PS5 y Nintendo Switch dominan el mercado de consolas: así se está reinventado el gaming

Durante el año 2023, las ventas de videojuegos para ordenadores y consolas en Europa alcanzaron los 182 millones de unidades, lo que representa un leve incremento del 1,7% en comparación con el año anterior.

La PS5 encabezó la lista de consolas con más videojuegos vendidos en Europa, y a su vez, fue el dispositivo más demandado en el mercado con un aumento significativo del 177% en sus ventas en comparación con el 2022.

En general, la venta de consolas ha experimentado un incremento en el continente, con un 4,2% más que el año anterior, sumando un total de 7,4 millones de consolas vendidas.

A pesar de ocupar un buen lugar de ventas, la Nintendo Switch disminuyó su demanda respecto al año anterior. (Nintendo)

La Nintendo Switch se posicionó en segundo lugar tanto en ventas de la consola como en ventas de sus videojuegos. No obstante, sus ventas disminuyeron en un 10% respecto al año anterior. Por su parte, las ventas de las Xbox Series X/S descendieron, marcando un 18% menos en el 2023.

Estos datos provienen de Games Sales Data (GSD), que se encarga de monitorear las ventas de juegos tanto en formato físico en los mercados más importantes de Europa, como en formato digital por parte de la mayoría de los grandes editores de juegos en el continente. Asimismo, la GSD revelo los 20 juegos más vendidos en 2023.

Los 20 juegos más vendidos

El videojuego de fútbol de EA, EA Sports FC 24, fue el más vendido, a pesar de haber tenido un descenso del 9% en sus ventas en comparación con su edición anterior, FIFA 23, el año pasado.

Las ventas de Xbox en Europa disminuyeron. (Imagen ilustrativa Infobae)

La caída no sorprende ya que la marca se cambió y además, el año anterior hubo una Copa del Mundo. Aún así, las ventas siguen siendo más fuertes que las que tenía FIFA antes de la pandemia.

El juego Hogwarts Legacy ocupó el segundo lugar y ha tenido un éxito notable fuera de los juegos de fútbol de EA, logrando las mayores ventas anuales desde 2017, año en que comenzó este registro de ventas.

Por su parte, el nuevo Call of Duty no tuvo un buen año, ya que sorprendentemente no se posicionó entre los tres primeros, con las ventas de Modern Warfare 3 cayendo un 32% respecto a Modern Warfare 2 del año anterior.

Hogwarts Legacy fue uno de los videojuegos más populares del año. (Hogwarts Legacy)

En el sexto lugar está Diablo 4 de Activision Blizzard, mientras que dos éxitos de Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Super Mario Bros Wonder, se colocan en séptimo y noveno lugar, respectivamente.

El top diez lo cierra Spider-Man 2. También fue un buen año para Rockstar Games, con GTA 5 en quinto lugar con apenas un 1% menos de ventas que el año pasado y Red Dead Redemption 2 en octavo, con un aumento del 19% en ventas.

Otras novedades presentes en el Top 20 incluyen Star Wars Jedi: Survivor en el puesto 11, Assassin’s Creed Mirage en el 12, F1 23 en el 15 y Resident Evil 4 Remake en el 17.

A pesar del cambio de nombre, FC se posicionó en primer lugar. (EA SPORTS)

1. EA Sports FC 24 (EA)

2. Hogwarts Legacy (Warner Bros)

3. FIFA 23 (EA)

4. Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard)

5. Grand Theft Auto 5 (Rockstar)

Diablo IV es un videojuego de rol de acción, desarrollado y publicado por Blizzard Entertainment y es la cuarta entrega principal de la serie Diablo.

6. Diablo 4 (Activision Blizzard)

7. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

8. Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

9. Super Mario Bros Wonder (Nintendo)

10. Spider-Man 2 (Sony)

11. Star Wars Jedi: Survivor (EA)

12. Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft)

13. Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)

Mario Kart 8 fue uno de los éxitos de Nintendo en 2023. (Nintendo)

14. Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision)

15. F1 23 (EA/Codemasters)

16. Nintendo Switch Sports* (Nintendo)

17. Resident Evil 4 Remake (Capcom)

18. God of War Ragnarok (Sony)

19. NBA 2K23 (2K Games)

20. It Takes Two (EA)

Del total de videojuegos vendidos en 2023, el 34% eran lanzamientos del mismo año, un porcentaje ligeramente menor al 35% de 2022.

El mercado más grande de videojuegos en Europa sigue siendo el Reino Unido seguido por Alemania, Francia, España e Italia.