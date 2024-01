Apple estaría en problemas con sus gafas Vision Pro

Según el analista Ming-Chi Kuo, se espera que la cantidad limitada de gafas disponibles para el lanzamiento se agote rápidamente. (Apple)

Las gafas Apple Vision Pro están próximas a lanzarse en el mercado, inicialmente en Estados Unidos. Reportes indican que la fabricación del dispositivo presentaría desafíos debido a la complejidad de sus componentes, lo que podría dificultar a Apple cumplir con la demanda inicial.

Según Ming-Chi Kuo, analista de TF International Securities y quien suele compartir información sobre Apple, la empresa planea producir entre 60.000 y 80.000 unidades de Apple Vision Pro para su lanzamiento, previsto para el 2 de febrero.

Esta cantidad es considerablemente menor en comparación con las producciones habituales de otros productos de la compañía.

En consecuencia, se esperaría que las unidades de los lentes Vision Pro se agoten rápidamente. De acuerdo con opiniones como la del analista Kuo, es probable que las unidades se vendan en su totalidad desde el período de reserva, que comenzará el 19 de enero.

Los componentes y tecnología de vanguardia dificultan el aumento de producción de las Vision Pro, según explican los informes. (Apple)

La situación es notable ya que, a pesar del elevado precio de las gafas Apple Vision Pro, de $3.499 dólares, existe un gran interés de compra por parte de los consumidores. Esta atención se debe a que representa la entrada de Apple en un nuevo segmento de mercado.

Kuo indica que Apple tendría previsto producir alrededor de 400.000 unidades de Vision Pro durante este año.

Este volumen limitado es una de las razones por las que el lanzamiento se circunscribe a Estados Unidos, sin fechas confirmadas para su llegada a otros mercados.

Según Mark Gurman de Bloomberg, las gafas podrían lanzarse en Europa a finales del 2024, aunque es más probable que se postergue hasta el año siguiente.

La razón por la cual Apple no podría incrementar la producción de las Vision Pro es la complejidad de la tecnología que incorporan, y el hecho de que algunos de sus proveedores de componentes aún no estarian preparados para escalar su producción. Por su parte, Apple no se ha pronunciado al respecto.

La disponibilidad de las gafas en otros mercados sigue incierta, con posibles lanzamientos en Europa hacia finales del 2024 o más adelante.(Apple)

Cómo son estas gafas

Las gafas de realidad mixta de Apple se caracterizan por tener un diseño sofisticado con un visor hecho de cristal pulido y una estructura de aluminio. Incorporan un sistema de sonido con altavoces en los laterales que permite escuchar audio espacial y cuenta con un puerto para cargar la batería. Un aspecto distintivo de estas gafas es que permiten ver los ojos de quien las lleva puestas.

El componente central de las gafas es el chip M2, el mismo que Apple usa en sus ordenadores. Este procesador se complementa con otro exclusivo para el manejo de cámaras, sensores y micrófonos.

Las gafas están equipadas con 12 cámaras y 5 sensores, así como con 6 micrófonos. En el exterior, disponen de dos cámaras principales en la parte delantera, otras cuatro orientadas hacia la parte inferior y dos adicionales dirigidas hacia los costados.

El sistema operativo VisionOS y el uso del procesador M2 en las gafas sugieren un avance significativo en la interacción con tecnología de realidad mixta. (Apple)

Las gafas incluyen el sistema operativo VisionOS, una interfaz creada específicamente para fusionar lo más destacado de iOS y Mac.

VisionOS brinda una experiencia tridimensional e interactiva, aprovechando el espacio disponible al usuario, desplazándose más allá de los límites de una pantalla fija. Este enfoque posibilita una gestión más eficiente de las ventanas abiertas y una mejor visualización de contenidos ampliados.

El sistema tiene la capacidad de reaccionar ante la luz natural y las sombras de un modo realista, lo que facilita que el usuario mantenga un sentido claro de ubicación espacial y esté consciente de los objetos que le rodean.

Los analistas comparan el lanzamiento de las Vision Pro con el impacto inicial del Apple Watch hace una década. Aunque se considera un producto en una etapa inicial de desarrollo, se espera que establezca un estándar para las futuras tecnologías de realidad mixta.