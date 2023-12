Cinco recomendaciones para evitar ser víctima de los cibercriminales en las fiestas navideñas

Aunque hacer compras por internet facilita la vida, también tiene altos riesgos si no se toman las precauciones necesarias.

Durante 2023, Latinoamérica se consolidó como una potencia emergente del comercio electrónico y de hecho se pronostica que este sector registrará un crecimiento del 22 % en los principales mercados de la región entre 2023 y 2026.

Sin embargo, la disparada de las compras en línea y la llegada de las fiestas navideñas, también ha significado un notable aumento de las estafas y los robos cibernéticos por medio de diversos mecanismos y modalidades.

Según datos recopilados por Kaspersky, empresa dedicada a la seguridad informática, en Latinoamérica se registran más de 2,300 ataques de malware y 110 mensajes fraudulentos (phishing) por minuto

Mientras que desde Experian, una multinacional especializada en el desarrollo de soluciones para reducir riesgos crediticios y prevenir fraudes, advierten que los usuarios deben ser muy cuidadosos con entregar datos personales en páginas web, aplicaciones móviles u otros canales.

También se destaca el enorme riesgo que implica abrir las cuentas bancarias desde enlaces que llegan por mensajes de texto o correos.

Daniel Vargas, Gerente de Asuntos Corporativos Experian Spanish Latam, indicó que “los correos electrónicos, los mensajes de texto, las aplicaciones de mensajería y las páginas web son los canales más usados para hacer fraude electrónico. Por lo general, son herramientas usadas para raptar datos, a través de formularios”.

“Aunque hacer compras por internet facilita la vida, también tiene altos riesgos” agregó Vargas, concluyendo que es fundamental, informarse sobre las medidas de precaución para evitar convertirse en víctima de este tipo de delitos.

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraude en canales digitales

La entrega de información personal en canales digitales es un foco de riesgo. (CLOSERSTILL MEDIA)

Existen varias recomendaciones generales para evitar ser víctimas de ciberdelitos durante esta época de fin de año, especialmente al momento de hacer las compras navideñas desde canales digitales.

- Es de vital importancia asegurarse de que los canales digitales corresponden a la plataforma comercial en la que se está haciendo la compra.

- Es altamente recomendable evitar registrar datos como número de la tarjeta de crédito o débito, los códigos de verificación, claves de los productos bancarios o números de token, en portales de pagos en línea que no sean reconocidos.

- No se sugiere ingresar a la banca virtual desde enlaces que llegan por correo electrónico o mensaje de texto. Estos por lo general están atados a información relacionada con retiros no realizados o ingresos no autorizados.

- Utilizar contraseñas fuertes que incluyan mayúsculas, minúsculas y números siempre es una buena opción. Estas tienen que ser fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar por otras personas.

- Se recomienda acceder a las cuentas desde dispositivos propios y privados. Eso evita dejar datos personales grabados en equipos de terceros, que con el ingreso de esta información podrían tener la llave para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.

Recomendación para el caso colombiano

Google encontró que los usuarios siguen comprando en línea, pero cada vez son más exigentes con su experiencia. (Freepik)

Según cifras del Centro Cibernético de la Policía Nacional, en Colombia se presentan en promedio 168 delitos diarios en los canales informáticos.

Un dato aumenta con el arranque de la temporada decembrina, una época en el que los ciberdelincuentes están muy atentos para aprovechar cualquier descuido de compradores desprevenidos y presionados por el afán de dejar sus compras para lo último.

Sin embargo, una opción que puede ser de mucha para evitar ser víctimas de fraude en línea es la herramienta de historial de crédito que ofrece la plataforma DataCrédito Experian, con la cual se pueden activar alertas gratuitas que notifican directamente al correo electrónico cada vez que se registra la apertura o adquisición de un nuevo producto de crédito.

De esta manera, el usuario podrá estar constantemente al tanto de esta información, que en un caso de suplantación, es clave para poder alertar a tiempo a las entidades financieras y a las autoridades.