Inteligencia artificial de Meta genera imágenes muy realistas y gratis

Meta demuestra interés en el desarrollo de inteligencia artificial para mejorar los servicios en sus plataformas. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Meta es una de las compañías de tecnología que está interesada en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en diferentes servicios y aplicaciones ofrecidas para los usuarios de sus plataformas más populares como Instagram y Facebook. En ese sentido, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg habilitó una página web especial para probar su nueva herramienta generativa.

“Imagine with Meta AI” es el nombre de la plataforma que ofrece un servicio gratuito de generación de imágenes a partir de textos creados por los usuarios. Además, según Meta, la plataforma utiliza alrededor de 1.100 millones de imágenes públicas de Facebook e Instagram para entrenar su inteligencia artificial, lo que le permite crear imágenes inéditas basadas en descripciones escritas.

Esta funcionalidad, que estaba previamente disponible en aplicaciones como Instagram, ahora se puede utilizar de forma independiente desde la página web “magine.meta.com”, a la que se puede acceder de forma gratuita solo utilizando una cuenta de Facebook o Instagram, aunque por el momento su disponibilidad se encuentra restringida únicamente a Estados Unidos. Sin embargo se espera un lanzamiento progresivo en el futuro en una fecha no determinada.

En el caso de las bases de datos y los recursos que utiliza la inteligencia artificial para entrenarse, los usuarios podrán ser parte de ellas pues todos los recursos que sirvieron para alimentar el modelo de inteligencia artificial son fotografías que aparecen en ambas redes sociales en modo público.

"Imagine with Meta" es la herramienta que usa la inteligencia artificial para crear imágenes realistas. (Meta/Benj Edwards)

Imagine with Meta AI se asemeja a otras herramientas como Stable Diffusion, DALL-E 3 y Midjourney, y para crear imágenes es necesario contar con una cuenta de Meta, la cual puede importarse de cuentas existentes de Facebook o Instagram para facilitar el proceso de entrenamiento de la plataforma.

Cada imagen generada posee dimensiones de 1280×1280 píxeles y puede guardarse en formato JPEG, con una sutil marca de agua que dice “Imagined with AI”. Este servicio está inicialmente disponible en Estados Unidos a través de la página web de la aplicación independiente y aunque sea posible acceder al sitio, la herramienta no se podrá utilizar si el usuario no se encuentra en una ubicación autorizada para el uso.

Meta ha sometido al generador de IA a diversas pruebas informales para evaluar su rendimiento. A pesar de que el modelo puede crear imágenes fotorrealistas, no alcanza la calidad de Midjourney y maneja peor las representaciones de texto en comparación con otras herramientas como DALL-E 3.

Sin embargo, es capaz de responder a instrucciones complejas mejor que Stable Diffusion XL y sus imágenes de personas reflejan una diversa gama de orígenes étnicos. Es importante señalar que el sistema cuenta con filtros que restringen contenido violento, palabras malsonantes, temáticas sexuales y el uso de nombres de celebridades o figuras históricas, aunque ciertos personajes comerciales como la marioneta Elmo sí son permitidos en ciertos contextos.

En términos generales, la capacidad de síntesis de imágenes de IA de Meta es considerada promedio en la actualidad pues aún tiene deficiencias en la representación de texto, además de las presentaciones con diferentes estilos artísticos como acuarelas, bordado y pluma y tinta, con resultados variables. Las imágenes de personas muestran diversidad en los trasfondos étnicos.

Herramienta de pruebas A/B para las descripciones de Reels en Facebook. (Meta)

Inteligencia artificial para crear Reels

Otra de las características que está en fase de prueba es la herramienta de pruebas A/B para las descripciones de los Reels de Facebook, que funciona usando inteligencia artificial para sugerir más de una posible descripción a la vez para el contenido que se desea publicar.

La herramienta, según Meta, permitirá que los creadores puedan probar descripciones además de imágenes de miniaturas que serán visibles en teléfonos de forma que se pueda seleccionar de forma automática cuál genera mayores interacciones entre los usuarios alcanzados por la publicación.

La inteligencia artificial incorporada en esta herramienta se encargará de analizar e identificar el contenido del Reel que se desea publicar y podrá generar de forma automática hasta cuatro versiones de descripciones de texto. Estas serán mostradas a diferentes grupos de audiencias por un plazo máximo de 30 minutos en los que se determinará cuál de las versiones “gana” un mayor alcance.