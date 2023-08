Cómo crear temporizadores y alarmas como widgets en el iPhone con iOS 17

El nuevo sistema operativo de Apple permite configurar más de una alarma de este tipo de forma simultánea (Macrumors)

A pocas semanas de la actualización de iOS 16 a 17, los usuarios pueden acceder a la nueva versión del sistema operativo para probar sus funciones, entre ellas, está la de crear varios temporizadores independientes para verlos en la pantalla del iPhone a modo de widget.

El acceso a esta funcón se realiza por medio de la aplicación Reloj y posteriormente, en la pestaña “Temporizador” o “Timer”.

Por tanto, la diferencia con iOS 16 es que antes era imposible establecer más de una alarma, por lo que había que esperar a la finalización de alguna para crear otro widget.

Al pulsar el botón +, la pantalla de configuración de un temporizador mostrará opciones deslizables en los que se puede establecer la cantidad de horas, minutos y segundos que se van a asignar al reloj.

Una vez terminado este proceso, los usuarios verán que los temporizadores se apilan uno sobre otro y todos estarán activos al mismo tiempo.

iOS 17 permite que los temporizadores aparezcan como widgets en la pantalla de bloqueo del iPhone. (Apple Insider)

Al momento de establecerlos es recomendable identificarlos con una etiqueta o nombre especial de modo que se tenga una idea de qué se está esperando en cada uno.

Puede ser una palabra clave como “horno”, “cocina”, “papas”, “huevos”, etc.

Los usuarios pueden bloquear sus celulares y al encender la pantalla de bloqueo, se podrá ver un widget automático que ocupará un fragmento de la pantalla.

Sin embargo, solo se mostrará aquel que esté más próximo a finalizar.

Si desea ver el resto, que también formarán parte de este widget automático, solo deberá hacer clic sobre el botón “Mostrar más” ubicado en la parte superior derecha del objeto inteligente.

Si se ha asignado un nombre particular a un temporizador que no se esté mostrando, es posible preguntar a Siri por ese en particular con el comando “Siri, revisa el temporizador (nombre)”.

El asistente del iPhone mostrará específicamente el temporizador indicado, aunque en el caso de que ninguno tenga un nombre asignado, lo que Siri hará será mostrar la lista completa junto con la cantidad total que se ha programado. Siri también podrá eliminar todos los cronómetros al mismo tiempo si así lo prefiere el usuario.

Cómo probar iOS 17 antes de su lanzamiento

Actualmente, Apple permite el acceso de cualquier usuario a la versión de prueba de iOS 17.

Para descargar esta actualización antes de su lanzamiento oficial en septiembre de 2023, los usuarios deberán seguir estos pasos:

- Abrir el navegador Safari e ingresar a la web developer.apple.com.

- Pulsar en el icono Menú en la parte superior izquierda de la pantalla y hacer clic en “Cuenta”. Ya que no es necesario ser un desarrollador de software entonces solo se requerirá el Apple ID del usuario.

- Luego de ingresar volver a pulsar el botón de la parte superior izquierda de la pantalla y nuevamente en la opción Cuenta.

Apple permite descargar la versión de prueba de iOS 17 para desarrolladores. (Macrumors)

- Aceptar los términos legales del Acuerdo de Desarrollador de Apple luego de haberlos leído. EL botón se ubica en la parte final del documento.

- En el celular se tendría que ver la opción para descargar la versión de prueba del sistema y para su instalación se deberán seguir las instrucciones en la pantalla del dispositivo.

La versión completa del sistema operativo de Apple llegaría durante el mes de septiembre junto con el nuevo iPhone 15.