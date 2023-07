Threads trae estas cinco nuevas funciones, la más llamativa es un traductor

La aplicación permitirá traducir contenidos al idioma de cada usuario. (EFE)

Threads empezó a implementar las primeras funciones que mejorarían la experiencia con opciones para traducir textos, un nuevo feed, entre otras funciones.

El director de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que estos añadidos son “solo el principio” de las modificaciones que vienen en camino e invito a los usuarios a que sigan enviando comentarios para saber “cómo mejorar su experiencia en esta aplicación”.

Cuáles son las novedades de Threads

El principal anuncio de la aplicación lanzada hace unas semanas por Meta es la inclusión de un nuevo feed.

Hasta el momento la plataforma solo tenía una sección para mostrar contenido de cuentas que se seguían y otras recomendadas, ordenándolas de manera cronológica.

Pero ahora, la app se dividirá en dos, una sección llamada Para ti (For you) y la otra es Siguiendo (Following).

En la primera los contenidos que aparecerán serán recomendaciones y perfiles seguidos, aunque sin ningún orden cronológico especifico.

Mientras que en la segunda se verán solo publicaciones de cuentas seguidas y empezando por las más recientes.

La aplicación permitirá traducir contenidos al idioma de cada usuario.

Para cambiar entre las dos secciones hay que oprimir el icono de Threads en la parte de arriba y en ese momento se desplegarán dos pestañas para elegir el feed en el que se quiere explorar.

Otro agregado importante es la traducción de publicaciones, porque hasta ahora no había como cambiar el idioma de un contenido. Pero ya es posible hacerlo oprimiendo en la parte inferior derecha de la publicación y de esa forma poder leerla el idioma en el que esté configurado el celular.

También agregaron una manera de filtrar las notificaciones de la pestaña de actividad, ahora se puede dividir este apartado entre seguidores, reposteros y las citas, para tener todo mucho más organizado.

Finalmente, cómo se agregó el feed Para ti, en el que aparecerán cuentas recomendadas, muy posiblemente estas no las tengamos dentro de las que seguimos, así que Threads añadió un botón para seguir con mayor facilidad.

Por lo que también se mejoró el proceso de solicitud para nuevos seguidores, en caso de tener una cuenta privada, para que todo sea más sencillo y directo.

Todos estos cambios se están desplegando gradualmente a nivel global. Así que mantener la aplicación actualizada para que en los próximos días se agreguen las modificaciones recientes y disfrutar de estas nuevas formas de ver el contenido.

Threads pondrá límites de publicaciones

Threads ha tomado la decisión de establecer límites en las publicaciones para combatir la creciente amenaza del spam y los bots. Una medida por la que optó Twitter recientemente, quien se vio obligado a implementar restricciones similares debido a ataques de spam y manipulación del sistema.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, explicó en una publicación en la nueva red social, que los ataques de spam han aumentado, y como resultado, la plataforma debe ser más estricta con los límites de publicación, específicamente con la “frecuencia”.

A diferencia de Twitter, que implementó límites fijos en la cantidad de publicaciones visibles para usuarios verificados y quienes no pagan la suscripción premium, Threads está adoptando un enfoque más flexible. Mosseri ha sugerido que aquellos usuarios que se vean afectados por las restricciones de publicación se pongan en contacto con el equipo de la aplicación para resolver el problema.

La aparición del spam y los bots en esta nueva red social es una clara muestra de que este problema no se limita a una sola plataforma, sino que es un desafío constante al que se enfrentan todas las redes sociales.

En esta nueva aplicación de Meta, los usuarios se han quejado de la aparición de estos contenidos de forma masiva en los comentarios de las publicaciones, al punto que algunas cuentas han tenido que hacer un trabajo exhaustivo en bloquear perfiles que generan spam con páginas de apuestas o criptomonedas.