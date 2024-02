Cuáles son los juegos de PlayStation 5 más esperados esta temporada

La consola de video de la marca japonesa Sony, trae grandes novedades para esta temporada. Imagen Ilustrativa Infobae

El campo de los videojuegos de acción como cada año trae bastantes sorpresas para todos los aficionados de las consolas de video. Esta semana Sony dio a conocer que este año llegarán más de 15 juegos para el Play Station 5, donde destacó la noticia de que saldrá Sonic X Shadow Generations, una nueva entrega de la franquicia de videos juegos que muchos conocen.

Este nuevo evento cambios significativos a otras versiones como la incorporación de un enemigo para Sonic, además de atraer no solo a los poseedores de la PS5 sino además, estará disponible para Play Station 4, computadores, consolas de Xbox y para Nintendo Switch.

Además Sonic X Shadow Generations muestra una nueva campaña personalizada que pueden realizar los jugadores con Shadow the Hedgehog, que muestra un avance significativo en unir al Sonic clásico, al Sonic moderno y a la velocidad de Shadow.

<b>Grandes noticias para los amantes del terror</b>

Sony también trajo importantes novedades para los seguidores de los videojuegos como Silent Hill con la noticia de la disponibilidad de una nueva versión de la segunda entrega de esta franquicia, que se tiene presupuestado para el próximo año pero que ya se dieron pistas de cómo se podrá disfrutar.

En el más reciente showcase de Sony, mostraron un abrebocas de esta nueva entrega que trae una mejor calidad en los gráficos, pero con la misma dinámica que caracteriza la saga de Silent Hill.

Se espera que el próximo año salga al mercado la nueva versión de la segunda entrega de la saga de videojuegos de terror. | Desarrollador: Bloober Team | Distribuidores: Konami, Konami Digital Entertainment

También, un bonus que reveló la compañía Sony es que ya está disponible y totalmente gratis su nueva entrega, Silent Hill: The Short Message, que narra la historia de un adolescente llamada Anita y está ambientado en espacios interiores, con lugares que pueden ser peligrosos para personas con claustrofobia como baños, donde se debe intentar huir de monstruos aterradores y no dejar que los rincones oscuros y siniestros nublen la cordura.

<b>La próxima semana ya llega con un nuevo videojuego</b>

La empresa japonesa anunció que su primer novedad en los videojuegos de guerra, Helldivers 2 que llegará el próximo jueves 8 de febrero para PC y PS5.

En este juego su protagonista es un soldado de alto nivel que busca difundir los valores de la paz, la libertad y la democracia. Los fanáticos podrán participar en conjunto de las misiones que ofrece esta entrega.

Además, para adquirir este producto lo más pronto posible puede hacer la reserva en la página oficial de Play Station por un valor que no supera los 40 dolares.

Helldivers 2 trae variedad de misiones para que los jugadores se integren a una explosiva campaña.

<b>Una nueva entrega de Death Stranding</b>

Otra importante noticia que dijo Sony fue por parte del creador de la saga de videojuegos Metal Gear, Hideo Kojima, que dio a conocer un fragmento de Death Stranding 2: On the Beach, que según contó en el evento “culminará su carrera”.

Esta nueva entrega será la continuación del primer videojuego, y contará con la participación de varios actores que ya habían estado anteriormente, de los cuales destacan Norman Reedus, conocido por su papel en la serie The Walking Dead, que será: Sam Porter Bridges; y Léa Seydoux que regresa como otro de los personajes principales, Fragile,

Todavía no hay fecha de cuando saldrá al mercado pero muchos fanáticos están a la expectativa de las nuevas sensaciones que les puede despertar esta nueva entrega.

Death Stranding 2, desarrollado por Kojima Productions, será la entrega final de esta saga de videojuegos.

En cuanto a otras novedades que dejó esta semana en próximos videojuegos que se esperan a que lleguen para los fanáticos y seguidores de Sony están: Stellar Blade, Zenless Zone Zero, Foamstars, Dave the Diver, V Rising, Judas, Metro Awakening, Legendary Tales, Dragon’s Dogma II, Rise of the Ronin, Until Dawn. Algunos de los videojuegos mencionados se tienen estimados que lleguen en este año y otros para a próxima temporada.