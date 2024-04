Crean un Tinder para mamás que las acompaña durante el embarazo y la crianza

La aplicación quiere que las mamás no estén solas en su proceso de maternidad y tengan un apoyo constante. (Peanut)

Ser mamá no es una tarea fácil. No solo por lo que implica realizar múltiples labores en el día, sino por todo el golpe anímico que esta labor supone: soledad, fracaso, dudas, miedos, ansiedad, depresión… Una lista larga de la que he sido testigo y que entiendo, a pesar de tener un rol de padre, porque he visto en un mismo día cómo todos estos sentimientos pueden estar presentes.

Aunque como esposos o familiares podamos estar ahí al alado, ser mamá conlleva muchas cosas que solo ellas mismas pueden entender. Algo que entendió muy bien Michelle Kennedy para crear Peanut, una aplicación que se puede definir como el Tinder o el Bumble de las mamás.

Y no, no es una plataforma de citas para entablar relaciones amorosas, es una app pensada en acompañarse mutuamente entre madres, poder dialogar de los problemas que hay en común, de los sentimientos que surgen a diario y de encontrar dudas a las preguntas continuas que surgen al tener un hijo.

El nacimiento del Tinder de mamás

Esta aplicación fue creada por Michelle Kennedy, quien hizo parte de la junta directiva de Bumble. Ella se inspiró en su experiencia personal al enfrentar la soledad después del nacimiento de su primer hijo.

“Necesitaba un producto que me ayudara a encontrar amigas y una comunidad en la que pudiera resolver mis dudas. Perdí mi identidad. No me sentía como antes. Antes del nacimiento solo pensaba: ya tengo la carriola, la cuna, la pañalera, pensaba en las cosas y no en mí como madre porque estaba enfocada en él y todos hablaban del bebé”, contó a Wired sobre la motivación para desarrollar esta plataforma hace más de ocho años.

Sin embargo, este proceso empezó con muchas ideas y pocos recursos. Kennedy cuenta que contrató tres personas a las que les prometió solo tres meses de salario. Luego consiguió el apoyo de inversionistas y en 2016 lanzó la aplicación en Reino Unido, recaudando hasta la fecha más de 23 millones de dólares.

Cómo funciona esta aplicación

Esta plataforma es más que una simple aplicación de redes sociales o app de citas: es un ecosistema diseñado específicamente para conectar a mujeres en diferentes etapas de la maternidad. Al igual que el popular servicio de citas Tinder, esta aplicación permite a las usuarias crear perfiles detallados que incluyen información sobre su etapa de maternidad, intereses y ubicación geográfica.

La aplicación utiliza algoritmos para conectar a las mujeres con otras en situaciones similares, facilitando así la creación de una red de apoyo.

Según Kennedy, la app opera en tres frentes principales: la función de conexión, que permite a las usuarias deslizar perfiles y encontrar posibles compañeras de crianza; los “Pods”, salas de chat de audio temáticas donde las mujeres pueden discutir sobre diversos temas relacionados con la maternidad y los grupos, que son comunidades en línea donde las usuarias pueden unirse y compartir experiencias sobre temas específicos, desde la concepción hasta la menopausia.

Una de las características más destacadas es su enfoque en la seguridad y el empoderamiento de las mujeres. La aplicación está diseñada exclusivamente para ellas, lo que crea un ambiente más seguro y acogedor para compartir experiencias íntimas.

Además, la plataforma ha implementado tecnología para detectar y eliminar perfiles inapropiados, garantizando así un entorno libre de acoso y discriminación.

“Nuestra prioridad número 1 es crear un espacio seguro para que las mujeres se conecten y aprendan entre sí, por lo que nuestro enfoque es garantizar que cualquier asociación cumpla con esta misión”, aseguró Kennedy.

La aplicación también ha adoptado medidas para promover la positividad y el apoyo mutuo dentro de la comunidad, premiando a las usuarias activas y respetuosas con oportunidades de empleo dentro de la plataforma.

Actualmente, la aplicación tiene una base de usuarios de más de 3 millones de mujeres en países como Reino Unido, Estados Unidos y México, aunque está disponible en más regiones. Siempre con el objetivo de “que ninguna mamá se vuelva a sentir sola” y que “ser madre es mucho más fácil cuando estás con otras mujeres”.

Para descargar la aplicación en el celular hay que buscarla en las tiendas digitales de Android y iOS, Google Play Store y App Store, respectivamente. Su acceso es gratuito, así como sus funciones.