La IA y los robots generan pánico en el mundo laboral por la pérdida de empleos

Las empresas cada vez están teniendo menos mano de obra y más tecnología para sus funciones operativas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La revolución tecnológica está transformando el mundo laboral a una velocidad implacable, introduciendo nuevas herramientas y procesos que, si bien prometen aumentar la eficiencia y la productividad, también generan inquietudes sobre el futuro del empleo humano.

Un estudio reciente del Institute for the Future of Work ha puesto estas preocupaciones bajo análisis, revelando una ansiedad significativa entre los trabajadores del sector tecnológico ante la posible sustitución de sus empleos por avances como la inteligencia artificial (IA) y la robótica.

A continuación te presentamos cuáles fueron los resultados de la investigación, y qué impacto puede tener en el rumbo de la incursión en el mundo laboral de las tecnologías más avanzadas.

Qué impacto tiene la tecnología en el mundo laboral

El miedo radica en que varias máquinas ya están haciendo tareas que antes eran realizadas por humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la participación de más de 6.000 individuos, esta encuesta se centró en evaluar el impacto de diversas tecnologías emergentes en el ámbito laboral. Entre ellas, se analizó el uso de dispositivos electrónicos conectados, la implementación de cámaras de vigilancia, la robótica y la inteligencia artificial.

Los resultados, compartidos por el portal Techspot, indicaron una notable distinción en la percepción del riesgo que estas tecnologías representan para los empleados.

Mientras que los dispositivos electrónicos parecen no generar mayor preocupación, las cámaras de teledetección, la robótica y, especialmente, la IA, se perciben como amenazas potenciales al empleo humano.

Qué peligro representa la inteligencia artificial para los puestos de trabajo

Los robots impulados por inteligencia artificial pueden hacer tareas de forma más eficientes y totalmente gratis por lo que recaen varias consecuencias en los empleados. (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe destaca que la IA, en particular, está comenzando a ser vista no solo como una herramienta de apoyo en diversas operaciones empresariales sino también como un posible sustituto de trabajadores en ciertas áreas.

Ejemplos notables incluyen su implementación en empresas de renombre como BMW, Samsung y Amazon, donde la IA realiza tareas que previamente requerían intervención humana, desde procesos de manufactura hasta atención al cliente.

Por su parte Magdalena Soffia, autora del informe, aclaró a varios medios que el propósito del estudio no es establecer una correlación directa entre el avance tecnológico y el bienestar laboral.

Lo que pretendía era explorar cómo la combinación del contexto, junto con las decisiones humanas relacionadas con el diseño y la aplicación de estas tecnologías, influye en la percepción de los trabajadores.

El pánico es producto de que hay varias empresas que no cuentan con tanta mano de obra sino que implementan desarrollos tecnológicos autónomos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esto, el enfoque del estudio reside en entender las preocupaciones de estos últimos respecto al avance tecnológico y cómo este puede moldear su futuro en el mundo laboral.

Qué se puede hacer para que la IA no reemplace la mano de obra humana

La creciente integración de la robótica y la IA en el mercado laboral plantea desafíos significativos pero también ofrece oportunidades para repensar y rediseñar el trabajo de manera que beneficie tanto a empleadores como a empleados.

Esto incluye la necesidad de invertir en la capacitación y el reentrenamiento de la fuerza laboral para ocupar nuevos roles generados por la tecnología, así como el desarrollo de políticas laborales que faciliten una transición justa y equitativa hacia estos nuevos paradigmas de trabajo.

El estudio afirmó la necesidad que las granes industrias tengan un enfoque de trabajo mutuo entre el trabajador las máquinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el estudio sugiere que la adopción de nuevas tecnologías en el entorno laboral debe manejarse con cautela. Es crucial desarrollar estrategias que no solo busquen mejorar la eficiencia y la productividad, sino que también consideren el impacto humano de su implementación.

Estas prácticas podrían ayudar a mitigar los temores de sustitución laboral, promoviendo un ambiente de trabajo más saludable y seguro para los empleados.

La reflexión que propone el estudio del Institute for the Future of Work es clara: el futuro del empleo en la era tecnológica depende no solo de las capacidades de las máquinas, sino también de las decisiones humanas que guían su uso.

Es fundamental la colaboración entre tecnólogos, empresarios, trabajadores y formuladores de políticas será esencial para garantizar que el avance tecnológico se traduzca en progreso real para todos los miembros de la sociedad.