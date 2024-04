Jensen Huang: la visión y el vértigo de un revolucionario de la inteligencia artificial

El presidente y director ejecutivo de Nvidia Corporation, Jensen Huang, asegura que es fundamental que el juicio humano guíe la utilización de la IA (EFE)

En una entrevista reveladora con el legendario programa “60 Minutos” de CBS, Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia, compartió su visión y experiencias al frente de una de las empresas tecnológicas más influyentes del siglo XXI. La firma californiana, reconocida inicialmente por sus innovaciones en gráficos de videojuegos, ha visto su valor de mercado catapultarse de un billón a dos billones de dólares en tan solo ocho meses.

Este crecimiento astronómico ha sido impulsado por una demanda insaciable de su tecnología avanzada, indispensable para el desarrollo de la inteligencia artificial moderna. Durante la entrevista, Huang, de 61 años, no solo detalló la transformación de Nvidia, sino que también enfatizó cómo la inteligencia artificial está configurando el futuro de la tecnología y de la sociedad.

El miedo y el orgullo de un ingeniero en el escenario

En la conferencia anual para desarrolladores de Nvidia, Jensen Huang se enfrentó a una multitud eufórica de más de 11.000 asistentes en el Arena de Hockey de San José.

Pese a su naturaleza de ingeniero, más cómodo detrás de los circuitos que frente a las cámaras, Huang confiesa el miedo que sintió al pisar el escenario, un miedo eclipsado solo por la emoción palpable de un público que ve en él no solo a un líder empresarial, sino a un visionario de la era digital.

La demanda insaciable de tecnología avanzada impulsó el crecimiento de Nvidia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación y expectativa: el GPU Blackwell

Durante el evento, Huang presentó Blackwell, el procesador gráfico más rápido hasta la fecha, una creación destinada a ser el corazón de futuras innovaciones en IA. Este chip, diseñado en Estados Unidos y fabricado en Taiwán, promete revolucionar desde el descubrimiento de fármacos hasta el diseño de nuevos materiales y la exploración del universo.

Una revolución más allá de los gráficos

La travesía de Nvidia, desde sus humildes comienzos en un Denny’s donde Huang y sus cofundadores imaginaron una nueva forma de procesar gráficos de videojuegos, hasta su consolidación como pionera del supercomputador de IA, refleja un viaje de audacia y visión. La capacidad de sus GPUs para realizar cálculos paralelos masivos no solo salvó a la empresa durante sus primeros años difíciles, sino que también cimentó su papel como una pieza fundamental en la infraestructura global de IA.

Ética y futuro: el dilema de la inteligencia artificial

El avance vertiginoso de Nvidia en el campo de la inteligencia artificial ha traído consigo una oleada de innovaciones, pero también un creciente debate ético sobre el impacto de estas tecnologías. Jensen Huang, en su entrevista con “60 Minutos”, reconoce que el desarrollo de la IA suscita una mezcla de admiración y preocupación.

La empresa ha impulsado revoluciones en áreas como la medicina, donde se utilizan sus GPUs para desarrollar fármacos basados en proteínas que antes eran inimaginables. Sin embargo, más allá de las promesas de estos avances, existe una preocupación palpable sobre los riesgos potenciales que la IA podría representar para la humanidad.

El año pasado, más de 600 científicos y expertos en ética firmaron un documento instando a la prudencia y a considerar los riesgos éticos de la IA. Este grupo aboga por una vigilancia rigurosa y medidas de seguridad en el desarrollo de tecnologías que podrían, en teoría, superar las capacidades humanas en muchas áreas.

Huang aborda estos temores con una visión equilibrada, argumentando que, si bien la tecnología avanza a pasos agigantados, es crucial mantener un “humano en el bucle” para garantizar que el juicio humano guíe la utilización de la IA, especialmente en situaciones complejas que las máquinas aún no pueden comprender totalmente.

Esta dualidad de emociones y perspectivas sobre la IA refleja la posición única de Nvidia en el umbral de posibilidades casi ilimitadas. La visión de Huang no solo es de progreso y prosperidad, sino también de una cautela informada, buscando asegurar que el avance tecnológico se maneje con la sabiduría necesaria para beneficiar a la sociedad en su conjunto, evitando potenciales escenarios distópicos donde las máquinas podrían tomar decisiones fuera del control humano.

Nvidia, inicialmente conocida por sus gráficos de videojuegos, aumentó su valor de mercado astronómicamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legado y la promesa de un pionero

La historia de Jensen Huang es un testimonio palpable de perseverancia y visión a largo plazo, un relato que comienza con orígenes modestos y alcanza cimas de innovación tecnológica. En la entrevista con “60 Minutos”, Huang rememora sus inicios en un Denny’s en San José, lugar emblemático donde, junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem, cofundadores de Nvidia, concibieron la idea de revolucionar los gráficos de videojuegos. A la edad de 30 años, siendo un ingeniero eléctrico y padre de familia, Huang y sus compañeros se aventuraron en el arduo camino de emprender sin un mapa claro de cómo lograrlo.

Su primer intento de lanzar un chip gráfico no solo no cumplió las expectativas, sino que casi lleva a la empresa a la bancarrota en 1996. Sin embargo, la resiliencia y el ingenio de sus fundadores les permitió pivotar hacia una nueva dirección que finalmente sería la correcta. La invención del GPU por Nvidia no solo salvó a la empresa de la ruina inicial sino que también transformó completamente la industria de los gráficos por computadora y posicionó a la empresa en la estratosfera tecnológica.

Desde esos humildes comienzos en un restaurante hasta su inclusión en el S&P 500 apenas ocho años después, la trayectoria de Nvidia bajo la dirección de Huang ha sido extraordinaria. Con cada avance, Huang ha demostrado que más allá de la tecnología avanzada, su liderazgo se cimenta en un trabajo arduo y constante, una cualidad que él mismo atribuye a su éxito y al de Nvidia.

Esta determinación y capacidad para superar adversidades es lo que continúa definiendo el legado y la promesa de uno de los pioneros más influyentes de nuestra era digital.

Mientras Nvidia continúa su expansión, la visión de Huang se materializa no solo en tecnología de punta, sino en una invitación a imaginar un futuro donde la inteligencia artificial amplía nuestras capacidades, en lugar de reemplazarlas.