijo que no hay una fecha de lanzamiento clara. Luego dio un paso más al decirme que no se espera que Fallout 5 se lance hasta después de Elder Scrolls VI, además de la fecha de lanzamiento rumoreada del próximo título de Elder Scrolls, llegando a la conclusión de que probablemente no veremos Fallout 5 hasta 2030″, publicó Maring en su reseña del producto.

El dispositivo demostró tener un rendimiento variado al momento de reconocer libros poco conocidos.

En términos generales, él cree que “habría llegado a la misma respuesta usando mi móvil”, sin necesidad de tener un dispositivo que promete algo más diferencial.

Además de los problemas técnicos, también surgen preocupaciones sobre la privacidad de los datos recopilados. Los especialistas sugieren que el dispositivo proporciona información inexacta o engañosa en respuesta a ciertas consultas, lo que plantea dudas sobre cómo se utilizan y almacenan los datos recopilados.

Las promesas incumplidas del Rabbit R1

Desde su lanzamiento, se ha evidenciado que el R1 carece de muchas de las características prometidas y que su rendimiento está muy por debajo de lo esperado.

En primer lugar, el número limitado de aplicaciones disponibles en el Rabbit R1 ha sido motivo de críticas. A pesar de las promesas iniciales de una amplia gama de servicios compatibles, el dispositivo solo se conecta a cuatro aplicaciones en su lanzamiento: Spotify, Uber, DoorDash y Midjourney.

Este dispositivo no ha sido bien recibido por sus pocas funciones y aplicaciones. (RABBIT)

Además, el Rabbit R1 ha enfrentado críticas por su falta de fiabilidad y precisión en sus respuestas. Quienes lo probaron han reportado problemas de conexión, errores y respuestas incoherentes, lo que ha generado frustración y decepción entre aquellos que esperaban un dispositivo confiable y fácil de usar.

El futuro de Rabbit R1

A pesar de las duras críticas y las limitaciones evidentes del Rabbit R1, algunos mantienen la esperanza de que el dispositivo pueda mejorar con el tiempo. Con una hoja de ruta ambiciosa que incluye la adición de nuevas funciones y servicios, la empresa tiene la oportunidad de corregir los errores del pasado y ofrecer un producto más sólido y completo en el futuro.

Sin embargo, otros son más escépticos sobre el futuro del dispositivo. Con tantas limitaciones y problemas evidentes, algunos se preguntan si el dispositivo realmente tiene el potencial de convertirse en una alternativa viable a los celulares actuales, especialmente por los recursos que pueda reunir la empresa para mejorar su desarrollo.