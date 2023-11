En video | Por qué Skibidi Toilet se convirtió en un fenómeno en YouTube y otras redes sociales

La serie fue creada sin un argumento sin sentido y se ha hecho viral

Skibidi Toilet es un ejemplo más de cómo hoy se dan los fenómenos virales y cuáles es el tipo de contenido que le gusta a los públicos más jóvenes. Esta es una serie que nació en YouTube con pocos argumentos claros en su historia, pero que ha logrado cifras importantes en visualizaciones y ha sido un fenómeno en otras redes sociales, como TikTok.

El misterioso universo de esta serie se creo a inicios de 2023, cuando el animador Alexey Gerasimov, dueño del canal DaFuq?!Boom!, subió un video sin sentido sobre el videojuego Garry’s Mod. En este primer episodio, un inodoro con una cabeza humana cantaba el fragmento de una canción.

El primer episodio acumuló 105 millones de vistas y más de 2.7 millones de ‘me gusta’, dando inicio así a un fenómeno que hoy ya tiene 15 temporadas y fue uno de los protagonistas con disfraces en Halloween al rededor del mundo.

El origen del nombre Skibidi Toilet no tiene un origen definido, pero todo a punta a que surgió porque la canción usada en el primer video era ‘Dom dom yes yes’ de Biser King, donde el coro tiene una parte que dice: “shtibididob dob dob dob dob yes yes”, y ahí habría surgido la inspiración para nombrar a los protagonistas de la serie.

La serie ya completa 15 temporadas y 62 capítulos. (YouTube)

Una lucha entre hombres inodoro contra humanos con cabeza de televisor

Lo que comenzó como un simple video sin sentido se convirtió rápidamente en una serie con una narrativa aparentemente sin sentido. Con 62 episodios y 15 temporadas publicadas hasta la fecha, Skibidi Toilet ha trascendido las expectativas y se ha convertido en un fenómeno viral, especialmente entre los más pequeños.

La serie presenta a los Skibidi Toilet, criaturas con apariencia de inodoro y cabezas humanas, intentando destruir a los Speakerman o Camara man, seres con cuerpos humanos y cabezas de aparatos eléctricos, como televisores o cámaras de video.

Aunque la razón detrás de esta batalla aún es un misterio, cada episodio muestra a estas peculiares criaturas usando armas, como pistolas y bombas, en contenido que está cargado de violencia e imágenes bizarras.

Lo que hace que Skibidi Toilet sea tan adictivo es su formato corto y su capacidad para adaptarse a las plataformas de consumo rápido, como YouTube Shorts y TikTok. Con episodios que duran entre 30 segundos y menos de 3 minutos, la serie se ajusta perfectamente al tiempo de atención que hoy es los estándares de los consumidores actuales.

Otro de los motivos que hay detrás de su viralización, es la oportunidad de creatividad para la comunidad. Al ser un contenido que no tiene un argumento definido, sus seguidores han creado teorías sobre lo que sucede y especulan sobre los detalles de la trama y los personajes. Algo que ha hecho que se genere contenido continuamente y se hable más del tema.

El fenómeno ha crecido a tal magnitud que durante Halloween en 2023 se vio en muchos países jóvenes disfrazados de los Skibidi Toilet y los Speakerman. Además, en tiendas digitales y comercios físicos ya se venden figuras de acción, llaveros y mercancía relacionada con esta serie.

Esto también genera dudas entre los padres, ya que sus hijos están viendo episodios donde hay violencia todo el tiempo, con la presencia de armas y un tono agresivo. Por lo que la recomendación es siempre acompañar a los niños para que puedan entender qué está pasando.

Tras su viralización en 2023, ya se ha especulado que esta serie tenga su propio videojuego y no solo sea una creación hecha en Garry’s Mod, que es un juego que permite crear contenido en PC, algo similar a lo que ya ocurrió con Slender Man.