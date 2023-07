Mark Zuckerberg revela la verdad de Meta con Threads, la competencia de Twitter

Threads es la nueva apuesta de la compañía de Mark Zuckerberg.

A casi un mes del lanzamiento de Threads, el “Twitter de Meta”, el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg comentó cuáles son los objetivos que tiene para esta nueva red social que, aunque tuvo un inicio envidiable al superar las 100 millones de usuarios registrados en cinco días, ha perdido mucha de su actividad con el tiempo.

Pese a la situación adversa, Zuckerberg aseguró en una reunión de inversionistas que aún así la aplicación es utilizada por decenas de millones de personas diariamente. Este escenario resulta positivo para Meta pues estas cifras solo pueden mejorar conforme se añadan más funciones en respuesta a las demandas de los usuarios, quienes proveen constantemente sus comentarios a Adam Mosseri, jefe de Instagram.

En ese sentido, el CEO de Meta indicó que además de añadir estas nuevas características deseadas, lo más importante será aumentar la retención de los usuarios activos, es decir generar contenido que los haga querer pasar más tiempo en la aplicación en lugar de preferir otras. Estoy confiado en que podremos poner suficiente gasolina a esto para ayudarlo a crecer”, aseguró durante la conferencia de inversionistas.

El objetivo principal de Zuckerberg con Threads es que la red social alcance los 1.000 millones de usuarios pues hasta el momento ninguna aplicación del estilo de Threads o Twitter (ahora “X”) que solo base su contenido en texto, ha podido llegar a esa cifra según comentó en una entrevista con el podcaster Lex Fridman en su canal de YouTube.

Mark Zuckerberg. (foto: Universo Abierto)

Una de los métodos que podría utilizar Meta para promover el aumento de usuarios en Threads sería promocionarla en otros productos de la compañía como Instagram o Facebook.

Monetización en Threads

Una de las acciones a tomar por parte de Meta con respecto a Threads en el futuro es la monetización del contenido así como es posible en otras plataformas por medio de la publicacion de anuncios de servicios o productos. Según Zuckerberg esta es una opción para generar ganancias para la empresa, pero no en el corto plazo.

El CEO de Meta indicó que en lugar de pensar en eso en este momento, esperará a que la nueva red social tenga cientos de millones de usuarios activos para luego plantearse utilizar este método para generar dinero. “Ahora estamos enfocados en tomar esta oportunidad asombrosa que no esperábamos a esta escala (...) Hay un largo camino por delante”, indicó Zuckerberg ante los inversionistas.

Por el momento los usuarios activos se redujo un 20% y se le dedica cada vez menos tiempo a la exploración del contenido en la plataforma, que pasó de ser 20 minutos a 10 minutos desde su fecha de lanzamiento, aunque se espera que la actualización más reciente de la red social atraiga a los usuarios que están registrados pero que la han dejado de usar o que la usan cada vez menos.

Los usuarios activos de Threads se redujeron un 20% y se le dedica cada vez menos tiempo a la exploración del contenido, que pasó de ser 20 minutos a 10 minutos. (EFE/EPA/Cristóbal Herrera-Ulashkevich)

Nueva actualización de Threads

El director de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que estos añadidos son “solo el principio” de las modificaciones que vienen en camino e invito a los usuarios a que sigan enviando comentarios para saber “cómo mejorar su experiencia en esta aplicación”.

Las nuevas funciones añadidas incluyen un nuevo feed de inicio, que ahora se divide en dos secciones: Para ti (For you) y Siguiendo (Following), algo que varios usuarios solicitaron para mejorar la navegación en la plataforma.

Otro agregado importante es la traducción de publicaciones, porque hasta ahora no había como cambiar el idioma de un contenido. Pero ya es posible hacerlo oprimiendo en la parte inferior derecha de la publicación y de esa forma poder leerla el idioma en el que esté configurado el celular.