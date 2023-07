Amazon y su truco para pagar en tiendas con la mano

El dispositivo Amazon One permitirá realizar pagos usando un gesto de la mano. (Amazon)

Amazon creó una forma de hacer que los pagos se realicen de forma más sencilla, involucrando datos de facturación de tarjetas débito y crédito a la palma de las manos de cada cliente.

Este proceso se realiza por medio de los dispositivos Amazon One, que se encargan de escanear los datos biométricos de las manos de cada persona, de forma que al salir de las tiendas que tienen implementado este servicio, el pago se pueda hacer solo ubicando la mano sobre un sensor (sin tocarlo) .

Este método de pago no fue lanzado recientemente, sino que se habilitó a partir de la necesidad de realizar compras sin contacto producto del periodo de pandemia durante el año 2020 y que en la actualidad se mantiene activo solo en tiendas seleccionadas (más 500 solo en Estados Unidos).

Es con este método que los usuarios ya no dependen de llegar consigo celulares o sus billeteras para realizar los pagos en las tiendas de Amazon que cuentan con esta tecnología.

De modo que los consumidores no tendrán inconvenientes tales como seleccionar productos para luego darse cuenta de que dejaron sus tarjetas en casa o no cuentan con efectivo suficiente y no tienen un cajero automático cercano.

Aunque Amazon One ofrece una forma de realizar pagos sin necesidad de dinero físico e incluso una tarjeta de crédito, varios usuarios siguen dudando de la seguridad de este sistema pues no consideran adecuada la entrega de su información biométrica a cambio de mayores facilidades al realizar compras.

Por su parte, Dilip Kumar, vicepresidente de tecnología y venta minorista física de la compañía, indicó que toda la información entregada por los clientes no es recopilada por Amazon o utilizada para otros fines que no sea el cobro del dinero por las compras que se realicen en las tiendas físicas de la empresa.

Según el ejecutivo, el tratamiendo que se le da a esta información es de gran cuidado y que gracias al encriptado de extremo a extremo, ni siquiera Amazon puede acceder a la información biométrica de los clientes que accedan a vincular sus datos de facturación a sus manos para acceder al cobro sin contacto.

Por qué las compras con información biométrica son más seguras

Las compras que requieren pagos que han sido vinculados a datos biométricos tienen un sistema de seguridad mejorado pues cualquier transacción es realizada después de comprobar la identidad del cliente, de modo que es menos probable que un criminal que intente suplantar al comprador tenga suerte al intentarlo.

Los pagos vinculados a datos biométricos tienen un sistema de seguridad mejorado pues cualquier transacción es realizada después de comprobar la identidad del cliente. (Foto: Archivo)

Empresas como las entidades bancarias están desarrollando más medidas relacionadas con datos biométricos precisamente por este motivo pues cada huella dactilar e incluso los iris de los usuarios tienen patrones únicos que no pueden falsificarse o duplicarse. Los fraudes bancarios en ese sentido son más complicados de realizarse si se ha reforzado la seguridad de una cuenta con este método.

Según Robert Prigge, CEO de Jumio, empresa dedicada a la verificación de identidad, durante el año 2023 los servicios digitales y portales bancarios presentarán con mayor frecuencia opciones de verificación biométrica para aprobar transacciones, acceder a aplicaciones y brindar información bancaria a las personas.